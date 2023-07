Zendure SolarFlow im Test: Speicher fürs Balkonkraftwerk zum Prime Day reduziert

Aktuell ist Zendure Solarflow im Rahmen des Amazon Prime Days im Preis reduziert.

Ende 2021 waren bereits knapp 200.000 Balkonkraftwerke in Deutschland unterwegs; der wahre Boom dürfte erst im letzten Jahr im Zuge der Energiekostenkrise gekommen sein. Kein Wunder, denn es gibt wenig bis keine Bürokratie, man braucht (idealerweise) keinen Elektriker und kann sofort Geld sparen – bei einer überschaubaren Investition. Wann sich das Balkonkraftwerk rechnet, hängt stark von den Rahmenbedingungen ab. Vor allem wichtig ist freilich die Leistung und Ausrichtung der PV-Panels. Aber auch die Tatsache, ob man den selbst erzeugten Strom auch zum Zeitpunkt seiner Erzeugung selbst verbraucht, hat einen großen Einfluss.

Balkonkraftwerke dürfen aktuell in Deutschland maximal 600 Watt einspeisen; eine Anhebung auf 800 Watt soll kommen. Den Peak gibt's um die Mittagszeit. Wer weniger verbraucht als er erzeugt, verschenkt die Energie an seinen Netzbetreiber; eine Einspeisevergütung ist beim Balkonkraftwerk selten. Idealerweise sollte man also Mittags viel Strom verbrauchen und Wasch- und Spülmaschine sowie Herd und Backofen bevorzugt dann laufen lassen, um nichts zu verschenken. Doch dieses Verhalten steht im Gegensatz zum typischen Tagesablauf von Berufstätigen, die erst Abends nach Hause kommen; dann aber auch waschen müssen und essen möchten.

Bild: TechStage.de

In dem Zusammenhang wäre es praktisch, wenn man die Mittags erzeugte Energie speichern könnte, um sie Abends zu verbrauchen. Zendure Solarflow verspricht genau das – als Nachrüstlösung, kompatibel zu jedem Balkonkraftwerk. Passende Balkonkraftwerke im Test.

Aufbau

Solarflow besteht hauptsächlich aus zwei Komponenten: dem Smart-PV-Hub und der Batterie mit der Produktbezeichnung AB1000. Der Akku hat eine Kapazität von knapp 1 kWh, der Hersteller gibt 960 Wh an. Bis zu vier solcher Batterie-Packs lassen sich am PV Hub anschließen. Der Aufbau der Komponenten wirkt durchdacht. Die Akkus sehen aus wie kleine Autobatterien. Sie sind in einem wertigen, stabilen und wasserdichten Gehäuse aus Alu eingebaut. Der Anschlusstecker befindet sich auf der Oberseite, ein passendes Gegenstück hat der Hersteller unten im Gehäuse integriert. So lassen sich bis zu vier AB1000 einfach stapeln und die elektrische Verbindung zwischen den Batterien klappt ohne Kabel.

Bild: TechStage.de

Herzstück ist der Smart PV Hub. Das Gerät sieht aus wie ein etwas zu groß geratener Mikrowechselrichter eines typischen Balkonkraftwerks. Er wird zwischen den Solarpanels und dem Wechselrichter installiert. Die Energie fließt aus den Panels in den Hub. Wie viel davon im Akku landet und wie viel eingespeist wird, ist Einstellungssache. Eine Verbindung zum Stromnetz hat der Hub nicht; entsprechend ist er auch nur über die App erreichbar, wenn entweder die Sonne scheint oder der Zendure-Akku noch nicht leer ist.

App

Apropos App: Installation und Einrichtung klappen einfach und vorbildlich. Der Hersteller hat aus Komfortgründen sowohl WLAN als auch Bluetooth integriert. Die iOS-App hat den Smart PV Hub im Test sofort gefunden. Viel einzustellen gibt es nicht, wichtig ist lediglich die maximale Leistung des Mikrowechselrichters – wer hier einen zu hohen Wert wählt, riskiert einen Schaden. In unserem Fall kommt ein einfacher Hoymiles mit 600 Watt zum Einsatz.

Im nächsten Schritt stellt man in 100-Watt-Schritten ein, wie viel Energie das Balkonkraftwerk ins Hausnetz speisen soll. Sinnvollerweise wählt man hier einen Wert, der die Grundlast knapp nicht deckt. Beim Autoren dieser Zeilen bleibt bei 300 Watt Einspeisung der Stromzähler stehen, solange keine großen Stromverbraucher laufen. Wir haben für den Test also 200 Watt gewählt, um nichts zu verschenken – zumal das, was man nicht einspeist, in der Batterie landet. Dabei sollte man natürlich auch darauf achten, dass die Batterie noch Kapazitäten freihat, um die überschüssige Energie aufzunehmen.

