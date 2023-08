Powerstation Flashfish QE01D im Test: klein, günstig, mit 448 Wh & LiFePO4-Akkus

Unterwegs Geräte mit 230 Volt betreiben? Das geht mit Powerstations, die einen dafür passenden AC-Anschluss haben und über ausreichend Leistung verfügen. Mit integriertem Solargenerator und einem Solarpanel ist der Betrieb sogar autark möglich -ausreichend Geduld beim Laden vorausgesetzt.

Die Flashfish QE10D bietet eine Ausgangsleistung von 600 Watt und eine Kapazität von 440 Wattstunden (Wh). Dabei hat sie eine Überraschung im Gepäck und kostet 342 Euro mit dem Coupon BG802bdd bei Banggood. Regulär kostet der Solargenerator aktuell 378 Euro. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Wir zeigen in diesem Testbericht, ob das Modell in der Praxis überzeugt.

Ausstattung & Design

Die Flashfish QE10D kommt in einem ansprechenden, grauen Kunststoffgehäuse, das vor allem mit seinen hübsch abgerundeten Seitenflächen Eindruck macht. Dort ist eine kleine Lampe eingefasst sowie die Lüftungsöffnungen zur Wärmeabfuhr. Insgesamt wirkt das Design schlicht und edel, sodass man die Powerstation auch gut auf Messen oder ähnlichen Anlässen verwenden kann.

Seitlich befinden sich Aussparungen, die als Haltegriff fungieren. Es braucht also keinen klappbaren oder fixen Henkel auf der Oberseite. Damit bleibt diese frei und somit zu einer Option zum Abstellen von Gegenständen. Die Verarbeitung ist weitestgehend tadellos, lediglich wenn man etwas Druck auf die Deckplatte ausübt, knarzt diese und lässt sich temporär eindrücken.

Auf der Vorderseite finden sich alle Anschlüsse, darunter drei USB-A-Ports, ein USB-C-Port, eine 12-Volt-Kfz-Buchse, zwei DC-Rundsteckdosen sowie eine Schuko-Dose für 230 Volt. Man aktiviert die Powerstation über den Ein-/Aus-Knopf. Die gewünschten Anschlüsse aktiviert man durch längeres Drücken des jeweiligen Tasters. Allerdings fühlen sich die Knöpfe etwas billig an, sonst aber können wir über die Verarbeitung des Gehäuses nicht klagen.

Alle aktiven Ports werden auf dem Display eingeblendet, das vorderseitig über der AC-Steckdose sitzt und nicht nur den Akkustand in Prozent anzeigt, sondern auch eine voraussichtliche Lade- oder Akkulaufzeit sowie Verbrauch und Ladeleistung in Watt angibt. Beides warnt den Nutzer rechtzeitig vor, dass der Strom auszugehen droht. Andere Powerstations geben oft nicht einmal Angaben zur Akkukapazität in Prozent an. Bei der QE10D waren die Werte allerdings nicht immer zuverlässig – mehr dazu im Praxistest weiter unten.

Kommen wir zur Überraschung: In der Powerstation steckt ein hochwertiger LiFePo4-Akku. Dieser Akkutyp verspricht eine längere Lebensdauer und ist nicht üblich in dieser Preisklasse. Normalerweise finden wir hier Lithium-Ionen-Akkus, die in der Regel nach rund 500 Zyklen noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität haben. LiFePo4-Akkus erreichen diese 80 Prozent erst nach knapp 3000 Zyklen, halten also deutlich länger. Es ist schön zu sehen, dass dieser Akkutyp nun auch im unteren Preisbereich immer häufiger zu finden ist. LiFePO4-Akkus zu ähnlichen Preisen bieten sonst die Anker Powerhouse 521 (Testbericht) und die Anker Powerhouse 535 (Testbericht).

