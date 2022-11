Smarte Video-Türklingel Ring Video Doorbell 4 im Test

Die Ring Video Doorbell 4 bietet eine sechssekündige Pre-Roll-Videovorschau für alle Bewegungsereignisse, sodass keine Ereignisse vor der Haustür mehr verloren gehen. Im Unterschied zur Video Doorbell 3 Plus (Testbericht) ist die Videovorschau nun in Farbe verfügbar. Der Blickwinkel liegt bei 160 Grad horizontal und 84 Grad vertikal. Videos zeichnet sie in Full-HD auf und speichert sie in der Cloud ab. Eine lokale Speicherung, etwa auf einer microSD-Karte, unterstützt die Video Doorbell 4 nicht. Sie verbindet sich über ein 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN mit dem Internet. Die Stromversorgung übernimmt der integrierte und wechselbare 6000 mAh starke Akku, der eine Leistung von 22 Wh bietet. Alternativ kann sie auch über eine bereits vorhandene Türklingel mit Strom versorgt werden. Dann kann sie die an diese angeschlossene Türglocke weiter verwenden. Im Akkubetrieb können Anwender eine Ring Chime als Alternative verwenden. Als eines der wenigen smarten Türklingel-Modelle unterstützt die Video Doorbell 4 zum Schutz der Privatsphäre das Schwärzen von Bildbereichen. Sie ist witterungsbeständig, ohne dass Ring eine bestimmte IP-Zertifizierung kommuniziert und funktioniert im Temperaturbereich von -20 bis +48 Grad Celsius.