Oscal Powermax 700 im Test: Powerstation mit 666 Wh und 700 Watt für nur 285 €

Powerstations sind eine vielversprechende Möglichkeit, um unterwegs 230-Volt-Verbraucher zu nutzen. Große Akkus sorgen dafür, dass unterwegs Strom verfügbar ist, bei Bedarf lädt man diese auch per Solarpanel auf. Einige Modelle bieten auch weit über 1000 Watt an Leistung, womit sich auch stärkere Verbraucher betreiben lassen, etwa ein Föhn, Wasserkocher, Staubsauger, Heizlüfter oder leistungsstarke Gartengeräte wie eine Heckenschere. Ist eine hohe Leistung nur kurzzeitig notwendig, empfiehlt sich ein Blick auf die Spitzenleistung (Peak-Strom), die für einige Sekunden einen höheren Anlaufstrom zulässt.

In diesem Testbericht haben wir uns mit der Blackview Oscal Powermax 700 eine günstige Powerstation mit 666 Wattstunden (Wh) und 700 Watt angesehen. Sie bedient damit nicht den Hochleistungsbereich – ein Staubsauger läuft hier nicht, preislich aber ist das Modell mit günstigen 285 Euro statt 425 Euro zum Testzeitpunkt am 09.08.2023 sehr attraktiv. Auf den Preis kommt man, indem man den Coupon bei Amazon vor dem Kauf aktiviert und im Warenkorb unter „Zahlungsart“ zusätzlich den Rabattcode 4DH3397D einfügt.

Vor dem Powerstation-Kauf empfiehlt sich zudem ein regelmäßiger Blick in unsere Übersicht: Die besten Photovoltaik-Deals: Powerstation, Solarpanel, Balkonkraftwerk & Co. Wir halten den Artikel immer mit neuen Angeboten aktuell.

Design & Ausstattung

Direkt beim Auspacken der Blackview Oscal Powermax 700 fällt uns die hochwertige Verarbeitung des schicken und schlichten schwarzen Kunststoffgehäuses auf. Farbwahl und Design sorgen dafür, dass die Oscal-Powerstation auch auf dem Messestand etwas hermacht. Viele andere Powerstations setzen auf ein billig wirkendes, orange-schwarzes Design, das an Werkzeugkoffer erinnert. Hier denken wir eher an die schicke Ugreen Powerroam 1200 (Testbericht).

Der Hersteller Blackview ist uns kein Unbekannter, hatten wir doch schon mit dem Blackview MP60 (Testbericht) einen Mini-PC des Herstellers im Test. Oscal ist eine Submarke von Blackview und ebenfalls schon in Form des Outdoor-Smartphones Oscal C70 (Testbericht) bei uns vorstellig geworden.

Die Powermax 700 misst 19,05 × 24,64 × 31,24 Zentimeter und wiegt mit 7,5 Kilogramm nicht gerade wenig, aber auch nicht zu viel, um noch transportfähig zu bleiben. Insgesamt ist das Modell mit seinen fast 700 Wattstunden Akkukapazität noch erstaunlich handlich und nur unwesentlich größer, als 200 Wattstunden kleinere Powerstations, wie die EBL MP500 (Testbericht).

An der Unterseite befinden sich dabei vier Gummifüße, damit die Powermax nicht wegrutscht und man sie sanfter abstellen kann. Seitlich links und rechts befinden sich Öffnungen zum Luftdurchlass. Dort sitzen auch Lüfter, die im Test einen erstaunlichen Effekt erzeugen. Während links alle Abwärme herausgepustet wird, sorgen die Lüfter rechts richtig für eine ordentliche Saugwirkung, die frische Luft hineinbefördert. Legt man seine Hand auf die Abdeckung, wird diese regelrecht angesogen.

Auf der Oberseite befindet sich ein bombenfest sitzender Griff, der an vier Ankerpunkten im Gehäuse befestigt ist. Er ist dadurch allerdings fix in seiner Position, kann also leider nicht weggeklappt werden. Das führt dazu, dass die Oberseite nicht mehr als Abstellfläche nutzbar ist – schade. Das ist gerade auch deshalb problematisch, da sich dort ein Qi-Ladepad mit 15 Watt Leistung befindet, an das man so mit dem Smartphone nur schwerlich gelangt, denn der Griff ist immer im Weg. Die Verarbeitung aber ist absolut hervorragend, wir stellen nirgends Spaltmaße fest und im Test knarzt nichts. Bemerkenswert für diesen geringen Kurs, wo andere Powerstations wie die Warmounts CN1000W (Testbericht) deutlich weniger hochwertig verarbeitet sind.

