Nokia G60 5G im Test: Recycling-Smartphone mit 3 Jahren Updates

HMD Global setzt beim Nokia G60 5G auf das Thema Nachhaltigkeit. So kommt beim Mittelklasse-Smartphone auf der Rückseite bis zu 100 Prozent recycelter Kunststoff zum Einsatz. Der Rahmen soll zudem aus 60 Prozent wiederverwendeter Materialien gefertigt sein. Auf ein Netzteil verzichtet der Hersteller, die Verpackung kommt ganz ohne Kunststoff aus. Selbst die Schutzfolie um das Handy in der Schachtel ist aus Papier.

Ein „Langlebigkeitsversprechen“ gibt das Unternehmen ebenfalls und verspricht Android-Updates und Sicherheits-Patches für drei Jahre. Was die Hardware angeht, handelt es sich beim Nokia G60 5G um ein klassisches Mittelklasse-Smartphone für knapp 300 Euro. Spitzenleistungen sind keine zu erwarten, aber eine mehr als angemessene Ausstattung für den Alltag. Bei der Anzeige müssen sich Käufer mit LCD begnügen – dafür flimmert sie mit 120 Hertz.

Das Abo dauert mindestens drei Monate, danach kann man es kündigen oder ein anderes Gerät wählen. Je länger die Abonnenten ein Smartphone-Modell nutzen, desto mehr Punkte erhalten sie in Form sogenannter „Seeds of Tomorrow“-Punkte. Diese kann man dann für Umweltzwecke spenden. Wird das Gerät beschädigt oder gestohlen, bekommt man Ersatz. Im Abo kostet das Nokia G60 5G 15 Euro im Monat. Zur Auswahl stehen zudem das XR20, Nokia T10, Nokia X30 und Nokia T21.

Wie sich ein „nachhaltiges“ Smartphone mit recycelter Rückseite anfühlt und was man vom Nokia G60 5G im Alltag erwarten kann, zeigt unser Test. Weitere Handys dieser Preisrange zeigen wir in der Top 10: Die besten Smartphones bis 300 Euro – Xiaomi vor Samsung .

Design

Das Nokia G60 5G wirkt schlicht und klassisch. Die Ecken sind stark abgerundet, der Rahmen aus Kunststoff ist kantig. Hochwertige Materialien darf hier keiner erwarten, dafür ist die Rückseite vollständig aus recyceltem Kunststoff. Die Oberfläche wirkt durch kleiner punktförmige Unebenheiten etwas grob. Diese sorgen allerdings für einen guten Grip. Das Nokia G60 5G liegt gut in der Hand und ist für die Größe von 166 x 75,9 x 8,6 mm mit 190 g nicht übermäßig schwer.

Weniger elegant ist der vergleichsweise dicke Rand rund ums Display mit Water-Drop-Notch für die Selfie-Kamera. Das kennen wir eher von Smartphones bis 200 Euro , aber nicht in der Preisklasse bis 300 Euro. Wasserdicht ist es nicht, aber dank Zertifizierung nach IP52 besteht ein Schutz gegen Tropfwasser. Das Display ist geschützt von Corning Glass 5.

Display

Der Bildschirm misst in der Diagonale 6,58 Zoll und löst mit 2408 x 1080 Pixel (Full-HD+) auf – das entspricht 20:9. Dank einer Pixeldichte von 401 ppi (Pixel pro Zoll) sieht die Anzeige immer ausreichend scharf aus und offenbart zumindest keine für den Menschen sichtbaren Pixel.

Die Bildqualität ist gut. Farben wirken knallig, wenn auch von einem leichten Rotstich geprägt. Das Bild erscheint klar und deutlich, für unseren Geschmack ist die Sättigung eine Spur zu „überdreht“. Wer sich allerdings an OLED-Displays gewöhnt hat, wird schnell erkennen, dass hier ein LCD verbaut ist. Das verdeutlichen die eher mauen Schwarzwerte – dunkle Flächen „strahlen“ den Nutzer regelrecht in Grau an. Die Kontraste sind zwar ordentlich abgestimmt, können aber nicht mithalten mit OLED.