Speedlink Daroc im Test: 13-Euro-Lautsprecher für mehr Sound am Laptop

Der Sound am Laptop ist meist enorm dünn – Sprache versteht man damit zwar gut und ein Video geht auch schon, aber Musik macht so keinen Spaß. Wer hier oder auch am Desktop-PC mehr Sound bevorzugt, greift zu Lautsprechern. Welche das sein sollten, haben wir in unserem Ratgeber Die besten PC-Lautsprecher für Gaming, Homeoffice & Musik ab 25 Euro erklärt. In unserem heutigen Test schauen wir uns ein besonders günstiges Paar Stereo-Lautsprecher an: die Speedlink Daroc für zum Testzeitpunkt nur rund 13 Euro. Kann das überhaupt was sein? Teaser: ja, aber...

Lieferumfang

Das Lautsprecher-Paar kommt in einem kleinen, rot-weißen Karton zum Kunden. Darin befinden sich kaum weiter geschützt die beiden Lautsprecher – und das wars. Denn USB-A- sowie Lautsprecher- und Mikrofonkabel als 3,5-Millimeter-Chinch sind fest mit der Hauptbox verbunden und nicht wie bei den meisten Konkurrenzprodukten abnehmbar.

Design und Ausstattung

Die schwarzen Kunststoff-Lautsprecher sind kompakt und leicht: Rund 8 x 9 x 16,5 Zentimeter bei zusammen unter 600 Gramm stehen im Datenblatt, dabei ist die Hauptbox wegen der eingebauten Elektronik schwerer als die mittels eines rund 1 Meter langen, fest angeschlossenen Kabels verbundene Satellitenbox. Optisch gehen die 2.0-Lautsprecher in Ordnung. Auf der Front imitiert der Hersteller gebürstetes Aluminium und die Passgenauigkeit der Lautsprecher ist gut. Über den aus der Mitte leicht nach oben versetzten 2,5-Zoll-Membranen aus Pappe positioniert Speedlink eine Andeutung von Bassreflex-Ports, der Hauptlautsprecher weist darunter zudem einen Lautstärke-Drehregler samt Power-LED sowie 3,5-Millimeter-Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Bei der Satellitenbox bleibt der Platz unter der Membran frei, er wird vom Speedlink-Logo geziert. Wer die Lautsprecher in die Hand nimmt, was zwangsläufig beim Auspacken und Installieren passiert, dürfte allerdings etwas enttäuscht sein. Niedriges Gewicht und Kunststoff-Korpus klären schnell auf, woher der niedrige Preis kommt. Funktionen wie Bluetooth oder RGB-Beleuchtung gibt es entsprechend nicht.

Bild: TechStage.de

Klang

Mangels weiterer Anschlussoptionen bleibt nur der Anschluss per Chinch an PC oder Laptop. Die Stromversorgung kommt dabei über den fest verdrahteten USB-A-Anschluss – das spart eine Extra-Steckdose, begrenzt aber zugleich die Leistung der Lautsprecher auf 5 Watt. Speedlink spricht allerdings von 6 Watt RMS und 12 Watt Peak. So oder so: zu viel erwarten sollten Käufer nicht, wer für unter 20 Euro echten Hifi-Klang will, sollte seinen Erwartungshorizont überprüfen.

Bild: TechStage.de

Machen wir es kurz: Von gutem Klang können wir an dieser Stelle nicht ruhigen Gewissens sprechen. Dafür klingt das Lautsprecher-Paar einfach zu flach und matschig. Bass sollte hier niemand erwarten, darum sprachen wir weiter oben von „Andeutung eines Bassreflex-Ports“. Leichtes Rauschen ist den Lautsprechern zudem nicht fremd, bei Nichtnutzung lassen sie sich aber über den Lautstärkeregler ausschalten. Störend: Der Hauptlautsprecher ist deutlich lauter als die Satellitenbox, weshalb ein gleichmäßiger Abstand neben dem Monitor für mittigen Stereo-Effekt nicht möglich ist. Deutlich lauter und insgesamt auch besser als durchschnittliche Laptop-Lautsprecher sind die Darocs aber allemal.

Preis

Die Speedlink Daroc kosten in der UVP des Herstellers knapp 20 Euro, zum Testzeitpunkt lag der Straßenpreis bei rund 13 Euro.

Fazit: Für wen sind die Speedlink Daroc?