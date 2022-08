Smart Home von der Telekom im Test: konkurrenzlos schlecht

Auswahlkriterien für Smart-Home-Lösungen

In der Regel decken die jeweiligen Smart-Home-Systeme viele Anwendungsszenarien ab. Mithilfe eines Bewegungsmelders kann man etwa das Licht oder den Fernseher einschalten. Auch komplexere Automatisierungen sind möglich, sofern die dafür nötigen Sensoren und Aktoren unterstützt werden. Doch wer etwa einen neuen Luftreiniger (Ratgeber) mithilfe eines leistungsfähigen Raumluft-Messgeräts (Ratgeber) wie dem Air-Q effizienter steuern möchte, wird feststellen, dass es viele Geräte außerhalb dieser Systeme gibt, die sich nicht ohne Weiteres integrieren lassen. Die Problematik betrifft dabei nicht nur exotische Anwendungsszenarien, sondern nahezu sämtliche smarten Geräte wie Steckdosen , Schalter und Dimmer , Beleuchtung , Thermostate für Heizkörper und Fußbodenheizungen sowie Überwachungskameras .

Home Base 2 – Die Smart-Home-Zentrale der Telekom

Die Smart-Home-Zentrale Home Base 2 unterstützt WLAN, Homematic, Homematic IP (Test) , DECT-ULE und Zigbee (Ratgeber) . Die für den Betrieb nötige Verbindung zum heimischen Router geschieht entweder über das mitgelieferten Ethernetkabel oder per WLAN.

Bislang wurde die Smart-Home-Zentrale über die App Magenta Smart Home gesteuert. Auch die Schnellstartanleitung verweist über einen QR-Code auf diese App. Allerdings scheitert die Einrichtung der Zentrale damit, weil man einen sogenannten Pro-Account benötigt, der für Neukunden allerdings nicht zur Verfügung steht. Stattdessen hält die App den Hinweis parat, dass es an dieser Stelle nicht weitergeht und man die neue App Magenta Zuhause nutzen solle.

Für Telekom-Login registrieren

Für beide Apps benötigt man in jedem Fall einen Telekom-Login. Die Registrierung erfolgt aus der App heraus über das Internet. Hierfür verwendet die App allerdings nicht den Standard-Browser, sondern auf einem Android-Telefon Google Chrome. Für die Registrierung muss man Anrede, Namen, Anschrift, Geburtstag und Telefonnummer angeben. Derart viele Daten einzusammeln, hat bislang noch kein einziges von uns getesteten Smart-Home-System verlangt.

Home Base 2 und Magenta Zuhause

Den Telekom-Hub Home Base 2 findet die App Magenta Zuhause standardmäßig, wenn man sie zuvor mit dem Netzwerkkabel mit dem Router verbunden hat, den man auch mit dem Smartphone nutzt. Allerdings informiert Magenta Zuhause den Nutzer darüber nicht. Es gibt auch keine Assistenten, der beim Anschluss der Home Base 2 hilft. Auch eine Suche im Internet bringt kein Ergebnis. Stattdessen erfahren wir, dass die Telekom unter Magenta Zuhause auch Tarife anbietet, was bei der Einrichtung einer Smart-Home-Zentrale natürlich wenig hilfreich ist.

Per Zufall haben wir aber die Home Base 2 in der App Magenta Zuhause unter Mehr – Einstellungen – Verbindungen gefunden. Dort taucht unter Geräteverbindungen SmartHomeZentrale mit dem Zusatz AKTIVIERUNG auf. Allerdings gibt die App keinen Hinweis darauf, wie lange die Aktivierung dauert. Dass die Zentrale noch nicht einsatzbereit ist, bemerkt man auch beim Versuch, ein neues Gerät hinzuzufügen, wenn dieses nicht auf WLAN basiert. Denn nur über die Home Base 2 können Komponenten, die auf anderen Funktechnologien wie DECT, Zigbee oder Homematic IP basieren, eingebunden werden. Alternativ kann man dafür auch die Telekom-Router Speedport Smart 1,2,3 oder 4 oder Speedport Port verwenden, die man per USB-Sticks mit den genannten Funktechnologien nachrüsten kann. Die von Qivicon für die Telekom gefertigte Home Base 2 verfügt bereits über diese Funktechnologien.