Vorderseitig kommen wir nun zum entscheidenden Teil: den Anschlüssen. Interessant sind hier die beiden Schuko-Steckdosen mit 230 Volt für die Versorgung klassischer AC-Geräte. Im 12-Volt-Bereich finden wir zwei DC-Rundstecker und einen Zigarettenanzünder (maximal 120 Watt). Daneben gibt es vier USB-A-Anschlüsse, darunter zwei mit jeweils 22,5 Watt und zwei mit 18 Watt. Das dürfte gerade noch reichen für viele Smartphones, denn das Pixel 7 oder das iPhone 14 laden beispielsweise nur mit 20 Watt. Ansonsten gibt es zwei USB-C-Ports mit USB-PD (Power Delivery), einer davon bietet maximal 30 Watt Ausgangsleistung, der andere sogar bis zu 100 Watt. Dieser kann außerdem mit bis zu 65 Watt Leistung die Powerstation aufladen – etwas, das nicht allzu viele Modelle bieten und was einem zusätzliche Optionen eröffnet.

Bild: TechStage.de

Stichwort Laden: Das ist entweder per DC-Rundstecker mit dem beigelegten 125-Watt-Netzteil möglich oder per Solarpanel. Für letzteres gibt es aber auch noch einen Andersson-Stecker. Beide Anschlüsse lassen maximal 150 Watt zu.

Um die Ausgänge nutzen zu können, muss man zunächst die Powerstation aktivieren, indem man den allgemeinen Ein-/Aus-Knopf gedrückt hält. Bei Erfolg piept die Powermax 700. Danach schaltet man ebenfalls per Knopfdruck die gewünschten Anschlüsse über den jeweiligen Knopf (AC, DC, USB) ein. Aktivierte Ports zeigt dann das rechteckige Farbdisplay an, das ansonsten über den Akkustand in Prozent informiert. Das ist sehr nützlich, denn mit groben Angaben über fünf Balken oder LEDs wüsste man kaum über den Akkustand konkret Bescheid. Weiterhin liefert das Display Informationen über die voraussichtliche Akkulaufzeit in Stunden beziehungsweise Minuten, sowie über die Aufladezeit. Draußen ist die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinwirkung schlecht.

Weiterhin setzt Blackview hier auf Lithium-NCM-Akkuzellen (Nickel-Mangan-Cobalt). Lithium-Ionen-Akkus bieten in der Regel nach 500 Zyklen noch rund 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. LiFePo4-Akkus erreichen diesen Wert erst nach rund 3000 Zyklen, sind aber auch teurer. In diesem Fall gibt Blackview an, dass erst nach 800 Zyklen die 80 Prozent Restkapazität erreicht werden.

Bild: TechStage.de

Praxistest

In unserem Praxistest stellen wir unsere Powerstation-Testgeräte in verschiedenen Alltagsszenarien auf die Probe. Dabei geht es uns zum einen darum, die Herstellerangaben zu Kapazität, Leistung und Ladegeschwindigkeit zu überprüfen, aber auch die Sicherheitseinrichtungen wie den Überlastschutz zu testen.

Letzteres machen wir mit unserem bekannten Föhn-Test, bei dem wir einen haushaltsüblichen Haarföhn mit 1800 Watt an die Powerstation stecken. Im Falle der Oscal Powermax 700 sind das 1100 Watt zu viel und selbst ihre maximale Spitzenleistung von 1400 Watt liegt darunter – die Powerstation muss also die Stromzufuhr kappen. Und das tut sie im Test ohne Zögern und gibt auf dem Display eine blinkende Warnmeldung aus, gepaart mit einem langgezogenen Piepton.

