Samsung Galaxy A54 5G im Test: Endlich wieder ein echtes Volkshandy

Design

Die Koreaner gleichen das Design des Galaxy A54 an die Top-Modelle Samsung Galaxy S23 (Testbericht) & Co. an. Damit ähnelt das Smartphone stark dem preiswerteren Samsung Galaxy A34 (Testbericht). Schluss ist also mit der gewöhnungsbedürftigen und teils billig anmutenden Kunststoff-Optik der Vorgängermodelle.