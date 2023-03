Xiaomi Mi Monitorlampe im Test: Preis-Leistungs-Tipp mit perfektem Licht

Monitorlampen, auch Screenbars genannt, sitzen auf dem Monitor und strahlen ihr Licht von dort großflächig auf den Schreibtisch. Das spart Platz und sorgt dennoch für ein gutes, blendfreies Licht. Strom erhalten diese via USB-Port von Monitor selbst. Damit schalten sich Screenbars mit dem Monitor ein und aus.

Wir hatten in der Redaktion schon richtig gute, aber auch teure Monitorlampen wie die tolle Benq Screenbar Halo (Testbericht) . Auf der anderen Seite stehen Screenbars wie die Ledvance Sun@Home (Testbericht) , die zwar günstig, aber nicht gut sind. Etwas besser ist da schon die Pearl-Screenbar (Testbericht) . Allerdings dürfte sie gerne etwas heller sein. Einen detaillierten Überblick bietet unsere Bestenliste Screenbars .

Die uns nun vorliegende Xiaomi Mi Monitorlampe bewegt sich preislich im Mittelfeld, will aber bei den ganz Großen mitspielen. Wie gut ihr das gelingt, zeigt dieser Testbericht.

Verarbeitung

Die Screenbar steckt in einem 45 cm langer Zylinder aus matten Metall mit einem Durchmesser von gut 2 cm. Schickes Designelement: Die Leiste, in denen sich die LEDs befinden, ist etwas nach innen versetzt.

Der Zylinder haftet magnetisch an der Monitorhalterung und kann in seinem Abstrahlwinkel angepasst werden. Die einfache und funktionelle Halterung passt auf Monitore mit 1 cm bis 3,3 cm Stärke. So sollte sie auch auf größeren Displays problemlos halten. Auf der Rückseite der Halterung sitzt ein USB-C-Port für den Stromeingang. Ein rotes USB-C-auf-USB-A-Kabel liegt bei. Vorteil der Lösung: Bei einem Kabelbruch tauscht man einfach das Kabel und muss nicht gleich die ganze Lampe entsorgen. Allerdings steht das Kabel etwas unschön von der Halterung ab. Das hätte Xiaomi eleganter lösen können.