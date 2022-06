Trendnet TV-IP1318PI im Test: 4K-Überwachungskamera für Außen mit PoE

Lieferumfang und weitere Ausstattungsmerkmale

Die TV-IP1318PI misst 155 × 70 × 70 mm, wiegt 400 Gramm, ist in Kombination mit dem robusten Stahlgehäuse wetterfest nach IP67 und laut Hersteller im Temperaturbereich von -30° bis 60° Celsius einsatzbereit. Die Netzwerkverbindung erfolgt über Ethernet-Kabel, das auch zur Stromversorgung genutzt wird. Dafür wird ein Power-Over-Ethernet-Injector benötigt, der nicht zum Lieferumfang gehört. Wer die Kamera in Betrieb nehmen möchte, muss also zusätzlich in einen entsprechenden PoE-Injector investieren. Die Kamera kann bis zu 100 Meter entfernt vom PoE-Injector positioniert werden.