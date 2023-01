Neue Aldi-Smartwatch im Test: Fitness-Tracker mit GPS für 35 Euro

Seit heute früh verkauft Aldi eine Smartwatch von Medion ausschließlich in seinen Filialen bei Aldi Süd und Aldi Nord. Das Angebot sieht auf den ersten Blick sehr verlockend aus: Für 35 Euro bekommen Käufer einen Fitness-Tracker mit integriertem GPS-Modul. Das ist ein hervorragender Preis für die gebotene Technik. Zudem gibt Medion eine Garantie von 3 Jahren auf die Smartwatch.

Die Smartwatch von Medion haben wir heute früh gekauft und direkt ausprobiert. Wir schildern hier unseren ersten Eindruck und gehen auf die Ausstattung sowie das Handling der App ein. Wir zeigen, ob sich der Kauf lohnt und präsentieren Alternativen von anderen Anbietern, die für einen vergleichbaren Preis ähnliche Features bieten. Dieser Beitrag wird kontinuierlich aktualisiert, mit unseren Erfahrungen, die wir mit dem Fitness-Tracker von Medion sammeln.

Weitere smarte Uhren dieser Art fürs Training fassen wir in der Themenwelt Fitness-Tracker zusammen. Unsere Favoriten finden Leser in der Top 10: Die besten Fitness-Tracker ab 30 Euro.

Design und Einrichtung

Optisch erinnert die Fitness-Watch von Medion stark an die Hama Fit Watch 5910 (Testbericht) oder Amazfit Bip U (Testbericht). Wir vermuten, dass Hama den gleichen Hersteller beauftragt hat wie Medion. Zu frappierend ähnlich ist das Aussehen und die Ausstattung der beiden Uhren. Das Gehäuse ist rechteckig mit abgerundeten Ecken – hier dürfte die Apple Watch wie bei vielen anderen Smartwatches das Vorbild gewesen sein.

Das Touch-Display misst in der Diagonale 1,3 Zoll – exakt gleich wie bei der Hama Fit Watch 5910. Die Bip U von Amazfit ist etwas größer. Das Gehäuse wirkt stabil und ist nach IP68 wasserdicht und staubgeschützt. Mit einem Gewicht von 34 g ist die Uhr ziemlich leicht und angenehm zu tragen. Die Abmessungen ohne Armband betragen 34 × 42 × 12 mm.

Das Design wirkt stimmig, alle Proportionen laufen harmonisch ineinander, das Display wirkt weder zu groß noch zu gedrungen. Das Gehäuse ist aus Metall und hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. Lediglich das Armband mit einer Schließe aus Kunststoff wirkt billig – was aber für den Kaufpreis noch in Ordnung geht. Farblich ist das Gehäuse sehr schlicht in Schwarz gehalten. Einziges physisches Steuerelement ist neben dem Touchscreen ein einzelner Drehknopf aus Metall seitlich am Gehäuse. Dieser fühlt sich für unseren Geschmack einen Ticken zu wackelig an.

Zunächst muss die Uhr an das Ladekabel, der Ladevorgang dauert knapp 1,5 Stunden. Zum erstmaligen Einschalten hält man den Knopf seitlich an der Uhr für knapp 2 Sekunden gedrückt, bis die Uhr vibriert, jetzt schaltet sich das Display ein. Anschließend muss man die App Medion Fitness Pro (Android | iOS) herunterladen.

Beim erstmaligen Ausführen benötigt die App Freigaben für Fotos, den Standort, Kontakte, Geräte in der Nähe sowie Körpersensoren (der Uhr) und Telefonie. Direkt in der App kann man ein Konto für Medion Fitness einrichten. Hierzu benötigt die App den vollständigen Namen und eine E-Mail-Adresse, sowie einen Nutzernamen und ein Passwort.

Nach dem Start der App sucht diese über Bluetooth nach der Uhr. Diese wählt man in der App aus und bestätigt dann auf der Uhr mit einem Tippen auf das grüne Häkchen den Kopplungsvorgang. Anschließend fragt die App Angaben ab wie Körpergröße, Gewicht, Schrittlänge oder das Geburtsdatum. Hier kommen wir zum ersten größeren Ärgernis – es geht einfach nicht weiter in der App. Erst, wenn man an die App schließt und wieder öffnet, geht es weiter. Das ist miserabel gelöst und für wenig versierte Nutzer ein Alptraum. Zur Not geht es aber auch ohne persönliches Profil mit Account. Insgesamt gelingt es uns zu keinem Zeitpunkt, das Gewicht, Alter, Körpergröße oder schrittweise in der App zu hinterlegen. Hier muss Medion nochmals mit einem Update nachbessern.

