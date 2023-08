Nur 900 Euro: Powerstation Daranener Neo 2000 mit 2 kW und 2 kWh im Test

Powerstations bieten dank integrierter Akkus autarke Stromversorgung fernab des Stromnetzes. Meist stehen mehrere 230-Volt-Steckdosen und USB-Ports für den Betrieb entsprechender Geräte bereit. Wesentliche Kennzahlen für eine Powerstation sind maximale Leistungsabgabe (Watt) sowie Speicherkapazität (Wattstunden, Wh). Ersteres entscheidet, welche Geräte eine Powerstation betreiben kann. Beträgt die maximale Leistung 1000 Watt, können Geräte mit einer höheren Leistungsaufnahme wie Wasserkocher, Föhn, Heissluftfriteuse und Staubsauger damit nicht betrieben werden. Die Speicherkapazität entscheidet darüber, wie lange eine Powerstation ein Gerät mit Energie versorgen kann. Eine Variante mit 2000 Wattstunden kann etwa einen Heizlüfter mit einer Leistungsaufnahme von 2000 Watt circa eine Stunde lang betreiben.

Die Powerstation Neo 2000 von Daranener (China Shenzhen Daran New Energy Technology Co. Ltd) gehört mit einer maximalen Leistungsabgabe von 2000 Watt und eine Speicherkapazität von 2074 Wh schon zu den leistungsfähigeren Modellen (Bestenliste). Dabei ist sie auch noch preiswert: Mit dem Code 895F5WABMY96 kostet sie statt regulär 1500 Euro nur 900 Euro. Bei einem Preis von 43 Cent pro Watt/h zählt sie damit zu den günstigsten Geräten am Markt und unterbietet unseren bisherigen Preis-Leistungs-Sieger Fossibot 2400 (Testbericht), der mit ähnlicher Ausstattung bei Geekbuying und dem Code NNNMDF2400 für 929 Euro erhältlich ist. Wie gut die Daranener-Powerstation in der Praxis funktioniert, zeigen wir im folgenden Test. Für unsere Top 10 Powerstations: Die besten Stromspeicher für Photovoltaik wurde dieser Einzeltest noch nicht berücksichtigt. Diese und weitere Testberichte finden Interessierte in der Themenwelt Powerstation.

Design, Anschlüsse und Lieferumfang

Die Daranener Neo 2000 misst 47,6 × 34,5 × 26,0 cm (B × H × T) und wiegt knapp 26 kg. Einen fahrbaren Untersatz wie die Craftfull Powerstation (Testbericht) oder die Zendure Superbase Pro 2000 (Testbericht) hat die Powerstation allerdings nicht zu bieten, sodass sie entsprechend schwer zu transportieren ist. Zum Anheben verfügt das Gehäuse an beiden Seiten Tragegriffe. Damit kann man die Neo 2000 zwar in den Kofferraum eines Autos heben, doch für einen längeren Transport verwendet man am besten einen kleinen Griffroller oder Sackkarren.

Das Design wirkt modern und die Verarbeitung ist sehr hochwertig. Die Vorderseite des anthrazit-grau-farbigen Gehäuses wirkt aufgeräumt. Im unteren Bereich gibt es ein Herstellerlogo und einen mintfarben Zierstreifen. Darüber unter dem Display im oberen Bereich gibt es vier Quickcharge-kompatible USB-A-Ports, die Geräte mit bis zu 18 Watt (5 Volt, 3,6 Ampere) oder 24 Watt (12 Volt, 2 Ampere) laden. Diese werden über den Schalter darunter aktiviert, ebenso die beiden 100-Watt-USB-C-Ports (PD).

Wasserdicht ist das Gehäuse mit den offenen Lüftungsschlitzen an den Seiten nicht. Einen Mindestschutz gegen das Eindringen von Wasser bieten immerhin die Abdeckungen für die drei Schuko-Steckdosen oberhalb des Displays. Und auch die Ladebuchsen links, AC mit 1200 Watt und XT60 mit 600 Watt, sowie die 120-Watt-DC-Ausgänge rechts mit einem KFZ-Anschluss und die vier DC5521-Buchsen (jeweils 12 Volt, 10 Ampere) sind mit Plastikabdeckungen geschützt. Zudem befindet sich auf der Oberseite noch ein QI-Ladepad, das entsprechende Geräte mit bis zu 10 Watt lädt.

