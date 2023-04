Oukitel Abearl P5000 im Test: Diese XL-Powerstation versorgt einen Haushalt

Wer seine Stromversorgung im auch unabhängig vom Stromnetz aufrechterhalten möchte, benötigt neben ausreichend Leistung vor allem eine hohe Kapazität. Während kleine und mittlere Powerstations etwa für die mobile Nutzung von moderaten Verbrauchern geeignet sind, ist deren Stromspeicher bei hohem Verbrauch schlicht zu klein. Um damit etwa Kochplatte, Wasserkocher oder Kühlschrank zu betreiben, braucht es einen entsprechend großen Stromspeicher. Diesen bietet etwa die Oukitel Abearl P5000 mit ihren 5120 Wattstunden (Wh) fassenden LiFePO4-Akkus. Die 5 kWh entsprechen etwa dem durchschnittlichen Tagesverbrauchs eines Ein-Personen-Haushalts.

Wir haben den XL-Stromspeicher mit 230-V-Steckdosen, 2300 Watt an Leistung und USB-Ausgängen mit Power Delivery (PD) bis 100 Watt getestet und verraten, wann die Anschaffung der XL-Powerstation sinnvoll ist.

Das Testgerät hat uns Geekbuying zur Verfügung gestellt. Dort kostet die Abearl P5000 zum Recherchezeitpunkt rund 3699 Euro. Dieser Artikel gehört zu unserer Themenwelt Powerstation, wo wir neben Einzeltests auch allgemeine Ratgeber und die Testsieger in verschiedenen Kategorien zeigen.

Ausstattung und Design

Der Abearl P5000 sieht man auf den ersten Blick an, dass sie ordentlich etwas zu bieten hat. Mit einem Gewicht von über 50 Kilogramm und Abmessungen von rund 55 × 30 × 49 Zentimeter ist das Modell die zweitgrößte Powerstation, die wir bisher in der Redaktion hatten. Größer war bisher nur die deutlich teurere Zendure Superbase V6400 (Testbericht) für rund 6300 Euro.

Um den „mobilen“ Stromspeicher vernünftig bewegen zu können, hat Oukitel der Powerstation ein paar Rollen und einen ausfahrbaren Griff spendiert. Wird dieser ausgezogen, wird der XL-Stromspeicher zum Trolley und kann so einigermaßen bequem bewegt werden – zumindest auf entsprechendem Untergrund. Für Verschnaufpausen beim Transport, kann man die P5000 dann auch aufrecht abstellen, entsprechende Gummipuffer sind sowohl auf der Unterseite als auch seitlich angebracht. Für Fahrten über Feld und Wiese sind die Rollen leider nicht geeignet – hier wäre dann mühevolles Schleppen angesagt.

Bild: TechStage.de

Das Design mit dem internen Netzteil ist aufgeräumt und ordentlich durchdacht. Was uns etwa gut gefällt, ist die unauffällige Kunststoffklappe auf der Geräteoberseite. Unter der verbirgt sich ein praktisches Fach für Zubehör, in dem Kfz-, Netzteil- und Solarpanelkabel ausreichend Platz finden. Wie riesig die P5000 eigentlich ist, zeigt der Größenvergleich mit der Xmund XD-PS6 (Testbericht), der bisher kleinsten von uns getesteten Powerstation – diese passt fast in das Zubehörfach des XL-Stromspeichers hinein.

Bild: TechStage.de

Die Stromausgänge samt Power-Schalter und das Status-Display sind zusammen auf der Vorderseite platziert. Oben mittig thront das mehrfarbige und ausreichend helle Status-Display. Neben den aktiven Ein- und Ausgängen werden hier auch die Restkapazität in Prozent, die errechnete Restlaufzeit und die anliegende Leistung angezeigt. Letzteres ist wichtig, um etwa angeschlossene Solarpanels optimal auszurichten. Auch ob der Lüfter läuft, wird angezeigt.

Links sitzen ein 12-Volt-Ausgang mit maximal 10 Ampere (Zigarettenzünder), ein 24-Volt-Ausgang mit 10 Ampere und zwei 12-Volt-Rundsteckdosen mit je 3 Ampere. Die vier Ausgänge haben einen gemeinsamen Power-Taster. Daneben hat Oukitel die insgesamt sechs USB-Ausgänge samt Ein-Aus-Taster platziert. Neben zweimal USB-A mit 2,4 Ampere stehen noch zwei USB QC 3.0 Ports mit maximal 18 Watt und zwei USB-C-Buchsen mit PD bis 100 Watt zur Verfügung. Auf der rechten Hälfte sitzen die insgesamt fünf 230-Volt-Steckdosen (Schuko) mit einer Leistung von jeweils 16 Ampere. Schade, dass der Hersteller nur den Ausgängen Schutzkappen verpasst hat. Hier hätte man auch gleich alle Ausgänge ordentlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit schützen können.

