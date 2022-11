Saugroboter Ultenic T10 im Test: Gute Laser-Navigation und Absaugstation

Ultenic sagt nicht unbedingt jedem Interessenten in Deutschland was, wenn dann noch eher der Mutterkonzern Proscenic. Den hatten wir in der Vergangenheit in mehreren Tests und gerade in Bezug auf Preis-Leistung schnitten die Modelle dabei immer ziemlich ordentlich ab. Dabei gab es aber immer wieder unfreiwillige Schmunzler bei der Übersetzung der App – ob das die Tochter beim Ultenic T10 besser macht?