Smartphone Honor 70 im Test: elegant & richtig gut für unter 500 Euro

Design

Auffällig auf der Rückseite ist die Hauptkamera mit drei Linsen und einem LED-Blitz. Diese sind verteilt auf zwei kreisrunde Elemente in glänzendem Schwarz, die wenige Millimeter herausragen – ein typisches Design-Element von Honor. Die Rückseite glänzt auffällig in der Farbe Crystal Silver. Diese sieht effektvoll aus, ist aber sehr anfällig für Fingerabdrücke. Im Alltag empfehlen wir ohnehin, die transparente Schutzhülle aus Silikon zu nutzen, die zum Lieferumfang gehört. Denn das Honor 70 wirkt sehr zerbrechlich und filigran.

Display

Die Diagonale beträgt 6,67 Zoll bei einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel. Damit kommt die Anzeige auf eine Bildschärfe von 395 ppi (Pixel pro Zoll), was mehr als ausreichend scharf ist. Ab einer Pixeldichte von etwa 300 ppi sind Pixel mit dem menschliche Auge kaum wahrzunehmen auf die Distanz, in der man das Handy vor sich hält.

Kamera

Ausstattung

Was den Prozessor angeht, bleibt gegenüber dem Vorgänger fast alles beim Alten. Der Snapdragon 778G Plus ist leicht verbessert gegenüber dem 778G aus dem Vorgänger. Für alltägliche Aufgaben liefert die CPU ausreichend Leistung. Allerdings wäre es eine Chance gewesen, den neuen Snapdragon 7 Gen 1 einzusetzen.

Die Leistung ist für alltägliche Aufgaben stark: Bei PCmark Work 3.0 kommen wir auf 12.600 Punkte. High-End-Prozessoren sind in diesem Benchmark nur minimal besser. Etwas Federn lässt der Chip beim Gaming. So erreichten wir beim Benchmark Wild Life von 3Dmark etwa 2600 Punkte. Damit eignet sich das Smartphone auch zum Zocken – außer für sehr grafiklastige Spiele. Zum Vergleich: Ein Snapdragon 888 liefert hier etwa 6000 Punkte, der Snapdragon 8 Gen 1 über 10.000 Punkte. Im Alltag läuft das Smartphone geschmeidig und ohne nennenswerte Ruckler.

Der Arbeitsspeicher fällt mit 8 GByte üppig aus. Der interne Speicher bietet je nach Ausführung 128 bis 256 GByte. Eine Erweiterung über eine Micro-SD-Karte ist nicht möglich. Der USB-C-Anschluss unterstützt leider nur den langsamen Standard USB 2.0. Wer also größere Daten per Kabel zwischen Smartphone und PC bewegen will, braucht Geduld. In dieser Preisklasse finden sich allerdings kaum Geräte mit USB 3.1.