Bild: TechStage.de

An der rechten Gehäuseseite sitzt unterhalb der beiden Lüftungsöffnungen eine Kunststoffklappe, hinter der sich der Eingang für das Netzkabel und ein XT-60-Anschluss für Solarpanels befinden. Auch die interne Sicherung und ein Schalter zur Bestimmung der Ladegeschwindigkeit sind hier verborgen. Wer möchte, kann die Ladeleistung der P5000 reduzieren. Das schont die Akkus und ermöglicht das Laden auch an schwachen Steckdosen – etwa auf dem Campingplatz. Dieses besondere Extra haben nur wenige Powerstations wie die Ecoflow Delta Pro (Testbericht) an Bord.

Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Oukitel Abearl P5000 Bild: TechStage.de Bilderstrecke - Oukitel Abearl P5000

Technische Daten

Praxistest

Die XL-Powerstation wird per Spedition auf einer kleinen Palette in die Redaktion geliefert. Nach dem Auspacken des riesigen Stromspeichers wird dieser zunächst begutachtet und dann direkt auf seine Leistung getestet. Um hier an die Leistungsgrenze zu kommen, benötigen wir unsere stärksten Verbraucher. Selbst Gaming-PC oder der größte Teil unseres Werkzeuges kratzt in der Praxis nicht mal annähernd an den 2200 Watt.

Bild: TechStage.de

Neben einer Induktionskochplatte und unserem Heizlüfter kommt hier auch unsere Zug- und Kappsäge zum Einsatz. Die liegt mit 1500 Watt zwar deutlich unter der maximalen Herstellerangabe, aus der Erfahrung wissen wir aber, dass hier der Anlaufstrom über 3000 Watt betragen kann. Eine echte Herausforderung, selbst für diese XL-Powerstation. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Kochplatte und Heizlüfter ziehen teils sogar minimal mehr als 2200 Watt – die P5000 macht das aber problemlos mit. Auch die Versorgung unseres MacBooks Pro per USB-C mit PD funktioniert problemlos. Auf ein zusätzliches Netzteil können wir hier verzichten.

Mit der großen Kappsäge bringen wir die Powerstation dann aber an Ihre Grenzen. Der Anlaufstrom, der zwar nur Sekunden anfällt, ist mit 3460 Watt doch deutlich zu hoch und so dauert es nur etwa eineinhalb Sekunden, bis die P5000 eine Overload-Meldung im Display einblendet und zeitgleich die 230-Volt-Steckdosen deaktiviert. Wer derart starke Verbraucher anschließen will, sollte sich die Pro-Variante der P5000 auf Kickstarter ansehen. Diese schafft sogar bis 4000 Watt. Ansonsten bleibt aktuell nur der Griff zur Ecoflow Delta Pro (Testbericht) mit bis zu 3600 Watt.

Was beim Test der P5000 positiv auffällt: Die interne Lüftung läuft selbst bei sehr hohen Lasten nur einen kleinen Teil der Zeit, ohne dass die Powerstation dabei überhitzt. Die Lautstärke der Lüfter ist dann allerdings deutlich zu hören. Aus etwa einem halben Meter Entfernung zeigt unser Lautstärkemesser einen Wert von 65 bis 67 dB – das ist etwa mit unserem in die Jahre gekommenen Gaming-PC unter Volllast vergleichbar. Direkt daneben sitzen möchte man dann lieber nicht.

Nach Abschluss der Leistungstest entleeren wir den Akku per Heizlüfter und laden ihn dann per Netzkabel im Schnelllademodus mit bis zu 1800 Watt. Die Ladezeit beträgt, wie auch im Datenblatt genannt, knapp unter drei Stunden. Ein hervorragender Wert, hinsichtlich der riesigen Kapazität. Wem das noch nicht ausreicht, der kann alternativ zusätzlich Solarpanels oder ein zweites Netzteil mit bis zu 1000 Watt anschließen. Die Ladedauer reduziert sich dann sogar auf knapp unter zwei Stunden. Wer den Schnelllademodus deaktiviert, benötigt deutlich länger. Im Test hat die P5000 mit reduzierter Ladeleistung knapp 10,5 Stunden zum Aufladen benötigt.

