Switchbot 2: Umfangreiche Smart-Home-Lösung mit Matter-Support im Test

Switchbot bietet mit dem Hub 2 seine erste Smart-Home-Zentrale (Bestenliste) bietet mit Unterstützung des neuen Funkstandards Matter. Damit soll die Interoperabilität zwischen verschiedenen Lösungen wie Apple Home, Samsung Smartthings (Test) und Amazon Echo (Ratgeber) gewährleistet werden. Der Switchbot 2 unterstützt neben Matter außerdem Geräte mit WLAN-, Bluetooth- oder Infrarot-Schnittstelle. Switchbot bietet ferner ein umfangreiches Smart-Home-Portfolio, das neben Sensoren für Bewegung, Temperatur, Helligkeit und Luftfeuchte auch smarte Lösungen wie eine Vorhangsteuerung, Türschlösser und Luftbefeuchter umfasst. Diese werden in der Regel über Bluetooth eingebunden und finden mit einer Kontoverknüpfung auch Anschluss an fremde Smart-Home-Zentralen wie Samsung Smartthings und Homey Pro. Wie gut das Zusammenspiel und die Geräte selbst funktionieren, haben wir anhand des neuen Switch Bot 2, der Vorhangsteuerung Switchbot 2 und zahlreichen anderen Komponenten der Switchbot-Plattform getestet.

Switchbot Hub 2: kompatibel zu Matter, mit integrierten Sensoren für Luftfeuchte, Temperatur und Helligkeit

Der Switchbot Hub 2 fällt mit Abmessungen von 80 × 70 × 23 mm und einem Gewicht von nur 63 Gramm relativ kompakt und leicht aus. An der Vorderseite informiert ein LED-Display, dessen Helligkeit dank eines integrierten Lichtsensors standardmäßig automatisch reguliert wird, über Temperatur und Luftfeuchte. Da die Abwärme des Geräts die Temperatur beeinflussen kann, hat Switchbot den Sensor außerhalb in das zur Stromversorgung dienende USB-C-Kabel integriert. Der Sensor stammt aus der Schweiz und soll eine hohe Genauigkeit bieten. Dennoch können Anwender ihn kalibrieren und ein Temperatur-Offset definieren. Für Automatisierung (Szenen) ist auch die vom Hub unterstützte Geofencing-Funktion nützlich. Unterhalb von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige integriert das LED-Display zudem zwei Soft-Schalter, über die man Szenen auslösen kann, etwa das Öffnen des Vorhangs oder zur Aktivierung des Switchbot Bots, ein kleiner, motorbetriebener Kippschalter zur Aktivierung „dummer“ Geräte, etwa einer Kaffeemaschine.

Einrichtung

Die Einrichtung der neuen Smart-Home-Zentrale erfolgt mit der Switchbot-App. Sie liegt für iOS und Android vor und erfordert eine Registrierung mit einer E-Mail-Adresse, die man anhand eines zugesandten Passcodes verifiziert. Über das Plus-Zeichen rechts oben koppelt man Geräte, die nach dem Einschalten automatisch angezeigt werden. Grundsätzlich ist die Einrichtung von Geräten mit der App ein Kinderspiel. Details dazu zeigt auch die Bildergalerie.

Während der Einbindung liefert die App informative Erklärungen, Grafiken und Videos zu den einzelnen Komponenten hinsichtlich Einrichtung, Konfiguration und Betrieb. Allerdings sollte man des Englischen mächtig sein, da die deutsche Übersetzung bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist.

Bewegungsmelder und Vorhangsteuerung Switchbot Curtain

Zwei Beispiele zeigen, wie nützlich die Erklärungen zu den jeweiligen Smart-Home-Produkten ist. So wird die Funktion eines Bewegungsmelders sowie die optimale Einstellung inklusive Angaben zur Positionierung, Empfindlichkeit und Reichweite erläutert. Damit sollten selbst Anfänger schnell damit klarkommen. Und auch für die Vorhangsteuerung Switchbot Curtain, die es in verschiedenen Varianten zur Unterstützung der unterschiedlichen Gardinenschienen (U-/I-Schiene, Stange) gibt, erklärt die App hervorragend. Schon während des Setups erhält man so einen guten Eindruck über die Funktionen und weiß mit den verschiedenen Optionen umzugehen. Etwa, ob der Vorhang von einer Seite oder aus der Mitte heraus geöffnet werden soll, wenn man zwei Vorhangsteuerungen verwendet. Da eine Vorhangsteuerung nicht zu den alltäglichen und einfachen Smart-Home-Produkten wie smarte Zwischenstecker gehört, ist man als Anwender dankbar für die nützlichen Ratschläge zur Inbetriebnahme, Konfiguration und Steuerung.

