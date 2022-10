Vivo X80 Pro 5G im Test: Top-Smartphone mit exzellenter Kamera

Das neue Top-Modell im Sortiment von Vivo ist das X80 Pro. Erneut arbeitet der chinesische Hersteller bei der Kamera mit Zeiss zusammen – wie bereits beim Vivo X60 Pro (Testbericht). Die Ausstattung kann sich sehen lassen: Ein flotter Snapdragon 8 Gen 1, ein gestochen scharfes OLED-Display mit 6,78 Zoll sowie eine Quad-Kamera mit Teleobjektiv und Gimbal-Stabilisierung machen aus dem Vivo X80 Pro ein vollwertiges Flagship-Smartphone. Wir haben das teure Smartphone getestet und zeigen, wie es sich gegen andere Top-Android-Smartphones schlägt.

Design

Das Vivo X80 Pro hinterlässt einen sehr hochwertigen Eindruck, wie man es bei dem vierstelligen Preis auch erwarten würde. Das Display ist an den Rändern gekrümmt, was den Eindruck eines randlosen Bildschirms erweckt. Mittlerweile sind solche Curved-Displays weit verbreitet bei Oberklasse-Handys, etwa beim Honor Magic 4 Pro (Testbericht) oder Xiaomi 12 Pro (Testbericht). Dadurch gleichen sich optisch viele Top-Smartphones.

Die Rückseite aus Glas verläuft ebenfalls gekrümmt zum Aluminium-Rahmen. Die Oberfläche der Rückseite ist rau, was eine tolle Haptik bietet und Fingerabdrücke vermeidet. Eine Schutzhülle aus Kunststoff in Schwarz liegt bei. Markant ist die Kamera auf der Rückseite. Diese befindet sich in einer flachen, rechteckigen Erhebung in Hochglanz-Optik. Die Linsen selbst sind innerhalb eines runden Elements eben angeordnet, daneben befindet sich der LED-Blitz. Der Schriftzug Zeiss zeigt, mit welchem Partner Vivo die Kamera entwickelt hat.

Das Vivo X80 Pro gehört wie andere Flagships zu den großen Smartphones. Mit einem Gewicht von 219 Gramm ist es entsprechend schwer. Die Maße betragen 164,6 mm x 75,3 mm x 9,1 mm – ähnlich groß sind die Top-Modelle von Samsung, Honor und Xiaomi. Dank einer Zertifizierung nach IP68 ist das Vivo X80 Pro wasserdicht.

Die Verarbeitung ist tadellos. Spaltmaße gibt es keine, der Druckpunkt der Knöpfe ist überaus solide. Lediglich die Schutzfolie auf dem Displayglas macht sich an den Rändern haptisch bemerkbar. Am oberen Rand hat sich diese leicht abgelöst und wirft eine kleine Blase. Die vordere Kamera sitzt in einer unscheinbaren Punch-Hole-Notch. Insgesamt hebt sich das Gerät aber nicht sonderlich hervor von seinen Mitbewerbern. Es ist elegant, wirkt aber konventionell.

Display

Der Bildschirm mit AMOLED-Panel bietet eine üppige Diagonale von 6,78 Zoll. Wie bei Top-Smartphones üblich ist das Bild scharf wie eine Rasierklinge. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 120 Hertz, was beim Scrollen oder Spielen eine flüssige Darstellung liefert. Bei einer Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln beträgt die Pixeldichte über 517 ppi (Pixel pro Zoll). Bildpunkte sieht hier höchstens noch ein Adler, aber kein Mensch.

Nicht nur die Schärfe, auch die Bildqualität ist erstklassig. Der Screen verwöhnt das Auge mit satten Schwarzwerten und harmonisch abgestimmten Kontrasten. Farben leuchten markant, wirken aber stets natürlich. Egal, wie man das Handy hält, das Bild ist dank hoher Blickwinkelstabilität immer gut zu erkennen.

Was die Bildhelligkeit angeht, erreicht die Anzeige etwa 470 cd/m² im manuellen Modus. Bei automatischer Helligkeitsanpassung kommen wir auf maximal 885 cd/m². Möglicherweise war an diesem Tag die Herbstsonne nicht stark genug, denn laut Hersteller sollen über 1000 cd/m² möglich sein. Zum Vergleich: Spitzenreiter ist das Samsung Galaxy S22 Ultra (Testbericht) mit bis zu 1750 cd/m². Insgesamt bleibt das Display des Vivo X80 Pro im Freien meistens gut ablesbar, bei starkem Sonnenschein kann es aber nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten. Die Anzeige ist im Automatikmodus für unseren Geschmack oft etwas zu dunkel.