Um die Herstellerangaben zu überprüfen und die Effizienz bei der Leistungsabgabe festzustellen, nutzen wir ein handelsübliches AC-Strommessgerät. Damit ausgerüstet setzen wir die Powerstation verschiedenen Szenarien mit unterschiedlich hohem Stromverbrauch aus. Einen hohen Verbrauch simulieren wir durch einen Benchmark an unserem Gaming-PC (Ratgeber), welcher durch leistungsstarke Komponenten über 400 Watt beziehen kann. Im normalen Arbeitsalltag verbraucht er mit Monitor und Peripherie aber weniger als 170 Watt, was unser Szenario für niedrigen Verbrauch darstellt. Zudem machen wir einen Durchlauf mit gemischter Nutzung zwischen 170 und 320 Watt, wobei wir einen E-Scooter (Bestenliste) und andere Powerstations abwechselnd laden. Unser PC-Arbeitsplatz lief im Test etwa einen halben Arbeitstag – eine ordentliche Leistung.

Bild: TechStage.de

Bei niedrigem Verbrauch kommen wir auf eine Effizienz von knapp 75 Prozent. Verbrauchen wir dauerhaft über 400 Watt ist diese mit 77,78 Prozent etwas besser. Im Mischbetrieb bleiben 76,58 Prozent.

Dazu sei aber auch noch gesagt: Die Effizienzwerte zum Entladen sind nicht hundertprozentig aussagekräftig, da die Powerstation bei einem Akkustand von 5 Prozent alle Verbraucher abschaltet. Das liegt vermutlich an einer Funktion zum Schutz des Akkus, damit sich dieser nicht tiefenentladen kann. Damit können wir also nur Werte von 5 bis 100 Prozent angeben, womit die tatsächliche Effizienz abermals etwas besser sein dürfte. Insgesamt sind die Messergebnisse im Rahmen – in der Regel kommen Powerstations tatsächlich auf rund 80 Prozent der angegeben Kapazität. Hier liegt die Blackview Oscal Powermax 700 also etwas darunter, das ist aber vollkommen in Ordnung.

Beim Beladen der Powerstation müssen 701 Wh hineingeladen werden – wohlgemerkt von 5 Prozent Akkustand aus. Damit gibt es einen auszugleichenden Verlust von 35 Wattstunden, der zusätzlich hineingeladen werden muss. Dass beim Laden Verluste entstehen, ist aber vollkommen normal.

Paralleles Laden und Entladen ist ebenfalls möglich. Auch das Laden per Solarpanel klappt problemfrei, hier sind maximal 150 Watt möglich, weshalb man mit einem Panel ab 200 Watt gut bedient sein sollte, da diese nie ihre angegebene Maximalleistung schaffen.

Leider hat sich die Oscal Powermax 700 als echter Krawallmacher im Test herausgestellt. Mit einer Smartphone-App haben wir aus einem Meter Entfernung rund 54 Dezibel (dB) festgestellt. Am Gehäuse selbst waren es mitunter 62 dB. Das ist schon sehr laut und die Powermax damit eine der lautesten Powerstations in unseren Tests, aber: Glücklicherweise ist das kein Dauerzustand. Außer man verbraucht 230 Watt oder mehr – dann schon. Ansonsten aber schaltet sie nur für wenige Sekunden die Lüfter und verstummt dann wieder. In jedem Fall ist und bleibt sie aber zu laut – für das Schlafzimmer also wirklich ungeeignet.

Laut, aber vor allem nervig ist auch das Piepen, das die Powerstation bei fast jedem Knopfdruck macht. Beim Ein- und Ausschalten piept sie ebenfalls. Über die Dauer unseres Tests ging das schon auf die Nerven, vor allem aber weckt sie damit nachts potenziell Mitbewohner oder andere Camper auf dem Campingplatz auf. Gut, wenn das nicht stört. Aber für unseren Geschmack ist das zu viel des Guten.

Preis & Alternativen

Die Blackview Oscal Powermax 700 kostet normalerweise 425 Euro. Zum Testzeitpunkt ist sie aber 33 Prozent günstiger und kostet nur noch 285 Euro bei Amazon. Den Preis erreicht man, wenn man den Coupon vor dem Kauf aktiviert und im Warenkorb zusätzlich den Rabattcode 4DH3397D einfügt. Mit ihren technischen Daten von knapp 700 Wattstunden und 700 Watt Ausgangsleistung, sowie der hochwertigen Verarbeitung ist sie so ein richtig starkes Gesamtpaket.

