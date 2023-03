Xiaomi Mi Smart Speaker im Test: Sonos-Klon für unter 30 Euro

Der Xiaomi Mi Smart Speaker mit der offiziellen Typenbezeichnung L09G wirkt hochwertig und erinnert optisch mit seinem silbernen Lautsprechergrill und der zylindrischen Form an den Sonos One (Testbericht) oder den Sonos One SL (Testbericht). Bezüglich seiner Funktionalität steht er in direkter Konkurrenz zum Google Nest Mini, der mit etwa 22 Euro noch einmal günstiger ist, aber schon aufgrund seiner geringen Größe weniger Klangvolumen bietet und eher an den Amazon Echo Dot (Testbericht) erinnert. Mehr noch lässt sich der Xiaomi Mi Smart Speaker mit dem Google Nest Audio oder dem Alexa-Gegenstück Amazon Echo (Testbericht) vergleichen. Der Nest Audio und der Amazon Echo kosten jedoch gut doppelt so viel wie der Mi Smart Speaker.

Der Xiaomi Mi Smart Speaker bewegt sich im Google-Home-Kosmos. Wer Alternativen von Amazon Alexa und Apple Siri sucht, dem empfehlen wir unseren Beitrag Testsieger: Smart Speaker mit Alexa, Google Assistant und Siri.

Ausstattung

Der Xiaomi-Mi-Lautsprecher ist ein Google-kompatibler Smart Speaker mit Google Assistent. Er wird mit 12 V/1,5 A aus dem mitgelieferten Steckernetzteil versorgt. Weitere haptische Anschlüsse wie Analog in oder kabelgebundenes Ethernet sucht man vergeblich.

Der Lautsprecher misst etwa 13,2 × 10,2 × 15 cm und wiegt 880 g. Auf der Oberseite sitzen Touch-sensitive Taster für Musik Start/Stop, Mikrofon aus sowie Lauter/Leiser. Ihre Nutzung funktioniert tadellos und deutlich komfortabler als beim Google Nest Mini.

Ebenfalls auf der Oberseite sitzen die beiden Mikrofone, die unsere Sprachbefehle jedoch aus größerer Entfernung nicht mehr anstandslos verstehen. Aus näherer Entfernung funktionieren sie einwandfrei. Am oberen Rand sitzt zudem ein komplett die Kante umlaufendes LED-Band, welches unter anderem signalisiert, wenn der Xiaomi Mi Smart Speaker zuhört.

Installation und Betrieb

Die Einrichtung des Lautsprechers funktioniert nicht über Xiaomi Home, sondern über Google-Home-App. Direkt nach dem Anschließen des Xiaomi-Speakers ans Stromnetz taucht in der App ein Hinweis auf, dass ein neuer Lautsprecher erkannt wurde und dieser für die Installation bereit ist. Die mitgelieferte minimalistische Anleitung ist dafür nicht nötig. Damit ist dann Multiroom-Gruppenbetrieb gesichert. Auch das 5-GHz-WLAN kann genutzt werden.

Bluetooth ist vorhanden, jedoch gibt es am Gerät dafür keinen extra Knopf zum Pairing oder Aktivieren. Tatsächlich aktiviert die Google-Home-App den Pairing-Modus. Das Abspielen von Musik über WLAN ist unter anderem über Internetradio (Tunein) oder per Streaming beispielsweise mit Spotify möglich. In der App gibt es einen einfachen Equalizer für Höhen und Bässe. Außerdem kann der Nutzer dort dem Lautsprecher einen Raum zuweisen und ihn so mit weiteren kompatiblen Lautsprechern koppeln. So verbindet man ihn auch mit anderen Google-Home-kompatiblen Geräten wie Lampen und Fernseher.

Klang

Ein Klangwunder erwartet man bei dem Preis zunächst nicht. Bei Musik sind die Bässe etwas schwach, selbst bei Vollanschlag des Equalizers in der Google-Home-App. Die Höhen sind in Ordnung, aber wem Bass wichtig ist, der sollte einen anderen, unter Umständen teureren Smart Speaker wie den Sonos One SL (Testbericht) wählen. Immerhin besteht so keine Gefahr des Dröhnens beim Aufstellen des Lautsprechers in Ecken. Der Lautsprecher klingt nicht blechern, auch scheppert nichts. Allerdings fehlt es den Mitten an Details.

Die Klangqualität über Bluetooth vom Smartphone für lokale Dateien, von Spotify und von Quboz steigt in dieser Reihenfolge: Die Höhen im Intro von Al Stewarts On the border sind auf allen drei Wegen erkennbar, mit Qobuz ist die optimale Qualität erreicht. Mit Spotify über Bluetooth ist der Klang dagegen unangenehm spitz. Per Sprachassistenz als direkter Stream von Spotify ohne Smartphone und Bluetooth ist die Qualität hörbar besser.

Im direkten Vergleich steckt der Xiaomi-Speaker den winzigen Google Nest Mini locker in die Tasche. Auch der Amazon Echo Dot 4 (Testbericht) kann nicht mithalten. Der Xiaomi Mi Smart Speaker bewegt sich klanglich fast auf dem Niveau eines Amazon Echo (Testbericht).

Preis

Der Xiaomi Mi Smart Speaker kostete in den vergangenen Monaten regelmäßig unter 40 Euro. Nun ist sein Preis erstmals auf unter 30 Euro gefallen.

Fazit