In der Mitte der Frontseite informiert ein fast 10 Zentimeter breites und 4,6 Zentimeter hohes LC-Display über relevante Betriebsparameter wie Status von Batteriekapazität, Ausgangs- und Eingangsleistung und Zeit, bis die Batterie aufgeladen respektive entladen ist. Eine App zur Steuerung der Powerstation per Smartphone oder Tablet gibt es allerdings nicht.

Über den rechts neben den Schuko-Steckdosen befindlichen Schalter werden die AC-Ausgänge der Powerstation eingeschaltet. Hierzu muss man den Einschalter etwa drei Sekunden lang drücken. Neben dem Display schalten sich dann auch die internen Lüfter ein. Im Unterschied zu den meisten Powerstations, die neben einem Hauptschalter noch einen zusätzlichen Schalter zur Aktivierung der AC-Ausgänge bieten, werden diese bei der Neo 2000 mit dem Einschalten der Powerstation gleichzeitig aktiviert. Wer nur USB-Geräte laden möchte, schaltet den DC-Ausgang mit dem Knopf zwischen den beiden USB-C-Ports ein. Werden die AC-Ausgänge nicht benötigt, kann man diese ausschalten. Dann verstummen auch die Lüfter, sodass das Laden von DC-Geräten wie Smartphones oder Laptops geräuschlos vonstattengeht.

An der Rückseite bietet die Neo 2000 außerdem noch eine LED-Leuchte, die über den daneben befindlichen Schalter aktiviert wird und in einem neutralen Weiß leuchtet. Das kann etwa beim Campen in der Nacht von Vorteil sein. Direkt beim Einschalten leuchtet die LED mit maximaler Helligkeit, nach nochmaligem Drücken sind es 50 Prozent Helligkeit. Ein doppeltes Auslösen des Schalters sorgt für eine schnell blinkende LED-Leuchte und ein weiterer Tastendruck für das Aufleuchten des SOS-Signals (3x kurz, 3x lang, 3x kurz).

Beim Stromspeicher setzt Daranener auf langlebige LiFePO4-Akkus, die laut Hersteller nach 3500 Ladezyklen noch über 80 Prozent der Nennkapazität von 2074 Wh bieten. Demzufolge würde bei einer täglichen Aufladung die Kapazität der Powerstation nach 9,5 Jahren Nutzung rechnerisch noch rund 1660 Wh betragen. Außer der Powerstation gehören noch ein Netzkabel zum Laden an der Steckdose, ein MC4-zu-XT60-Ladekabel für den Anschluss eines Solarpanels mit bis zu 600 Watt Leistung und ein USB-C-Kabel zum Lieferumfang. Beim Laden über den XT60-Anschluss kommen allerdings nur Solarpanels infrage, die eine Spannung zwischen 33 Volt und 60 Volt und einen Ladestrom von bis zu 20 Ampere bieten. Solche hat auch Daranener im Programm. Außerdem kann man die Daranener Neo 2000 auch im Bundle mit einem Solarpanel erwerben.

Praxistest

Die Benutzung und Steuerung der Daranener Neo 2000 ist dank klarer Beschriftung und intuitiver Bedienung selbsterklärend. Nach dem Einstecken von Netzkabel oder Solarpanel oder dem Einschalten der Powerstation schaltet sich die Statusanzeige ein und zeigt die Werte für Eingangs- und Ausgangsleistung, die aktuelle Kapazität in Prozent und die errechnete Restlaufzeit bei gleichbleibendem Verbrauch. Auch welche Ausgänge aktuell eingeschaltet sind, ist auf dem Display erkennbar. Nach einigen Minuten schaltet sich die Anzeige dann automatisch ab. Wer jetzt die Werte abfragen will, drückt kurz auf einen der Taster und die Anzeige schaltet sich wieder ein. Ob Ausgänge gerade aktiv sind, zeigt zusätzlich eine kleine LED im jeweiligen Power-Taster.

