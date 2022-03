Sportuhr Garmin Epix 2 im Test: Die Fenix 7 mit OLED

Ziemlich überraschend brachte Garmin neben der neuen Fenix 7 (Testbericht) die Epix 2 auf den Markt. Auf den ersten Blick scheint sie der Fenix zu gleichen – bis auf das Display. Denn wo sonst ein LCD zum Einsatz kommt, will die Epix 2 mit einem AMOLED-Bildschirm punkten. Im Inneren übernimmt sie viel Technik von der Fenix 7 – kein schlechter Zug, immerhin schnitt die neue Fenix in unserem Test sehr gut ab. Doch reicht ein neuer Bildschirm, um sich von dem Platzhirsch abzusetzen?

Varianten

Design und technische Daten

Einrichtung und App

Bedienung

Aktivität

Wie alle aktuellen Garmin-Uhren ist die Epix 2 ein vollwertiger Aktivitäts-Tracker. Schritte, Stockwerke, Kalorien oder Intensitätsmiunten, die Uhr zählt automatisch mit. Wie immer passt Garmin das Schrittziel automatisch an – das motiviert. Die Daten werden an die App übertragen und dort weiter aufbereitet. Zusammen mit den Informationen zum Schlaf wird damit etwa die Body Battery berechnet. Die soll den Nutzer auf einen Blick über den körperlichen Zustand informieren und zeigen, wie hoch die eigenen Energiereserven sind. Je länger man die Uhr nutzt, desto besser werden die Informationen.

Training

Da in der Epix 2 eine komplette Fenix steckt, ist sie eine vollwertige Sportuhr. Sie ist voll mit den notwendigen Profilen um so ziemlich jede Sportart zu tracken. Laufen und Radfahren? Logisch. Skifaren und Golf? Klar. Radfahren in die Arbeit? Jupp. HIIT und Cardio natürlich ebenso. Dabei kann die Epix auch schnell wechselnden Puls problemlos aufzeichnen. Wer dennoch lieber mit einem Pulsgurt sportelt, der kann kabellose Sensoren per ANT+ oder Bluetooth koppeln.