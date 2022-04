Bestenliste 3D-Drucker: Die Top 10 der FDM Drucker ab 150 Euro

Jedes Druckersystem bringt bestimmten Wartungsarbeiten im Laufe der Zeit mit sich. In dieser Top 10 der besten Filament-Drucker gehen wir nicht nur auf Stärken und Schwächen verschiedener Systeme ein. Auch zeigen wir, welche Drucker uns mit der Zeit immer besser gefallen haben, weil sie uns weniger Ärger bei etwa der Wartung bereitet haben.

Am Schluss ist die entscheidende Frage, wie viel soll der Drucker kosten. Ganz klar, ein Ultimaker S2+ für 2.600 Euro oder ein Prusa i3 MK3S für mindestens 1000 Euro bieten eine höhere Druckqualität und Komfort von Anfang an. Für die breite Masse der Anwender sind solche Geräte aber unerschwinglich und so ist es gut, dass die günstigen Budget-Drucker in den letzten Jahren immer besser geworden sind.

So sind schon aus billigen China-Druckern vernünftige Maschinen erschaffen worden, die es locker mit der Qualität und dem Komfort von teureren Geräten aufnehmen können.

Wer sich für SLA-Drucker und die Arbeit mit Resin statt mit Filament wünscht, sollte einen Blick auf die Top 7 SLA-Drucker werfen.

Platz 1: Anycubic Vyper

Unser Testsieger, der Anycubic Vyper (Testbericht), ist sehr gut durchdacht und es wurden von Anycubic grundlegende Verbesserungen eingeführt.

Bild: TechStage.de

Durch ein funktionierendes Auto-Leveling-System, neu konstruierte bessere Bauteilkühlung des Druckkopfs, nutzerfreundliche Riemenspanner, Dual-Gear-Extruder und eine PEI beschichtetes Federstahlblech als Druckplattform hat Anycubic neue Maßstäbe gesetzt. Der Drucker hat dank des Dual-Gear-Extruders selbst flexibles TPU im Griff. Auf der PEI beschichteten Flex-Druckplatte halten selbst zu starkem Warping neigende Materialien.

Durch das echte Auto-Leveling fallen lästige Einstellungen des Abstandes zwischen Düse und Bett weg. Dadurch fehlen die vier Schrauben unterhalb des Druckbettes, mit denen jeder erfahrene 3D-Drucker schon Stunden seines Lebens verbracht hat. Einfach eine neue Generation an FDM-3D-Druckern.

Platz 2: Creality Ender 3 V2

Der Ender 3 V2 von Creality (Testbericht) ist unser Preis-Leistungs-Sieger. Mit dem Upgrade des Ender 3 auf die V2 Version wurden nicht nur die leiseren TMC 2209 Steppertreiber verbaut. Auch bekam er ein zeitgemäßes übersichtliches HD Display, nutzerfreundliche Riemenspanner und eine praktische Toolbox im unteren Chassis.

Bild: TechStage.de

Den Titel des Preis-Leistung-Siegers holt sich der Ender 3 V2 erstens durch den zeitlosen, stabilen, günstigen Aufbau und die Upgrades der V2-Version. Zweitens überzeugte uns sein großes Angebot an günstigen Ersatzteilen und Tuning-Optionen. Die Wartungsarbeiten am Druckkopf sind besonders schnell erledigt, da der Bowden-Schlauch einfach herausgeschraubt werden kann. Kürzen oder Austauschen ist so bequem möglich.

Platz 3: Creality Ender 5 Pro

Der Creality Ender 5 Pro (Testbericht) ist durch die XY-Core-Bauweise zwar etwas teurer, was die Druckqualität angeht, ist er aber klar bessser.

Bild: TechStage.de

Der wohl günstigste Core-XY hat sich über ein halbes Jahr zu unserem Lieblingsdrucker für Lithophane entwickelt. Bei hohen filigranen Bauteilen ist ein Core-XY Aufbau einfach die bessere Wahl. Die meisten Bewegungen vollzieht der Druckkopf, dadurch entstehen weniger Vibrationen und Versatz bei dem Start einer neuen Schicht.