Allerdings ist der Akku der QE10D mit 440 Wh auch nicht allzu groß. Die Leistung geht mit 600 Watt in Ordnung und ist höher als bei der kürzlich getesteten Grecell T500 (Testbericht). Aufladen kann man die Flashfish QE01D über einen DC-Rundstecker mit maximal 65 Watt. Mit derselben Leistung lädt man über diesen Anschluss auch per Solar. Einen separaten Andersson- oder XT60-Anschluss wie bei anderen Powerstations gibt es nicht. Hier muss man im Zweifel mit Adaptern arbeiten.

Praxistest

Im Praxistest überprüfen wir die angegebenen Werte zu Leistung und Kapazität der Powerstation, sowie deren Effizienz. Zusätzlich testen wir auch die Sicherheitsfunktionen wie den Überlastschutz.

Letzteres machen wir auch hier wieder über unseren bekannten Föhn-Test, indem wir einen haushaltsüblichen Haarföhn mit 1800 Watt Leistung anstecken, also zu viel für dieses Modell. Im Idealfall schalten Powerstations dann direkt aus, was in diesem Fall auch zuverlässig passiert. Anstandslos ist nach Sekundenbruchteilen der Strom weg, wenn wir den Föhn auf Maximalstufe stellen. Bei geringerer Stufe und einer Leistung zwischen 550 Watt und 700 Watt läuft der Föhn wenige Sekunden weiter, denn die Powerstation unterstützt vorübergehend eine maximale Spitzenlast von 1000 Watt. Nach einigen Sekunden ist aber auch hier Schluss.

Um nun die Angaben des Herstellers in puncto Kapazität und Leistung zu überprüfen, verwenden wir ein haushaltsübliches AC-Strommessgerät. Als Testszenarien haben wir die Powerstation wieder an unseren PC-Arbeitsplatz gesteckt und testen, wie lange sie durchhält. Die insgesamt geflossene Strommenge rechnen wir hinterher mit der angegebenen Kapazität gegen. Daraus ergibt sich ein Prozentwert, der Aufschluss über die Effizienz gibt.

Wichtiger Hinweis: Auch diese Powerstation hat im Test bei einem Akkustand von 5 Prozent die Stromverbindung der Verbraucher gekappt. Das ist wohl ein Schutzmechanismus, um den Akku vor Tiefenentladung zu bewahren. Aufgefallen ist uns das auch schon bei der Blackview Oscal Powermax 700 (Testbericht) und der Grecell T500 (Testbericht). Damit beziehen sich alle Messungen nur auf die Spanne zwischen 5 und 100 Prozent, die tatsächliche Effizienz dürfte also minimal höher sein.

Zunächst simulieren wir am PC per Benchmark einen hohen Verbrauch von über 400 Watt. Beim ersten Durchlauf ist uns dabei etwas Eigentümliches passiert: Zunächst lud die Powerstation nur bis 99 Prozent auf und blieb laut Anzeige über Stunden bei diesem Akkustand. Später haben wir das Aufladen deshalb abgebrochen und mit unserem Test begonnen.

Hier war es dann so, dass die Powerstationen bereits beim Akkustand von 49 Prozent ausging und plötzlich null Prozent Ladung anzeigte. Geflossen waren bis dahin nur 225 Wh. Das entspräche einer desaströsen Effizienz von gerade einmal 50 Prozent. Üblicherweise kommen Powerstations im Schnitt auf rund 80 Prozent – mal mehr, mal etwas weniger.

Also laden wir die Powerstation erneut und starten einen weiteren Versuch. Hier klappte alles, geladen wurde bis 100 Prozent. Im Test konnten wir dann auch deutlich bessere 378 Wh herauskitzeln. Das entspricht durchschnittlichen 84 Prozent der Nennkapazität. Noch besser wurde es im Test mit niedriger Leistung, also einem Verbrauch von unter 150 Watt. Hier konnten wir 380 Wh entnehmen. Im Mischbetrieb bekommen wir 387 Wh aus der Powerstation, was rund 86 Prozent entspricht.

Nach dem Entleeren des Akkus müssen wir die Powerstation erneut aufladen – und das dauert mit dem beigelegten Netzteil extrem lange, nämlich über 8 Stunden. Spontane Einsätze sind hier nicht möglich, wobei das Problem noch viele andere günstige Powerstations betrifft, denn muss schließlich eingespart werden. Eine Ladeleistung von unter 100 Watt halten wir aber für weit mehr als überholt und nicht mehr zeitgemäß.