Zunächst entladen wir die Daranener Neo 2000 vollständig und machen dabei gleich unsere ersten Leistungstests. Die angeschlossenen Verbraucher, egal ob mit Gleich- oder Wechselstrom, funktionieren dank reiner Sinuswelle ordnungsgemäß und ohne Auffälligkeiten.

Klassische USB-Gadgets wie Handy oder Actioncam zu laden, funktioniert ebenso problemlos, wie die Versorgung eines Notebooks per USB-C mit PD bis 100 W. Mittelstarke Verbraucher wie TV, Drohnen-Ladegerät, Kompressorkühlbox, Gaming-PC, moderate Werkzeuge oder Lampen lädt oder betreibt die Daranener-Powerstation ohne Probleme. Auch stärkere Verbraucher wie Heißluftfritteusen mit bis zu 1800 Watt Leistungsaufnahme oder Staubsauger mit 1400 Watt versorgt die Neo 2000 anstandslos mit Strom. Selbst unseren 2200-Watt starken Wasserkocher betreibt das Gerät. Am Anfang zeigt das Display eine Leistungsabgabe von knapp 2200 Watt an, bevor sich das Gerät nach wenigen Sekunden auf etwas über 2000 Watt einpendelt.

Nun geht es ans Aufladen des geleerten Akkus. Dazu nutzen wir zunächst das interne Netzteil. An der Steckdose angeschlossen, beginnt der Ladevorgang sofort mit der Maximalleistung von etwa 1200 Watt. Dabei bleibt die Powerstation zunächst stumm, die internen Lüfter springen aber nach wenigen Sekunden an. Der daraus resultierende Geräuschpegel direkt am Gerät ist mit 47 dB relativ niedrig. In einem Büro dürfte das Betriebsgeräusch dennoch für ein konzentriertes Arbeiten als zu laut empfunden werden. Die Lautstärke stört auch etwas den Filmgenuss, wenn das TV-Gerät von der Powerstation im Wohnzimmer versorgt wird. Hierfür sind leisere Modelle wie die Oukitel P2001 (Testbericht) oder die Ugreen Power Roam 1200 (Testbericht) besser geeignet.

Die Ladeleistung von bis zu 1200 Watt sorgt dafür, dass die Powerstation nach knapp zwei Stunden aufgeladen ist. Das ist zwar ein relativ guter Wert, doch wenn es schnell gehen soll, sind andere Powerstations wie die Zendure Superbase Pro (Testbericht) oder die Ecoflow Delta Pro (Testbericht) mit 1800 und 2900 Watt deutlich besser geeignet.

Das Laden per Photovoltaik funktioniert mit bis zu 600 Watt. Wie bereits erwähnt, kann man zum Laden der Neo 2000 nicht jedes Solarpanel verwenden. Ist eine solares Laden erwünscht, sollte man am besten die Powerstation im Bundle mit einem von Daranener angebotenen 200- oder 300-Watt-Panel erwerben. Alternativ funktionieren natürlich auch Varianten, die die minimale Spannungsanforderung von 33 Volt erfüllen, etwa die 400-Watt-Varianten von Ecoflow und Zendure. Leider hat das wechselhafte Wetter während der Testphase nachvollziehbare Messungen der solaren Ladeleistung verhindert.

Anhand von zwei Messungen mit einer 2000 Watt starken Konvektorheizung und einem Samsung-TV mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 140 Watt überprüfen wir, wie hoch der Wandlungsverlust bei der Daranener Neo 2000 ausfällt. Hierzu laden wir die entleerte Powerstation auf 100 Prozent auf. Mit dem smarten Zwischenstecker (Bestenliste) My Strom erfassen wir dabei den Stromverbrauch. Insgesamt benötigt der Ladevorgang 2,09 kWh und damit nur wenig mehr als die Nennkapazität von 2,07 kWh. Auffällig ist aber, dass sie dem Erreichen der 100-Prozent-Marke kontinuierlich über 40 Watt benötigt. Sie sollte also nach dem Laden vom Netz getrennt werden, um nicht Energie zu verschwenden.