Auch die Wartungsarbeiten am Bowden-Schlauch sind wie beim Ender 3 V2 schnell erledigt.

Platz 4: Creality Cr-10s

Der Cr-10s ist ein privat von uns genutzter Drucker, welcher mit einigen Anpassungen das Zeug zum verlässlichen Arbeitstier hat. Er ist eine sehr gute und günstige Basis für eigene Weiterentwicklungen.

Bild: Anycubic

Für den CR-10s spricht nicht nur sein großer Bauraum und die ab Werk guten Ergebnisse. Auch hat er eine große Community, die ihn mit etlichen Verbesserungen weiterentwickelt hat. Günstige Ersatzteile und maßgeschneiderte Drittherstellerupgrades sind ebenfalls ein großes Plus. Mittlerweile gibt es schon die vierte Version des beliebten Großraumdruckers, den CR-10 V3. Ein toller Drucker, um tiefer in die Materie einzusteigen. Teaser: Wir bringen einen eigenen Artikel über den Umbau eines Cr-10s.

Platz 5: Artillery Hornet

Artillery ist ein junger und aufstrebender 3D-Druck-Hersteller, der uns mit einem günstigen und soliden 3D-Drucker unter 200 Euro überraschte. Der Artillery Hornet (Testbericht) hat sich durch seine überzeugende Leistung über mehrere Monate hinweg einen Platz in der Top 10 verdient.

Bild: TechStage.de

Schade, dass der Austausch der Plastikröhre im Coldend nur mit einer kompletten Demontage des Druckkopfs möglich ist. Dies und das schlichte Display haben dem Artillery Hornet um einen der Bestenplätze gebracht. Artillery hat die Z-Achse gedreht, eine bessere Z-Achsen-Kupplung verbaut und einen innovativen Druckkopf entwickelt. Der Drucker arbeitet sehr präzise und hat unter den kartesischen Druckern eines der besten Druckbilder.

Platz 6: Anycubic Mega SE

Aus unserer Sicht ist der Anycubic Mega SE (Testbericht) ein unentdeckter Diamant für unter 160 Euro. Dieser 3D-Drucker profitiert von seinen großen Brüdern bei Anycubic.

Bild: TechStage.de

Der Dual-Gear-Extruder verarbeitet selbst flexibles TPU mühelos, auf der Ultrabase haftet viele Materialien problemlos und leise TMC 2208 Steppertreiber erlauben ihm, fast lautlos zu arbeiten. All das sitzt in einem stabilen Rahmen, lediglich das Plastikchassis für das blaue Monodisplay lassen den günstigen Preis erahnen.

Platz 7: Flashforge Adventurer 3

Der Flashforge Adventurer (Testbericht) ist ein fertig aufgebauter Drucker für den Schreibtisch, bei dem der Nutzer lediglich die Transportsicherungen entfernen muss.

Bild: TechStage.de

Wie von Flashforge gewohnt, ein ordentlicher Plug&Play Drucker mit zwei tollen Upgrades. Einer Kamera im Innenraum zur Überwachung des Druckvorganges und eine tadellose WLAN-Anbindung. Der Slicer des Herstellers ist vernünftig aufgebaut und dank WLAN kann der Drucker vom PC überwacht und gesteuert werden. Die sehr saubere Druckqualität hat uns positiv überrascht.

Platz 8: Monoprice Mini Delta V2

Der Monoprice MP Mini Delta V2 (Testbericht) ist der einzige Drucker in Delta-Bauweise in dieser Übersicht.

