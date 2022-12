Riesig, hell, bezahlbar: OLED-Monitor KTC G42P5 im Test

Nach Fernsehern (OLED-Ratgeber) und Smartphones verbreiten sich OLED-Panels auch zunehmend bei Monitoren. Im Jahr 2020 zeigte LG ein 48-Zoll-OLED-Panel, welches sich aufgrund seiner Größe gerade noch so als Monitor zum Zocken und zum Arbeiten eignet und gleichzeitig 120 Hertz bei 4K und G-Sync bietet. Nun hat LG die nächstkleinere Version ihres Gaming-fähigen OLED-Panels vorgestellt. Dieses eignet sich mit seiner Diagonale von knapp 42 Zoll deutlich besser als Display für den Schreibtisch – auch wenn 42 Zoll nach wie vor eine echte Hausnummer sind.

In diesem Testbericht schauen wir uns den Gaming-Monitor KTC G42P5 genauer an. Er nutzt eben jenes 42-Zoll-OLED-Panel und kostet bei Geekmaxi 1200 Euro (Kauflink) ohne Fuß und 1300 Euro (Kauflink) mit Fuß. Mit dem Gutscheincode PdWEnTnA reduziert sich der Preis für kurze Zeit jeweils um 30 Euro. Das ist immer noch ein stolzer Preis, aber im Vergleich zum Asus ROG Swift PG42UQ mit dem gleichen Panel für 1750 Euro (Amazon-Kauflink) fast schon ein Schnäppchen. Der LG OLED42C27LA nutzt ebenfalls das Panel, kostet etwa 1100 Euro (Amazon-Kauflink) und ist trotz vieler Gaming-Features für Next-Gen-Konsolen (Ratgeber) eher ein Fernseher denn ein Monitor.

Optik & Verarbeitung

Auch wenn seine Display-Ränder mit 0,7 cm an den Seiten und oben, sowie 1,1 cm unten recht schmal sind, ist der 42-Zöller mit seinen Maßen von 93 cm x 54 cm x 4,2 cm und einem Gewicht von 13 kg ohne Fuß ein echtes Monstrum, an das man sich auf seinem Schreibtisch erst einmal gewöhnen muss.

Der Fuß wird im Bundle für einen Aufpreis von 100 Euro mitgeliefert. Wer ihn einzeln kauft, zahlt etwa 150 Euro. Er steht V-förmig auf seinen zwei je etwa 40 cm langen Armen, die auf dem Schreibtisch einiges an Platz wegnehmen. Der Monitor sitzt mittig auf dem dicken, futuristisch designten, grau-schwarzen Steg.

Alternativ zum Fuß können Käufer dank 10 cm x 10 cm Vesa-Mount auch einen Monitorarm eines beliebigen Herstellers wählen – insofern er das hohe Gewicht des KTC G42P5 trägt. Ein Monitorarm hat den Vorteil, dass sich der Monitor leicht in Höhe und Neigung verstellen lässt und er über dem Tisch „schwebt“, wodurch er gerade von vorne aufgeräumter wirkt und keinen Platz auf dem Tisch wegnimmt.

Aufgrund seiner massiven Größe sollte man jedoch nur wenige Zentimeter zwischen Monitor und Tisch frei lassen, sonst müsste man seinen Kopf, um den oberen Bereich des Bildschirms zu betrachten, etwa nach oben neigen, was aus ergonomischer Sicht zu vermeiden ist. Mehr dazu erklären wir in unserem großen Ratgeber Ergonomie im Homeoffice .

