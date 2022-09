Samsung Galaxy Xcover 6 Pro im Test: Endlich ein Outdoor-Handy, das was taugt

Einen Haken haben aber die meisten Outdoor-Smartphones: Sie sind klobig und schwer, bieten selten ein schickes Äußeres und greifen oft auf einfache oder veraltete Technologie zurück. Das führt dazu, dass häufig langsame Prozessoren und Display mit niedriger Auflösung zum Einsatz kommen. Der Fokus liegt auf der Haltbarkeit und Stabilität, was oft zulasten der Ausstattung geht, um noch einen akzeptablen Preis beim Endkunden zu ermöglichen.

Samsung versucht mit dem neuen Galaxy Xcover 6 Pro die Features einen gehobenen Mittelklasse-Smartphones mit einem Outdoor-Handy zu verbinden. Der Nachfolger des Samsung Galaxy Xcover Pro (Testbericht) bietet Ausstattungsmerkmale, wie man sie bisher bei Outdoor-Geräten nicht finden konnte: ein schneller Prozessor, eine gute technische Ausstattung und ein Display mit 120 Hertz. Für regelmäßige Android-Updates ist auch gesorgt. Oberhalb des günstigen Samsung Galaxy Xcover 5 (Testbericht) angesiedelt, verspricht das Galaxy Xcover 6 Pro Funktionen, wie man sie sonst eher bei Smartphones bis 500 Euro (Bestenliste) findet, eingebettet in ein robustes Gewand.

Design

Das Samsung Galaxy Xcover 6 Pro ist etwas wuchtigerer und dicker als gewöhnliche Smartphones – was keine Überraschung sein sollte, immerhin handelt es sich ja um ein Outdoor-Handy. Verglichen mit anderen Geräten dieser Art wirkt das Xcover 6 Pro nahezu filigran mit einer Abmessung von 168,8 mm x 79,9 mm x 9,9 mm. Es fällt damit sogar kompakter aus als das Nokia XR20 (Testbericht) . Packt man ein übliches Smartphone mit 6,7 Zoll in einer gut gepolsterte Schutzhülle, ist dieses ähnlich groß. Andere Outdoor-Geräte wie das Unihertz Atom kommen auf eine Dicke von stolzen 17,5 mm. Das Cat S62 Pro (Testbericht) ist knapp 12 mm tief. Mit einem Gewicht von 235 g ist das Xcover 6 Pro, recht leicht für ein Outdoor-Handy.

Den Outdoor-Charakter erkennt man dem Xcover 6 Pro schnell an. Das Gehäuse aus Kunststoff wirkt stabil und ist auf der Rückseite wie auch am Rahmen geriffelt, um einen besseren Grip zu bieten. Die Wahl des Kunststoffs erweckt aber einen etwas „billigen“ Eindruck. Das Handy zeigt sich verwindungssteif und stabil. Die Hauptkamera ist vollkommen eben eingebettet in die abnehmbare Abdeckung auf der Rückseite. Dahinter befindet sich der austauschbare Akku sowie jeweils ein Slot für eine Nano-SIM-Karte sowie Micro-SD-Karte.