Bild: TechStage.de

Mithilfe verschiedener Graphen kann man sich die Leistung des Balkonkraftwerks samt Akku komfortabel im Detail ansehen, und die Stromfluss-Animation auf der Startseite der App ist so interessant, dass man immer wieder mal nachschaut, wie viel Strom man gerade erzeugt und was mit ihm passiert. Dass die App hier ein paar Schwierigkeiten bei der Übersetzung hatte und man, möchte man eine monatliche Statistik sehen, dafür „Mond“ auswählen muss – geschenkt. Alles, was wichtig ist, funktioniert gut und ist verständlich.

Praxis

Die Solar-Panels des verbundenen Balkonkraftwerks sind mit 380 Watt etwas schwächer als der aktuelle Standard. Auch die Position ist nicht ganz optimal: Ein Panel bekommt nachmittags ein wenig Schatten ab und der Winkel ist steiler, als er es im Sommer sein sollte. Zwischen 2 und 2,5 kWh hat das Balkonkraftwerk mit diesem Aufbau an sonnigen Tagen erzeugt.

Kamen keine Spielverderber in Gestalt von Wolken dazwischen, hat das Balkonkraftwerk zwischen 11:30 Uhr und 23:30 Uhr – also weit nach Sonnenuntergang – die Stromrechnung um 200 Watt entlastet. Wirklich voll ist der Akku aber nur an wenigen, sehr sonnigen Tagen geworden; bei durchschnittlichem Wetter ging seine Ladung selten über 40, 50 Prozent. Mit einem Akku, wohlbemerkt.

Bild: TechStage.de

Zunächst gilt es also, die Eingangsseite zu verbessern. Eine möglichst gute Ausrichtung der Panels ist Pflicht, damit sich der Akku lohnen kann. Optimal ausgerichtete Balkonkraftwerke erreichen fast das Doppelte unserer Test-Installation. Hier berichten wir über passende Halterungen und Montagemöglichkeiten. Ist das nicht möglich, kann man zumindest mit weiteren Panels nachhelfen, solange man 60 Volt pro Eingang nicht überschreitet. Allerdings sollte man hier auch wieder mit spitzem Bleistift rechnen, ob sich die ganze Anschaffung lohnt: Schließlich kosten die zusätzlichen Panels auch einen Aufpreis.

Rechnung

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk mit Speicher? Die Rechnung ist nicht ganz trivial. Zunächst muss man herausfinden, wie viel Strom man aufgrund des Balkonkraftwerks nicht bezahlen muss – denn nur der selbst verbrauchte Strom ist „gratis“, nicht der erzeugte. Über den Tag verteilt sollte man mehrmals seinen Stromzähler-Stand notieren und ermitteln, wie viel Energie man üblicherweise vormittags, mittags, nachmittags, abends und nachts verbraucht. Je nach Ausrichtung der PV-Module ist der Peak der Erzeugung um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag.

Bild: TechStage.de

Wer immer mehr verbraucht als die derzeit maximal erlaubten 600 Watt, braucht keinen Speicher – denn er würde nicht voll werden, wenn Solarflow die erzeugte Energie direkt ins Netz einspeist. Die meisten Berufstätigen brauchen tagsüber weniger Energie als Abends. Alles, was über den Ruhestromverbrauch hinausgeht, landet im Akku – und kann dann abgegeben werden, wenn die Sonne nicht mehr scheint.

Bei einem Preis von 36 Cent pro kWh und dem aktuell rabattiertem Preis von 1176 Euro für Solarflow müsste man knapp 3200 kWh zunächst im Akku speichern und dann wieder abgeben, damit sich der Kauf des Speichermoduls lohnt. Bei einer Akku-Kapazität von 1 kWh bedeutet das 3200 volle Lade- und Entladezyklen, also fast 10 Jahre bei optimaler Sonneneinstrahlung. Wirtschaftlich sinnvoll lässt sich der Akku bei unserem Testaufbau also nur schwer betreiben; bei besserer „Ernte“ der Sonnenenergie und gegebenenfalls einer höheren Kapazität sieht das aber anders aus. Mit zwei Batterie-Packs kostet das Paket aktuell 1680 Euro; hier bräuchte man noch 2350 volle Lade- und Entladezyklen – wobei man die doppelt so große Batterie natürlich auch erst einmal voll kriegen muss.

Fazit

Zendure Solarflow ist ein hervorragendes Produkt. Die Installation ist einfach und auch von Anfängern gut durchführbar. Die Verarbeitung ist auf hohem Niveau, die App ist bis auf kleinere Übersetzungsfehler vorbildlich.

Das Beste an Solarflow ist sicherlich, Energieerzeugung, Speicherung und Abgabe gut zu visualisieren – denn wer versteht, wann er wofür wie viel Strom verbraucht und wann, wie und in welcher Größenordnung er ihn generieren kann, hat den größten Schritt auf seinem Weg hin zur Nachhaltigkeit getan.

Wirtschaftlich sinnvoll lohnt sich der Speicher fürs Balkonkraftwerk in vielen Fällen aber nicht – dafür ist er einfach noch zu teuer, und die gespeicherten und abgegebenen Energiemengen sind schlicht nicht groß genug. Der Inhalt, der in einen der teuren Akkus passt, ist am Stromzähler halt nur 36 Cent wert – oder ein paar mehr oder weniger, je nach Tarif.