Anschlüsse & Sound

Etwas unglücklich finden wir die fast entgegengesetzte Positionierung des dreipoligen Netzkabels. So lassen sich die Kabel weniger gut verbergen. Insgesamt hat der KTC G42P5 ausreichend viele Anschlüsse. Positiv ist das integrierte Netzteil hervorzuheben, welches über USB-C etwa Notebooks mit einer Leistung von bis zu 90 Watt mit Strom versorgt. So reicht es bei modernen Notebooks, sie lediglich mit einem USB-C-Kabel mit dem Monitor zu verbinden, schon werden sie geladen, übertragen das Bild mit 138 Hertz, erkennen die Webcam und vieles mehr. Wer sich für Notebooks interessiert, mit denen man auch zocken kann, der sollte sich unseren Ratgeber Gaming-Laptops: Spielspaß für zu Hause und unterwegs ab 666 Euro durchlesen.

Für den Sound baut KTC zwei 8-Watt-Lautsprecher ein. Im Test erweisen die sich als kaum nutzbar. Sie sind zwar laut, schaffen es aber nicht, einen klaren Klang zu erzeugen. Mit ihnen klingt Musik verwaschen und unpräzise. Schade, dass KTC angesichts des hohen Preises für den Monitor an dieser Stelle spart.

Einstellungen

Der KTC G42P5 bietet entweder etwas umständlich direkt am Monitor oder komfortabler über die Fernbedienung zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Neben eher gewöhnlichen Einstellungen wie Helligkeit, Kontrast und Sättigung kann der Nutzer hier auch den Farbraum wählen. Auch einige Gaming-Features wie ein dauerhaft angezeigtes Fadenkreuz, ein FPS-Zähler und ein Timer steht bereit. Alle Optionen zeigen wir in der Bildergalerie.

Bildqualität

Wichtig: der KTC G42P5 hat im Gegensatz zu den allermeisten OLED-TVs eine matte Antireflexionsbeschichtung. Dadurch wirken die eigentlich OLED-typischen perfekten Schwarzwerte auch bei einem moderat hellen Raum noch richtig schwarz. Ist es im Raum sehr hell, reflektiert auch die Beschichtung des KTC G42P5. Als Minimalhelligkeit messen wir knapp 20 Nits. Das ist ausgesprochen wenig, wodurch er sich auch für stockdunkle Umgebungen eignet. Unterschiede in der Ausleuchtung gibt es kaum.

Trotz massiven 42 Zoll schafft es der KTC G42P5 dank 4K auf eine Pixeldichte von 106 Pixel pro Zoll. So erscheinen Texte auch bei kurzer Schreibtischdistanz scharf. Dank seiner überdurchschnittlichen Höhe zeigt er mehr von einer Webseite, als viele andere Monitore. Das hilft auch beim Schreiben, schließlich sieht man mehr Text, ohne scrollen zu müssen. Auch Nutzer, die gerne viele Fenster gleichzeitig offen und im Blick haben, werden die Größe des KTC G42P5 zu schätzen wissen.

Der KTC G42P5 ist kalibriert. Dank einer hohen Farbtreue soll er sich auch für Profis eignen. So bietet er die volle 10-Bit-Farbtiefe dank Displayport 1.4 mit DSC und HDMI 2.1 auch bei 138 Hertz. Laut dem beiliegenden Kalibrierungsreport bietet der uns vorliegende KTC G42P5 im Farbraum Adobe RGB einen durchschnittlichen Delta-E-Wert von 3,07, im DCI-P3 0,74 und im sRGB 0,61.

Bezüglich HDR macht dem KTC G42P5 kaum ein anderer Monitor etwas vor. Wir messen in der Spitze eine Helligkeit von knapp 700 Nits – das erreichen LCD- oder Mini-LED-Monitore nicht. In Kombination mit dem echten OLED-Schwarz schafft es der KTC G42P5 auch kleinste helle Objekte aus dem Schwarz erwachsen zu lassen, ohne Blooming oder Halos zu erzeugen. Das wirkt gerade bei Spielen mit hohem Dunkelanteil genial. Allerdings unterstützt der Monitor nur HDR 10 und nicht wie viele andere OLED-TVs auch HLG und Dolby-Vision. In dieser Preiskategorie eine Enttäuschung.