Bild: TechStage.de

Der zudem kleinste Drucker punktet mit mächtiger Ausstattung, WLAN, Auto-Leveling und flüsterleisen Betrieb. Der ideale Drucker für den Schreibtisch. Zugegeben, er hat einen kleinen Bauraum, ist aber ein flinker Arbeiter. Auch er unser Geheimtipp für Männer. Er ist das perfekte trojanische Pferd, um das 3D-Drucken dem Partner schmackhaft zu machen.

Platz 9: Voxelab Aquila S2

Die Tochterfirma von Flashforge will den Hobbymarkt erobern, so kämpft sich Voxelab mit Innovationen hoch. Mit dem Voxelab Aquila S2 (Testbericht) hätten sie es fast geschafft.

Bild: TechStage.de

Sie werben damit, dass er alle Materialien bis 300 Grad drucken kann. Das kann er auch, aber nicht lange. Erstens fehlt eine Einhausung, um das Warping in den Griff zu bekommen. Zweitens ist im Coldend des Direct Drive Extruders eine Plastikröhre verbaut, diese nimmt bei Temperaturen bis 300 Grad natürlich noch viel schneller auf. Wäre hier ein Keramik-Liner verbaut worden, hätte Voxelab einen Volltreffer gelandet.

Platz 10: TwoTrees Sapphire Sp-5

Der TwoTrees Sapphire Sp-5 (Testbericht) ist ein massiver XY-Core-3D-Drucker, der uns einige Zeit und Nerven beim Zusammenbau gekostet hat.

Bild: TechStage.de

Die Grundkonstruktion des Chassis und die direkte Anbindung des Druckkopfs an beide x- und y- Motoren über ein Riemensystem sind optimale Voraussetzungen für einen Hochleistungsdrucker mit Geschwindigkeiten bis zu 200 mm/s.

Auch funktioniert die Filamentverarbeitungseinheit gut. Leider hatten wir bei beiden Versionen mit fehlerhaft ausgelieferten Bauteilen zu kämpfen. Er ist ganz klar einer der besten hier gelisteten 3D-Drucker – aber erst nach einigen Upgrades und unzähligen Stunden Bastelarbeit. Teaser: Wir bringen einen eigenen Artikel über den Umbau eines SP5 zum Hochleistungsdrucker.

Sonderplatzierung: Qidi X Max

Wer keine Einschränkungen bei der Materialwahl haben möchte, dem können wir den überdurchschnittlich teuren Plug-and-Play-Drucker Qidi X Max (Testbericht) empfehlen.

Bild: TechStage.de

Für einen Preis von knapp über 1000 Euro muss der Qidi X Max so einiges können, damit sich die Investition lohnt. Das kann er auch. Dank des geschlossenen Bauraumes und einem Wechsel auf ein Hochtemperatur-Druckkopf verarbeitet er selbst Nylon und ABS-PC, die Königinnen des 3D Druckens. In unseren Tests konnte das Hotend Temperaturen von 280 Grad und das Heizbett 120 Grad erreichen. Seine Flex Druckbettplatte hat zwei unterschiedliche Seiten für unterschiedliche Haftungsanforderungen. In Verbindung mit Haftmitteln konnten wir mit ihm PLA, PETG, ABS, ASA, CPE, Nylon, ABS-PC und PMMA verdrucken. Die problemlose WLAN-Anbindung in Verbindung mit der einer vernünftigen Slicer Software machen den Qidi X Max zu einem echten Plug&Play Drucker.

Einziger Nachteil bei dem Standard Direct Druckkopf: Hier ist der Wechsel der Plastikröhre im Coldend sehr aufwendig.

Fazit

Die Auswahl an 3D Druckern (Themenwelt) ist genauso groß wie deren unterschiedliche Verwendungszwecke. Manche Drucker eignen sich besser für große filigrane Drucke, andere für hohe massive Drucke.

Wer 3D-Drucken will, muss aber nicht automatisch viel investieren. Gute und auch langfristig zuverlässige Geräte gibt es schon für unter 200 Euro. Auch ohne Basteln oder Tuning-Maßnahmen sind damit tolle Ergebnisse möglich.