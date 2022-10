Smarte Tuya-Türklingel mit Kamera: Digitaler Türspion Tmezon MZ-DV11 im Test

Design und Lieferumfang

Der Lieferumfang der Tmezon MZ-DV11 besteht aus einer Außeneinheit mit HD-Kamera, Lautsprecher, Bewegungsmelder, Mikrofon, Klingeltaster, Infrarot-LED und Lichtsensor. Das Gehäuse hinterlässt einen etwas klobigen Eindruck, weil Tmezon auf schräg abfallende Seiten, die es ein wenig eleganter wirken ließen, verzichtet. Aus dem Gehäuse verläuft ein Flachbandkabel, das über den Türspion-Kanal geführt Anschluss an das Innen-Display findet. Dieses bietet einen 4,3-Zoll großen Bildschirm, der über die Taste am unteren Rand aktiviert wird. Zudem bietet es an der Unterseite einen Ein- und Ausschalter, sowie einen microSD-Card-Slot und eine Micro-USB-Buchse für das mitgelieferte Ladekabel. Ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang, dafür aber drei Schraubenpaare mit unterschiedlicher Länge für entsprechend breite Türen. Überraschend ausführlich ist das Handbuch zu dem Gerät, das auch in deutscher Sprache über Montage und App-Anbindung informiert.