Der Konvektorheizung stellt die Neo 2000 1,67 kWh zur Verfügung, bevor sie sich ausschaltet. Beim TV sind es mit 1,54 kWh etwas weniger. Somit liegt die Effizienz bei AC-Verbrauchern im Test zwischen 74 und knapp 80 Prozent. Die DC-Effizienz beträgt beim Laden eines Notebooks und 60 Watt Ladeleistung etwas über 90 Prozent, während das Laden eines Handys mit 23 Watt eine Effizienz von 89 Prozent erreicht. Insgesamt erzielt die Neo 2000 bei der Versorgung von AC-Verbrauchern eine durchschnittliche Effizienz, während sie für DC-Geräte überdurchschnittlich ausfällt.

Ein gleichzeitiges Laden und Entladen der Daranener-Powerstation ist problemlos möglich. Und eine USV-Funktion, wie sie auch die Anker Powerhouse 757 (Testbericht) und die Ecoflow Delta (Testbericht) bieten, beherrscht die Neo 2000 ebenfalls. Im Test hat das einwandfrei funktioniert. Nach dem Kappen der Stromversorgung laufen daran angeschlossene Verbraucher weiter. Die Umschaltzeit beträgt laut Hersteller weniger als 15 ms. Allerdings benötigt die Powerstation, wenn sie am Stromnetz angeschlossen ist, kontinuierlich über 40 Watt.

Preis

Regulär kostet die Daranener Neo 2000 mit 2000 Watt Leistung und 2074 Wh zum Testzeitpunkt regulär 1500 Euro. Mit dem Code 895F5WABMY96 spart man 600 Euro, sodass sie bereits für 900 Euro den Besitzer wechselt und mit einem Preis von 43 Cent pro Watt/h zu einer der günstigsten Powerstations zählt. Standardmäßig bietet Daranener für die Neo 2000 eine Garantiezeit von zwei Jahren. Nach einer Produktregistrierung verlängert sich die Garantie auf üppige fünf Jahre.

Fazit

Die Daranener Neo 2000 ist perfekt für all jene geeignet, die eine günstige Powerstation mit halbwegs großem Batteriespeicher und einer relativ hohen Leistungsabgabe inklusive USV-Funktion suchen. Praktisch sind in jedem Fall die vielen USB-Anschlüsse, mit denen man entsprechende Geräte mit bis zu 100 Watt laden (USB-C) kann. Für den mobilen Einsatz ist sie wegen des hohen Gewichts von knapp 26 kg aber nicht optimal geeignet, da sie anders als die Craftfull Powerstation PS3600 (Testbericht) oder die Zendure Superbase Pro (Testbericht) keine Räder und ausziehbaren Teleskopgriff bietet. Aufpassen muss man auch bei der Wahl des Solarpanels, denn die Neo 2000 unterstützt nur Varianten mit einer Spannung zwischen 33 Volt und 60 Volt.

Positiv ist die ergonomische Bedienung, da sich fast sämtliche Anschlüsse und Schalter zentral an der Vorderseite befinden und man nicht wie bei anderen Powerstations erst auf mehreren Seiten danach suchen muss. Nur die LED-Leuchte wird über einen Schalter an der Rückseite aktiviert.

Auch wenn die Neo 2000, wie alle anderen Powerstations auch, keinen Schutz vor dem Eindringen von Wasser bietet, ist sie dank zahlreicher Abdeckungen der Ein- und Ausgänge etwas robuster beim Einsatz im Freien.

Das Betriebsgeräusch ist zwar nicht so laut wie bei vielen anderen Konkurrenzmodellen, aber auch nicht so leise wie bei den leisesten Varianten. Wer die Powerstation im Wohnzimmer zur Versorgung des Fernsehers betreibt, wünscht sich jedenfalls ein leiseres Modell.

Eine App ist zwar nicht unbedingt für eine Powerstation nötig, dennoch hätten wir uns eine gewünscht, um etwa Einblick in Verbrauchstatistiken und der aktuellen Ladeleistung zu erhalten.