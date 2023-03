Yeelight Pro im Test: Screenbar ohne Kompromisse mit hellem Licht, RGB, App und Remote

Die uns nun vorliegende Yeelight RGB YLTD003 Pro will genau das Gegenteil: So viele Features wie nur möglich unterbringen. Sie hat eine Fernbedienung wie die teure Benq Screenbar Halo (Testbericht) , ein RGB-Stimmungslicht wie die Blitzwolf BW-CML2 Pro (Testbericht) und eine App wie die Ledvance Sun@Home (Testbericht) . Dabei erinnert sie nicht nur äußerlich an die Xiaomi Mi Monitorlampe (Testbericht) . Das ist kein Zufall, schließlich gehören die beiden Unternehmen zusammen. Ob sich ein Kauf der Yeelight RGB YLTD003 lohnt, zeigt dieser Testbericht.

Verarbeitung

Die Ähnlichkeiten zur Xiaomi Mi Monitorlampe (Testbericht) sind unverkennbar, in weiten Teilen sind sie äußerlich gar baugleich. Der größte optische Unterschied: Die Xiaomi-Leuchte kommt im matten Schwarz daher, während die Yeelight-Alternative Silber glänzt. Außerdem prangt an ihr mittig ein großes Yeelight-Logo. Die Xiaomi-Variante ohne Logo wirkt eleganter.

Für die Stromversorgung liegt der Yeelight ein Netzteil bei, welches auch zwingend genutzt werden muss. Im Gegensatz zu den meisten anderen Screenbars ist ein USB-Port am Monitor für die Stromversorgung nicht ausreichend. Nachgemessen braucht sie bis zu 10 W. Die eigene Stromversorgung hat Vorteile – aber auch Nachteile. So schaltet sich diese Screenbar eben nicht wie die meisten anderen Screenbars mit dem Monitor ein und aus.

Fernbedienung & App

Licht

Wir messen die Helligkeit der Yeelight RGB Pro Monitorlampe mit einer einfachen LUX-App am Smartphone in einem Abstand von 50 cm. Die so ermittelten Werte sind nicht absolut, doch mit ihnen lassen sich die Monitorlampen gut untereinander vergleichen. Die App zeigt bei der Yeelight Pro maximal 970 Lux an. Damit liegt sie bezüglich ihrer Helligkeit im oberen Mittelfeld, kommt aber nicht an die Xiaomi Mi Monitorlampe (Testbericht) mit 1400 Lux heran.