Der Normalpreis ist zwar nicht übermäßig teuer, dennoch würden wir einen Kauf aber erst unter 390 Euro empfehlen. Anders ist es bei der etwas schwächeren Grecell T500 (Testbericht), die wir erst kurz vor der Blackview-Powerstation getestet haben. Hier ist der Normalpreis von 438 Euro deutlich zu teuer für nur 500 Wattstunden und 500 Watt an Leistung – die Powermax 700 hat mehr Kapazität und Leistung für weniger Geld.

Unter 110 Euro liegt aktuell die Flashfish E200 (Testbericht), die wir erst jüngst im Test hatten. Sie ist besonders klein und handlich, leistet aber dennoch ganze 200 Watt bei einer Kapazität von 151 Wh. Banggood bietet die Baby-Powerstation noch bis zum 15. August 2023 mit dem Coupon BGTSE200 für günstige 108 Euro an.

Eine ähnliche Ausstattung wie die E200 weist die sehr kompakte Powerstation Flashfish P66 (Testbericht) auf. Die nur knapp 3 Kilogramm schwere Mini-Powerstation leistet über 200 Watt per 230-Volte-Steckdose und hat neben USB und 12-Volt-Anschlüssen auch ein kabelloses Ladepad an Bord. Statt ursprünglich 270 Euro sind mit dem Coupon-Code BGCGHD084 nur noch 179 Euro fällig. Der Coupon ist bis zum 31. August 2023 gültig.

Viel Leistung bekommt man auch bei unserem Dauerbrenner Fossibot F2400 (Testbericht), die jetzt unter die magische 1000-Euro-Grenze gefallen ist. Für aktuell 929 Euro mit dem Code NNNMDF2400 bei Geekbuying gibt es 2400 Watt Leistung und 2048 Wh an Kapazität. Das ist der Bestpreis für unseren Preis-Leistungs-König, die zum Testzeitpunkt noch 1300 Euro kostete.

Gefährlich wird der Fossibot nur die Oukitel P2001 (Testbericht). Die Powerstation hat sich kürzlich im Test als runde Sache herausgestellt und auch sie ist aktuell zu einem Hammerpreis erhältlich. Ausgestattet mit 2000 Wh und einer Leistung von 2000 Watt kostet das Powerpaket derzeit mit dem Coupon NNNFRSOLDE15 ebenfalls 929 Euro bei Geekbuying. Im Test war sie sehr leise, eine USV-Funktion mit durchgeschliffenem Erdleiter ist an Bord – kurz: Wir können sie wärmstens empfehlen. Der derzeitige Preis ist eine echte Kampfansage an Fossibot und der Griff zu Oukitel kann sich echt lohnen.

In unserem Preisvergleich zeigen wir nachfolgend noch beliebte Powerstations unter 500 Euro, mit mehr als 500 Watt und 500 Wh sowie beliebte Solarpanels:

Fazit

Insgesamt bietet die Blackview Oscal Powermax 700 ein sehr attraktives Gesamtpaket zum günstigen Preis von 285 Euro zum Testzeitpunkt. Dafür gibt es ein hochwertiges, schickes Außengehäuse, sowie fast 700 Wh an Kapazität und 700 Watt an Leistung. Für den Budget-Bereich ist das schon sehr ordentlich.

Und auch über die Effizienz können wir nicht klagen – sie lag im Test bei rund 75 Prozent, allerdings von 5 bis 100 Prozent Akkustand. Weiter konnten wir nicht messen, da die Powerstation ab 5 Prozent sämtliche Verbraucher sperrt. Wir vermuten, dass das zum Eigenschutz passiert, damit die Powermax 700 nicht tiefenentladen werden kann.

Unser PC-Arbeitsplatz lief so etwa einen halben Arbeitstag. Allgemein hat die Oscal Powermax 700 mit ihren 700 Watt schon für deutlich mehr Anwendungsfälle genug Kraft, bleibt dabei mit 7,5 Kilogramm aber noch relativ transportabel. Ob für die Beleuchtung und Musik auf der Gartenparty, kleinere Küchengeräte, Messen oder andere Veranstaltungen – die Blackview-Powerstation bietet genug Reserven.