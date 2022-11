Rekord-Laptop im Test: LG Gram 16 wiegt nur 1,3 kg

Kann ein großes Laptop leicht sein? Die Antwort ist eindeutig Ja, wie das Beispiel des LG Gram 16 zeigt. Das Modell ist mit einer Display-Diagonale von 16 Zoll recht groß, wiegt dennoch unter 1,3 Kilogramm. Diese Gewichtsklasse schaffen in der Regel nur kleine Laptops bis 14 Zoll (Ratgeber), etwa das Acer Swift 3 (Testbericht). Das erleichtert den Transport des LG Gram 16 erheblich. Ein leichteres Laptop in dieser Größe gibt es aktuell nicht auf dem Markt, was es zum Rekordhalter macht unter den 16-Zöllern.