Dank dieser hilfreichen Informationen haben wir die Gardinensteuerung Switchbot Curtain im Handumdrehen installiert. Im Test hat diese einwandfrei funktioniert. Dennoch kann es in der Praxis einige Probleme geben, da der Antrieb bei großen und schweren Vorhängen und schlecht gängigen Schienen überfordert werden kann. Das gilt letztlich aber für alle Geräte dieser Art und ist nicht spezifisch für den Switchbot Curtain.

Bild: TechStage.de

Anlernen einer Infrarot-Fernbedienung

Zu den wirklich coolen Funktionen, die der Switchbot Hub 2 zu bieten hat, gehört auch das Anlernen von Infrarot-Fernbedienungen. In unserm Fall hat das mit einem Samsung-Modell allerdings nicht optimal funktioniert. Der Hub 2 bietet für die Konfiguration einen Automatikmodus und eine manuelle Auswahl. Nachdem die automatische Erkennung nicht alle Tasten erfasst hat und die Menütaste zu den TV-Einstellungen führt und nicht zu gewünschten Übersicht, haben wir noch die manuelle Auswahl ausprobiert. Leider taucht unsere Samsung-Fernbedienung mit der Modellnummer BN59-01242A nicht im Auswahlmenü auf und auch die Auswahl einer ähnlichen Modellnummer und dem anschließenden Anlernen einzelner Tasten hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Was aber funktioniert, ist das Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts und die Senderauswahl sowie die Steuerung der Lautstärke. Besser als nichts ist das allemal, da man mit dieser Funktionalität zumindest Automatisierungen erstellen kann.

Erstellen von Szenen / Automatisierung

Automatisierungen heißen in der Switchbot-App Szenen. Über den entsprechenden Menüeintrag in der unteren Leiste der App können Anwender über das Plus-Symbol rechts oben Abläufe erstellen, die man generell manuell, über einen Zeitplan, NFC-Tag oder per Geofencing auslösen kann. Wie üblich kann man aber auch einen Gerätestatus als Auslöser konfigurieren. So ist es etwa möglich, dass eine von einer Switchbot-Kamera oder -Bewegungsmelder erfassten Bewegung den Fernseher einschaltet. Koppelt man diese Bedingung noch an die Helligkeit, kann man zusätzlich den Vorhang vom Switchbot Curtain zuziehen lassen. Zudem lässt sich etwa der Fernseher ausschalten, sobald der Bewegungsmelder für eine bestimmte Zeit keine Bewegung erfasst. Dabei können Anwender die Ausführung von Szenen auf eine bestimmte Zeit begrenzen oder sie an mehrere Bedingungen knüpfen. Auch wenn noch nicht alle Menüeinträge ins Deutsche übersetzt wurden, sollte die Erstellung von Szenen mit der Switchbot-App selbst für Anfänger kein Problem darstellen.

Einbindung in andere Smart-Home-Zentralen

Im Smart-Home-Markt gibt es bekanntermaßen viele Anbieter, die ihre Plattform allerdings abschotten, sodass man sie nicht Produkten anderer Hersteller für Automatisierungen nutzen kann. Matter soll dabei helfen, diese zu ändern. Im Test hat die Anbindung per Matter an Apple Home zwar funktioniert, doch die Sensoren waren für die Apple-Plattform anschließend nicht erreichbar. Anders bei Samsung Smartthings: Hier hat das Anlernen über Matter einwandfrei funktioniert, sodass man etwa den Switchbot Curtain auch mit der Smartthings-App öffnen und schließen und ihn für Automatisierungen nutzen kann. Dass eine Integration der Switchbot-Komponenten in eine fremde Smart-Home-Zentrale auch ganz ohne Matter gelingen kann, zeigt der Test mit Homey Pro. Hierfür stellt Switchbot eine App für die Homey-Plattform bereit, über die bis auf den Remote-Button sämtliche Geräte wie Bewegungsmelder – auch die in Switchbot-Kameras integrierten Bewegungssensoren, Kontaktsensoren, Kippschalter und auch die Vorhangsteuerung integrieren lassen. Wer also einen Homey Pro verwendet, kann gerne zu Komponenten von Switchbot greifen.

Bild: TechStage.de

Preise

Der Switchbot Hub 2 kostet bei Amazon inklusive Rabatt 72 Euro. Das ist gemessen an den Preisen für andere Smart-Home-Hubs wie der Aqara-Hub M2 zwar etwas teurer, aber gemessen an der Leistungsfähigkeit durchaus angemessen. Den Switchbot Curtain mit U-Rail gibt es ebenfalls für rund 72 Euro. Etwas günstiger gibt es den Hub 2 im Switchbot-Store für 67 Euro mit dem Rabattcode „EARLYSUMMER“.

Fazit