Teufel Cinebar 11 im Test: Mini-Heimkino mit 2.1-Soundbar für unter 300 Euro

Nachdem unsere LG-Soundbar SP2 nach nur einem Jahr Nutzung beim Bass rasselt und der LG-Kundenservice nicht erreichbar ist, musste privat eine neue Soundbar her. So gab es die Teufel Cinebar 11 als Black Friday Deal für rund 250 statt 300 Euro . Unser Ziel: Die Soundbar soll keinen vollwertigen Heimkinoklang hervorbringen, sondern einfach nur deutlich besser als unsere TV-Lautsprecher klingen. Ob das gelingt, zeigt unser Praxistest.

Design & Verarbeitung

Die Cinebar 11 gibt es in den Farben Schwarz oder Weiß. Wir haben uns für die Weise Variante entschieden, da diese weniger auffällig an der weißen Wohnungswand unterkommt.

Das Design der Cinebar 11 ist schlicht und elegant, wodurch sie sich gut in jedes Wohnzimmer einfügt. Müssten wir das Design genauer beschreiben, würden wir es als dezent futuristisch aufgrund der klaren Konturen und spitz zulaufenden Seiten beschreiben. Die Soundbar misst in der Breite rund 95 cm, in der Höhe gerade einmal 6 cm und in der Tiefe 8,3 cm. So wirkt sie sehr dezent. Der Subwoofer ist einfach gehalten und fällt als weiße Variante kaum auf. Er misst gerade einmal 12 x 42 x 42 cm (B, H, T).