Das Laden per angeschlossenem 400-Watt-Solarpanel funktioniert im Test problemlos. Bei einem durchschnittlichen Ertrag von etwa 360 Watt bräuchte die P5000 allerdings gut drei Tage, bis der Akku wieder gefüllt ist. Mit der maximal möglichen Solarleistung von 1000 Watt wäre die P5000 an einem ertragreichen Sommertag aufgeladen. Gleichzeitig Laden und Strom abgeben ist hier kein Problem, weshalb sich die Powerstation auch als Insellösung anbieten würde.

Bild: TechStage.de

Zwischen den Ladevorgängen machen wir insgesamt vier Kapazitätstests mit unterschiedlichen Verbrauchern, um herauszufinden, wie viel der Nennkapazität tatsächlich genutzt werden kann. Am wenigsten effektiv arbeitet die P5000 erwartungsgemäß mit sehr schwachen 230-Volt-Verbrauchern und wenigen Gleichstromverbrauchern. Im Test mit angeschlossenem PC-Arbeitsplatz mit einem Leistungsbedarf von etwa 150 bis 250 Watt konnten wir nur etwa 3554 Wh entnehmen. Das entspricht hinsichtlich der Nennkapazität einem Verlust von rund 30,5 Prozent. Kein guter Wert. Bei Nutzung sehr starker Verbraucher (Heizlüfter) sieht es dann schon deutlich besser aus. Hier fließen insgesamt 4403 Wh, bis der Akku leer ist. Das entspricht einem Verlust von rund 14 Prozent. Im Schnitt landet die P5000 bei etwa 80 bis 83 Prozent nutzbarer Nennkapazität. Das ist nur minimal unter Durchschnitt und deckt sich mit den Erfahrungswerten aus vergangenen Powerstation-Tests, bei denen im Schnitt etwa 15 Prozent verloren gehen.

Was bei den Kapazitätstests dann negativ auffällt, ist, dass die Lüftung der P5000 sogar bei sehr geringer Last (oder auch im Stand-by-Betrieb) sporadisch für etwa zwei Minuten aktiviert wird. Steht die Powerstation im Nebenzimmer, ist das kein Problem. Bei schwachen Verbrauchern hätten wir uns gewünscht, dass die Lüftung dann entsprechend leiser oder besser gar nicht läuft.

Was im Praxisbetrieb positiv auffällt, ist die gute und stabile Verarbeitung. Egal, ob per Tragegriff oder im Trolley-Modus – hier klappert und wackelt nichts – trotz des hohen Gewichts. Auch das Display schneidet wegen der hohen Helligkeit überdurchschnittlich gut ab. Hier ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung alles gut ablesbar.

Bei Bedarf lassen sich durch verschiedene Tastenkombinationen die Ausgabewerte der Schuko-Steckdosen ändern. Neben 230 Volt sind auch 220 Volt möglich. Statt 50 Hz können auch 60 Hz eingestellt werden. Das funktioniert, ist in der Regel aber unnötig.

Bild: TechStage.de

Preis und Varianten

Neben der getesteten Oukitel Abearl P5000 gibt es diese noch als Pro-Variante, welche aktuell bei Kickstarter beworben wird. Dann sind sogar bis zu 4000 Watt Leistung möglich, was auch für Verbraucher wie unsere Kappsäge ausreicht.

Aktuell ist die Oukitel Abearl P5000 bei Geekbuying für 3699 Euro gelistet. Bei deutschen Shops ist die Powerstation aktuell nicht zu finden. Die Angebote auf Ebay liegen zum Recherchezeitpunkt bei mindestens 3999 Euro.

Fazit

Die Oukitel Abearl P5000 gehört zu den größten, schwersten, teuersten und am besten ausgestatteten Powerstations auf dem Markt. Wer einen ausdauernden Stromspeicher mit hoher Kapazität, langlebigen LiFePO4-Akkus und Schnellladefunktion sucht, findet kaum vergleichbare Alternativen. Neben der hohen Leistung (inklusive USB mit PD) und der riesigen Akkukapazität gefallen uns vor allem die erstklassige Verarbeitung und das gelungene Design mit Zubehörfach und hellem Display.

Zwar ist es gut, dass die P5000 auch unter hoher Last nur gelegentlich die Lüftung aktiviert, dass diese aber auch bei geringer Last sporadisch anläuft, ist etwas enttäuschend.

Der Preis ist hoch, den Leistungswerten aber entsprechend. Die bisher größte Powerstation, die Zendure Superbase V6400 (Testbericht), mit 6400 Wh kostet aktuell über 6000 Euro. Die kleinere Ecoflow Delta Pro (Testbericht) mit immerhin 3600 Wh, aber dafür bis zu 3600 Watt kostet aktuell 2750 Euro.