Bedienung und App

Der Aufbau der Menüs in der Uhr selbst ist einfach gehalten. Bewegt man die Uhr zu sich oder drückt den Knopf, aktiviert sich das Display mit dem Startbildschirm mit Uhrzeit. Drückt man hier länger aufs Display, kann man aus insgesamt drei Ziffernblättern (zweimal digital, einmal analog) wechseln. Das ist aus unserer Sicht etwas wenig. Beim Swipe nach oben erscheinen auf einem jeweils eigenem Blatt Angaben mit zurückgelegten Schritten, der Distanz, dem ungefähren Kalorienverbrauch sowie eine Statistik mit all diesen Werten für die laufende Woche.

Wischt man nach unten, kommen die Benachrichtigungen zum Vorschein. Mit einem Swipe nach rechts gelangt man in eine Übersicht, wo man die permanente Pulsmessung, den Modus „Bitte nicht stören“ oder die automatische Bildschirmaktivierung bei Bewegung aktivieren kann. Ein Icon soll hier zudem das GPS ein- oder ausschalten, das bleibt allerdings standardmäßig aus und wird nur durch bestimmte Outdoor-Sportprogramme aktiviert. Das ist etwas unglücklich gelöst, denn was das vierte Icon hier soll, bleibt uns rätselhaft. Wünschenswert wäre es, das GPS dauerhaft ein- oder ausschalten zu können. Der Knopf an der Uhr dient jeweils immer als Taste für „zurück“.

Wischt man nach links, erscheint in ein weiteres Menü mit jeweils vier Icons. Hier geht es weiter, wenn man nach oben wischt – das ist etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang. Mit einer zweiten Navigationsebene hätten wir an dieser Stelle nicht gerechnet. Dort findet man ein Icon zum Starten des Trainings, zum Messen der Herzfrequenz, den Wecker (funktioniert derzeit nicht) sowie einen „Entspannungsmodus“. Dieser fordert den Nutzer dazu auf, in einem bestimmten Rhythmus und für eine vorher gewählte Dauer jeweils ein- und auszuatmen.

Eine Ebene darunter befinden sich erneut vier Icons, diesmal für die Musiksteuerung (die leider nicht mit Spotify zusammenarbeitet), einen Timer, das lokale Wetter sowie eine Übersicht mit Aufzeichnungen (was diese festhält, erschließt sich uns bisher nicht). Eine Ebene tiefer geht es in die Einstellungen – hier kann man aber nur wenig beeinflussen, etwa aus drei Ziffernblättern wählen, die Helligkeit in drei Stufen anpassen, die Uhr ausschalten oder zurücksetzen. Ärgerlich: die digitale Anzeige erfolgt nur im 12-Stunden-Format, nicht aber im 24-Stunden-Format.

Medion Fitness Watch P4000 Uhr mit Verpackung Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Rückseite der Uhr und Ladekabel Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Uhr von oben Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Optischer Pulssensor auf der Rückseite Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Optischer Pulssensor und Ladekabel angeschlossen Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Gehäuse mit Knopf Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Smartwatch am Arm Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Untermenüs Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 Sport-Profile Bild: TechStage.de Medion Fitness App Suche nach Gerät zum Verbinden per App Bild: TechStage.de Medion Fitness App Festlegen von Benachrichtigungen Bild: TechStage.de Medion Fitness App Sportprofile in der App Bild: TechStage.de Medion Fitness Watch P4000 - Bilderstrecke

Tracking und Features

Als Smartwatch für Sport bietet die Medion-Uhr übliche Features zum Tracking von Vitalfunktionen. Ein optischer Sensor misst den Puls, die Uhr gibt zudem die zurückgelegten Schritte an. Da es uns allerdings nicht möglich war, die Schrittlänge in den Einstellungen anzugeben, sind diese Angaben mit großer Vorsicht zu genießen. Das Gleiche gilt für die verbrauchten Kalorien. Die Pulsmessung im Ruhemodus war immerhin genau.

Alle gemessenen Daten finden Nutzer in einer übersichtlichen Darstellung in der Smartphone-App sowie in der Smartwatch selbst. Eine Bewegungserinnerung und automatische Aktivitätserkennung gibt es nicht, eine Messung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) fehlt ebenfalls. Ein GPS-Modul ist wie bereits erwähnt an Bord. Eine Bezahlfunktion gibt es bei der Medion-Smart nicht.

