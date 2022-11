Samsung Galaxy A53 5G im Test: Dieses Smartphone macht vieles richtig

Bei Samsung haben die meisten die Top-Modelle der Galaxy S-Reihe im Blick. Der Hersteller verkauft aber auch massenhaft erschwinglichere Smartphones. Dazu gehört das Samsung Galaxy A53 - es ist schon jetzt eines der gefragtesten Mittelklasse-Smartphones. Laut unseres Preisvergleichs befindet es sich in der Top 10 der gefragtesten Smartphones. In der Preisklasse bis 400 Euro steht es sogar auf dem zweiten Platz hinter dem neuen Google Pixel 6a (Testbericht) . Schon der Vorgänger Galaxy A52 (Testbericht) erfreute sich großer Beliebtheit und hat mit dem A52 5G und A52s gleich zwei Upgrades erhalten.

Design

Optisch bleibt beim Samsung Galaxy A53 im Vergleich zum Vorgänger nahezu alles beim Gleichen. Die Rückseite „ziert“ eine einfarbige Abdeckung in den Pastelltönen Pfirsich („Awesome Peach“) und Hellblau („Awesome Blue“) sowie Schwarz („Awesome Black“) und Weiß („Awesome White“) aus schnödem Kunststoff. Wirklich „awesome“ sieht das nicht aus, sondern wirkt wenig hochwertig und eher zweckdienlich. Der Rahmen ist immerhin aus Metall und erstrahlt in einer Metallic-Lackierung, was die vergleichsweise wenig wertige Optik der Rückseite wieder auffängt.