Vivo X80 Pro Das OLED-Display hat eine üppige Diagonale von 6,78 Zoll. Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro Die Auflösung beträgt stolze 3200 x 1440 Pixel. Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro Das Display ist an den Rändern stark gebogen. Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro Die Rückseite ist edel verarbeitet. Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro Die Kamera entstand in Kooperation mit Zeiss. Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro USB-C-Anschluss an der Unterseite. Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro - Bilderstrecke Vivo X80 Pro - Bilderstrecke Vivo X80 Pro - Bilderstrecke

Kamera

Das Sahnehäubchen beim Vivo X80 Pro ist eindeutig die Zeiss-Kamera. Die Hauptlinse löst mit 50 Megapixel auf, das Ultraweitwinkelobjektiv kommt auf 48 Megapixel. Ein Teleobjektiv mit 12 Megapixel sowie zusätzlich ein Periskop-Teleobjektiv mit 8 Megapixel runden die ausgezeichnete Ausstattung ab.

Die Fotoqualität der Hauptlinse (Samsung GNV) mit optischer Bildstabilisierung (OIS) lässt keine Wünsche offen. Bei Tageslicht sind die Aufnahmen nahezu perfekt. Sie sind scharf, hell, bieten hohe Details und eine hervorragende Dynamik. Farben sind kräftig, fast schon knallig. Wer es lieber natürlicher mag, aktiviert den Zeiss-Modus für natürliche Farben. Damit sehen Aufnahmen dezenter aus und sind weniger bunt. Ein Nachtmodus reduziert zusätzlich das Bildrauschen bei Dunkelheit.

Aufnahmen mit der Ultraweitwinkellinse (Sony IMX598) weichen farblich kaum ab von der Hauptlinse ab. Allerdings sind die Bilddetails dann deutlich weniger ausgeprägt. Über einen speziellen Makro-Modus macht die Linse zudem erstklassige Nahaufnahmen. Ein Beweis, dass es Makro-Linsen nicht braucht.

Kommen wir zur dritten Linse: Die Sony IMX663 ist eine Porträt-Kamera mit zweifachem optischem Zoom und Gimbal-Stabilisierung. Die Aufnahmen sind scharf und weichen farblich kaum ab von der Hauptlinse. Diese Linse kommt bei Aufnahmen im Porträtmodus zum Einsatz. Weiter entfernte Motive fängt das Periskop-Teleobjektiv mit fünffacher Vergrößerung ein – die vierte Linse im Bunde. Was die Bildqualität angeht, kann kein Digital-Zoom da mithalten. Bilddetails sind ausgeprägt, selbst bei fünffacher Vergrößerung. Das ist wirklich klasse.

Die Frontkamera macht mit 32 Megapixel ebenfalls einen guten Job. Sie liefert scharfe und detaillierte Selfies. Standardmäßig ist im Porträtmodus der Beauty-Filter aktiv. Wer ein ausgeprägtes Bokeh erzeugen will, muss es manuell einstellen. Dafür gibt es hier viele Abstufungen und weitere Einstellungen sowie Filter.

Kommen wir zu den Videos. Videos sind mit 4K bei 60 fps möglich. Die Bildqualität ist ausgezeichnet, Aufnahmen sind dank IS immer stabil. Bei Videos mit zweifachem Zoom kommt zusätzlich die Gimbal-Stabilisierung wirkungsvoll zum Einsatz. Kleine Schwächen zeigt die Selfie-Kamera bei Videos. Hier ist nur Full-HD möglich, zudem gibt es keine Stabilisierung. Das führt zu wackeligen Aufnahmen. Damit ist das Vivo X80 Pro weniger für Vlogger geeignet.

Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Ultraweitwinkellinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Ultraweitwinkellinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen 2x Zoom Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen 5x Zoom Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Ultraweitwinkellinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen 2x Zoom Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen 5x Zoom Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Foto mit voller Auflösung mit 50 MP Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Zeiss-Modus für natürliche Farben Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Makromodus Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Makromodus Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Porträtmodus mit Tiefenschärfe Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen 2x Zoom Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen 5x Zoom Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Ultraweitwinkellinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Hauptlinse Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Makromodus Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Selfie Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro 5G - Originalaufnahmen Selfie mit Porträtmodus Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro - Originalaufnahmen Selfie mit Bokeh Bild: TechStage.de Vivo X80 Pro - Originalaufnahmen Vivo X80 Pro - Originalaufnahmen Vivo X80 Pro - Originalaufnahmen

Ausstattung

Als Antrieb dient der Snapdragon 8 Gen 1 – aktuell der zweitbeste Prozessor für Android-Smartphones hinter der Plus-Variante von Qualcomm. Schade, bei dem Preis hätten wir bereits den neueren Chip erwartet. Genug Leistung ist immer da, das Betriebssystem läuft geschmeidig, Apps starten flott, auch Gaming ist kein Problem.

Im Alltag dürfte die Power meistens unbemerkt bleiben. So erreicht das Vivo X80 Pro bei Work 3.0 von PCmark etwa 11000 Punkte – das gelingt Handys bereits mit einem Snapdragon 865. Den größten Mehrwert liefert der Snapdragon 8 Gen 1 bei Spielen. Bei 3Dmark erreichten wir im Test „Wild Life Extreme“ über 2500 Punkte. Für den sonst üblichen Benchmark „Wild Life“ war der Prozessor bereits zu schnell. Dieser liegt auf Augenhöhe mit dem Apple A15 Bionic. Noch schneller ist nur die Plus-Variante des Snapdragon 8 Gen 1. Allerdings wird das Handy ziemlich warm bei hoher Auslastung.

Die übrige Ausstattung ist top: 12 GByte RAM, 256 GByte interner Speicher in der schnellsten Ausführung UFS 3.1 sowie USB-C 3.1. Bluetooth 5.2, 5G, Wi-Fi 6 und NFC sowie ein Infrarot-Port runden die Hardware ab. Ein Speicherkarten-Slot fehlt allerdings. Zur Ortung nutzt das Handy A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo und QZSS. Der Fingerabdruck sitzt unten im Displays und arbeitet zuverlässig. Der Klang der Stereo-Lautsprecher ist zudem ansprechend, voluminös und klar.

Vivo nennt seine Benutzeroberfläche Funtouch OS, die auf Android 12 basiert. Mit zusätzlichen Apps hält sich Vivo angenehm zurück. Das Design ähnelt stark dem Standard-Android. Lediglich einige Icons nutzen eine andere Design-Sprache oder verwenden abweichende Bezeichnungen, etwa „Anzeige und Helligkeit“ statt „Display“. Das Sicherheits-Update stammt aus September und ist somit aktuell.

Akku

Eine ordentliche Kapazität bietet der Akku mit 4700 mAh – auch wenn einige Smartphones hier bis zu 5000 mAh nutzen. Sowohl das Display als auch der schnelle Prozessor sind alles andere als sparsam, ein großer Akku tut hier also Not.

Beim Battery Test kamen wir auf eine simulierte Laufzeit von gut 9,5 Stunden. Das ist für ein Gerät mit Snapdragon 8 Gen 1 gar nicht so schlecht, aber nicht überragend. Damit liegt es nur im Mittelfeld unserer Tests. Das Honor Magic 4 Pro (Testbericht) kommt hier auf knapp 8 Stunden, das Asus Zenfone 9 (Testbericht) hält trotz kleinerem Akku bis zu 10 Stunden durch.

Einen Tag ohne Netzteil sollte das Vico X80 Pro im Alltag aber gut überstehen – außer man spielt viel oder schaut permanent Videos, dann könnte es bereits am Nachmittag schon etwas knapp werden mit dem Akku. Immerhin ist das Smartphone schnell aufgeladen. Das Netzteil mit 66 Watt lädt es von 20 auf 100 Prozent in knapp 30 Minuten. Ein vollständiger Ladevorgang dauert etwa 45 Minuten.

Preis

Das Vivo X80 Pro ist teuer. Die UVP beträgt stolze 1299 Euro, womit es mehr kostet als sämtliche Konkurrenten von Xiaomi, Honor oder Samsung. Derzeit bekommt man das Flagship ab 1100 Euro. Erhältlich ist es nur in Schwarz.

Fazit

Das Vivo X80 Pro gehört definitiv zu den besten Android-Smartphones auf dem Markt. Mit der ausgezeichneten und überzeugenden Kamera muss sich das Smartphone-Flagship nicht vor der Konkurrenz verstecken. Es gehört definitiv zu den besten Kamera-Smartphones auf dem Markt. Käufer müssen dafür allerdings tief in die Tasche greifen.