Durch die lange Ladedauer ist es uns auch nicht möglich mehr als einen Testdurchlauf pro Tag durchzuführen. Schon eine sehr lästige Angelegenheit, weshalb wir uns während des Test schneller ladende Powerstations, wie die Ugreen Powerroam 1200 (Testbericht), die Fossibot F2400 (Testbericht) oder die Oukitel P2001 (Testbericht) herbeisehnen. Nimmt man nun ein USB-C-Ladegerät (Bestenliste USB-C-Ladegeräte) hinzu, lassen sich 100 Watt per USB-Anschluss und 65 Watt per Rundstecker kombiniert zum Laden verwenden, also insgesamt 165 Watt. Damit verkürzt sich die Aufladezeit deutlich auf unter drei Stunden, dass diese Schnellladefunktion überhaupt existiert, erfährt man allerdings nur durch einen kleinen Hinweis auf einem Etikett an der Unterseite der Powerstation.

Für eine volle Aufladung der 448 Wattstunden müssen 538 Wattstunden hineingeladen werden. Damit müssen verlustbedingt 90 Watt zusätzlich geladen werden. Dass beim Laden Verluste entstehen, ist aber vollkommen normal.

Aufladen per Solarpanel klappt im Test bei sommerlichem Augustwetter problemfrei. Aber auch hier ist maximal eine Leistung von 65 Watt möglich und so schaffen wir es nicht, die Powerstation an nur einem Tag per Sonnenenergie zu laden.

Um die Lademöglichkeiten per Solar auszureizen, reicht dementsprechend schon ein kleines, weniger leistungsstarkes Panel, wie unser hier eingesetztes EBL Solar Apollo 100W mit maximal 100 Watt. Paralleles Laden und Entladen funktioniert ebenfalls.

Im Praxisbetrieb bemerken wir sofort die Lüfter, die bereits bei 65 Watt anspringen und dann auch nicht mehr ausgehen. Je höher die Leistungsabgabe ist, desto lauter werden sie – bis zu 45 Dezibel am Gehäuse und 43 Dezibel einen Meter vom Gerät entfernt. Das ist nicht allzu laut, von leise kann man aber auch nicht mehr sprechen. Insgesamt stört hier allen voran die Dauerhaftigkeit. Modelle, wie die Oscal Powermax 700 (Testbericht) oder die Warmounts CN1000W (Testbericht) waren hier aber deutlich lauter.

Preis & Alternativen

Die Flashfish QE01D kostet aktuell 378 Euro bei Banggood. Mit unserem Coupon BG802bdd sinkt der Preis auf 342 Euro. Achtung: Hier heißt es schnell zu sein, denn das Angebot ist auch 10 Stück begrenzt! Weitere Powerstations von Flashfish bei Banggood finden sich in dieser Übersicht. Die Lieferung erfolgt aus Tschechien binnen fünf Tagen.

Ähnlich ausgestattet ist die Anker Power House 535 (Testbericht), die man für 499 Euro bei Anker im Shop bekommt, wobei aktuell ein 60-Euro-Coupon abgezogen werden kann. Im Preisvergleich liegt das Modell aktuell bei rund 387 Euro. Der LiFePo4-Akku der Anker 535 hat eine Kapazität von 500 Wh, die Ausgangsleistung der Powerstation beträgt 500 Watt. Die Verarbeitung überzeugte im Test genauso wie die Menge der Anschlüsse, darunter gleich zwei Schuko-Steckdosen. Die Lautstärke geht in Ordnung, das Lüftergeräusch erinnert uns an das Sirren eines Kühlschrank-Kompressors.

