Segway Ninebot E45D im Test: Kauft besser einen anderen E-Scooter

Es gibt jede Menge richtig gute E-Scooter. Die besten küren wir in unserer Bestenliste Top 10: Die besten E-Scooter 2022 ab 300 Euro im Test . Dort findet sich auf dem ersten Platz der Segway Ninebot G30D II Max (Testbericht) , das ist der Nachfolger des Segway Ninebot Max G30D (Testbericht) . Uns gefällt am G30D II besonders seine hohe Reichweite, die tolle Verarbeitung, der gute Motor und das Fahrgefühl. Noch dazu ist er mit gut 700 Euro durchaus bezahlbar.

Optik und Verarbeitung

Der Lenker selbst ist so aufgeräumt und minimalistisch wie kaum ein anderer E-Scooter-Lenker. Das liegt auch daran, dass Segway auf einen klassischen Bremsgriff verzichtet. So ist dort kein einziges Kabel zu sehen. Auf der linken und auf der rechten Seite sitzen jeweils ein Hebel. Der rot markierte aktiviert die elektrische Bremse, der grüne das Gas. Die recht große Glocke wirkt unpassend und aufgesetzt.

Der Klappmechanismus ist einfach und gut. Besonders gefällt uns, dass der Sicherungshebel komplett mit dem Fuß umgelegt werden kann. Hier ist keine Handarbeit nötig. Die Lenkstange klappt zusammen mit dem Vorderrad um. So lassen sich seine Maße von 117 cm x 116 cm x 42 cm auf 120 cm x 36 cm x 42 cm verringern. Ein Haken rastet für den Transport am hinteren Schutzblech ein. Die Handgriffe können nicht angelegt werden. Mit 16,4 kg ist der Segway Ninebot E45D recht leicht. Seine maximale Zuladung liegt bei 100 kg.

Dadurch, dass der Akku an die Lenkstange gewandert ist, wirkt das mit 52 cm x 15 cm recht große gummierte Trittbrett geradezu filigran. Auch die Bodenfreiheit ist hoch. Das Rücklicht am hinteren Schutzblech leuchtet auch bei ausgeschaltetem Frontlicht. Beim Betätigen der Motorbremse leuchtet es zusätzlich hellrot auf. Schaltet der Fahrer jedoch das Frontlicht an, leuchtet das Rücklicht heller und zeigt keinen Bremsvorgang mehr an. Das wirkt unglücklich und wenig durchdacht.