Welches Wearable ist aber für wen das Beste? In diesem Testsieger-Beitrag zeigen wir die besten Geräte aus unseren Tests. Zu finden sind diese Einzeltests in den Themenwelten zu Smartwatches, den Beiträgen zu Sportuhren und den Artikeln zu Fitness-Trackern.

Smartwatches

Zwei Nachteile hat die Apple Watch aber: Selbst die aktuelle Version hat nur eine vergleichsweise kurze Laufzeit. Dazu ist die Android-Unterstützung so gut wie nicht vorhanden. Dennoch, wer ein iPhone hat und eine Smartwatch für den Alltag sucht, der kommt an der Apple Watch nicht vorbei.

Unser Testsieger ist die Mobvoi Ticwatch (Testbericht). Denn sie löst das größte Problem von Wear OS – die Akkulaufzeit. Dazu nutzt die Ticwatch einen cleveren Trick: Sie verfügt über zwei Bildschirme. Wird der sehr gute OLED-Bildschirm nicht gebraucht, zeigt die Uhr Daten wie die Uhrzeit auf einem LCD an. Das benötigt deutlich weniger Strom, sieht allerdings nicht so hübsch aus. Wird die Uhr „aufgeweckt“, ist sofort die OLED-Anzeige da. In der Praxis sind, wenn man nicht den super stromsparenden (aber hässlichen) „Notwendigkeitsmodus“ verwendet, um die 4 Tage normale Nutzungszeit drin. Damit zieht die Ticwatch an allen anderen Wear-OS-Uhren und der Apple Watch locker vorbei. Die lange Akkulaufzeit bezahlt man allerdings mit einem klobigen Design.