Mehr Kapazität für weniger Geld, das gibt es bei der Blackview Oscal Powermax 700 (Testbericht), die wir erst kürzlich im Test hatten. Die kostet normalerweise 499 Euro, liegt aber aktuell bei 329 Euro (Coupon mit 175 Euro Rabatt aktivieren). Hier bekommt man 666 Wattstunden und eine Leistung von 700 Watt. Das Modell überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung des schlichten Außengehäuses und bekommt im Test eine klare Empfehlung, wenn auch die Lüfterlautstärke mitunter hoch war.

Deutlich unter 150 Euro liegt die Flashfish E200 (Testbericht), die wir erst jüngst im Test hatten. Sie ist besonders klein und handlich, leistet aber dennoch ganze 200 Watt bei einer Kapazität von 151 Wh. Banggood bietet die Baby-Powerstation für günstige 120 Euro an.

Eine ähnliche Ausstattung wie die E200 weist die sehr kompakte Powerstation Flashfish P66 (Testbericht) auf. Die nur knapp 3 Kilogramm schwere Mini-Powerstation leistet über 200 Watt per 230-Volte-Steckdose und hat neben USB und 12-Volt-Anschlüssen auch ein kabelloses Ladepad an Bord. Statt ursprünglich 270 Euro sind mit dem Coupon-Code BGCGHD084 nur noch 181 Euro fällig. Der Coupon gilt bis zum 30.09.

Viel Leistung bekommt man auch bei unserem Dauerbrenner Fossibot F2400 (Testbericht), die jetzt unter die magische 1000-Euro-Grenze gefallen ist. Für aktuell 927 Euro mit dem Code VTHTPKWZ bei Geekmaxi gibt es 2400 Watt Leistung und 2048 Wh an Kapazität. Das ist der Bestpreis für unseren Preis-Leistungs-König, die zum Testzeitpunkt noch 1300 Euro kostete.

Gefährlich wird der Fossibot nur die Oukitel P2001 (Testbericht). Die Powerstation hat sich kürzlich im Test als runde Sache herausgestellt und auch sie ist aktuell zu einem Hammerpreis erhältlich. Ausgestattet mit 2000 Wh und einer Leistung von 2000 Watt kostet das Powerpaket derzeit mit dem Coupon NNNFRSOLDE15 ebenfalls 929 Euro bei Geekbuying. Im Test war sie sehr leise, eine USV-Funktion mit durchgeschliffenem Erdleiter ist an Bord – kurz: Wir können sie wärmstens empfehlen. Der derzeitige Preis ist eine echte Kampfansage an Fossibot und der Griff zu Oukitel kann sich echt lohnen.

In unserem Preisvergleich zeigen wir nachfolgend noch beliebte Powerstations unter 500 Euro, mit mehr als 500 Watt und 500 Wh sowie beliebte Solarpanels:

Fazit

Insgesamt ist die Flashfish QE01D eine schöne, handliche Powerstation mit kleinen Makeln. Schön ist, dass für den günstigen Preis von 323 Euro bereits LiFePo4-Akkus verbaut sind. Auch die Leistung von 600 Watt ist für viele Anwendungen ausreichend. Verglichen mit anderen Powerstations bis 350 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber nicht ganz so überragend – was letztes Jahr ein absoluter Killerpreis gewesen wäre, taugt dieses Jahr nur noch zum annehmbaren Durchschnittspreis.

Zudem enttäuschen uns hier viele Kleinigkeiten: Langsame Ladezeit per Netzteil, wenn man nicht herausfindet (oder über diesen Beitrag erfährt), dass man parallel auch noch ein USB-C-Kabel mit 100 Watt anschließen kann, dauerhaft laut laufende Lüfter und kleine Unsauberkeiten an Tastern und Gehäuse.

Powerstations, wie die Anker Powerhouse 535 bieten für ähnliche Kosten mehr Kapazität und mehr Anschlüsse. Zudem steckt ein renommierter Hersteller dahinter. Wer eine Powerstation mit vergleichbaren Leistungswerten benötigt und auch bei Garantieansprüchen keine Probleme haben möchte, der geht besser zu Anker. Alle anderen fahren auch mit der günstigeren Flashfish sehr gut. Von Kampfpreis-Terrain sind wir hier aber doch ein gutes Stück entfernt.