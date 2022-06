Akku-Testsieger: Smartwatches & Co. mit der längsten Laufzeit

Wir haben aus unseren Tests die Fitness-Tracker, Smartwatches und Sportuhren mit der längsten Akkulaufzeit herausgesucht. Die Werte dafür haben wir im praktischen Tragen ermittelt und mit den Daten der Hersteller verglichen. Sie entsprechen dem Praxiseinsatz. So messen wir etwa dauerhaft den Puls und sonstige Körperdaten, zählen Bewegung und Stockwerke und nehmen die Uhren oder Tracker mit zum Sport.

Was beeinflusst die Akkulaufzeit?

Bei allen Test in den Themenwelten Sportuhren , Smartwatches oder Fitness-Tracker fällt eine grobe Faustregel auf: Je flexibler ein Gerät wird, je mehr Features es besitzt und je offener es für zusätzliche Apps ist, desto kürzer ist die Akkulaufzeit.

Der nächste Punkt ist das Display. Analog zu Smartphones kosten große, bunte, helle Anzeigen mit Touchscreen mehr Strom als einfarbige LCDs mit seitlichen Bedienelementen. Die Unterschiede merkt man am oberen und unteren Ende. Die Withings Scanwatch (Testbericht) hält deswegen knapp einen Monat durch, weil sie ein kleines OLED-Display mit klassischen analogen Zeigern kombiniert. Dennoch schaffen zahlreiche Sportuhren und Fitness-Tracker locker 14 Tage im Alltag. Das liegt vorwiegend daran, dass sie, wann immer möglich, in einen Sparmodus schalten. Dieser zeigt dann etwa nur die Uhrzeit oder einzelne Punkte an. Einfarbige Anzeigen helfen ebenfalls, vor allem, wenn sie mit OLED-Technologie kombiniert werden. Ein besonderer Exot ist dabei die Mobvoi TicWatch Pro (Testbericht). Diese Google-Wear-Smartwatch besitzt zwei Bildschirme, die übereinander liegen. Im Stand-By nutzt die Uhr das weniger stromfressende transparente LC-Display, wenn der Nutzer die Daten aktiv abruft, schaltet sich ein heller OLED-Bildschirm zu. Das sorgt für eine Akkulaufzeit von vier Tagen – sensationell gut für eine Uhr mit Google Wear OS.