Wie gut das Tracking des Schlafs klappt, müssen wir noch ausprobieren. Unsere Erfahrungen liefern wir hier nach. Einen speziellen Modus dazu gibt es aber weder in der App noch in der Uhr selbst.

Training

Der Umfang der Trainingsprogramme ist eher gering, was uns aber bei dem Preis weniger wundert. Zur Auswahl stehen: „Laufen im Freien“ mit GPS, „Laufen innen“ auf dem Laufband (Ratgeber) ohne GPS und Spazierengehen im Freien (mit GPS). Ergänzend kommen „Radfahren im Freien“ (mit GPS) oder drinnen mit Ergometer oder Indoor Cycle (Ratgeber) sowie Cricket (!) und Schwimmen im Pool oder auf freien Gewässern hinzu.

Ein freier Trainingsmodus fehlt also, den man etwa bei Krafttraining nutzen könnte. Das ist tatsächlich schade, eventuell eignet sich hier der Modus für „Cricket“ am besten. Vielleicht wurde die Uhr in Indien entworfen, wo die britische Sportart nach wie vor beliebt ist. In der Smartphone-App selbst kann man mehr Trainings-Profile auswählen: Zusätzlich gibt es hier „Indoor-Spaziergang“ (Was immer das sein soll), Wandern, Rudern und Crosstrainer (Ratgeber).

Die Pulsmessung bei gleichbleibendem Tempo ist bei Ausdauersportarten recht genau, nur mit schnellen Wechseln der Herzfrequenz kommt die Smartwatch von Medion nicht gut mit. Dieses Problem besteht allerdings auch bei teuren Smartwatches, abgesehen von Garmin. Die Angaben zu den verbrannten Kalorien sind ungenau, da wir unser Gewicht, Schrittlänge und Körpergröße nicht hinterlegen konnten in der App.

Benachrichtigungen

Die Übermittlung von Benachrichtigen vom Smartphone auf die Smartwatch klappt gut und zuverlässig. In der App legt der Nutzer fest, welche App-Benachrichtigungen vom Smartphone an die Uhr weitergereicht werden sollen. Bei Whatsapp etwa sieht man auch den Text, kann aber nicht von der Uhr aus antworten. Und bei Kalender-Benachrichtigungen zeigt die Uhr leider nicht an, um welchen Termin es sich genau handelt. Ausprobiert haben wir die Medion-Smartwatch mit einem Samsung Galaxy S21FE (Testbericht).

Akku

Medion verspricht eine Akkulaufzeit von knapp 7 Tagen – diese ist letzten Endes abhängig von der Nutzung. Das wäre an sich ein ordentlicher Wert, auch wenn teurere Modelle wie das Xiaomi Smart Band 7 Pro (Testbericht) auf über 12 Tage kommen. Die vergleichbare Hama Fit Watch 5910 (Testbericht) hielt bei unserem Test etwa 6 Tage durch.

Bei aktivem GPS beim Outdoor-Sport dürfte der Akku deutlich kürzer durchhalten, so gibt Medion hierfür etwa 10 Stunden an. Wie lange bei uns die Smartwatch durchläuft, bevor sie an die Steckdose muss, wird sich noch zeigen. Wir werden diesen Beitrag in knapp einer Woche bezüglich der Akkulaufzeit aktualisieren. Zum Laden liegt ein magnetisches Kabel mit USB-A-Anschluss bei, ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang. Der Ladevorgang dauert etwa 1,5 Stunden.

Preis

Aldi verlangt für die Fitness-Watch P4000 von Medion mit integriertem GPS knapp 35 Euro in seinen Filialen. Das ist ein wirklich guter Preis, abgesehen von asiatischen No-Name-Produkten gibt es derzeit keine preiswertere Fitness-Uhr mit GPS. Im Online-Shop gibt es die Uhr nicht, dafür bietet dieser einen Verfügbarkeits-Check in Filialen.

Alternativen

Sollte die Uhr bereits vergriffen sein, gibt es andere, preiswerte Alternativen. Günstiger als das Modell von Medion ist derzeit nur das No-Name-Produkt Umidigi Urun bei Amazon für 25 Euro. Die Hama Smartwatch Fit Watch 6900 mit GPS gibt es aktuell ab 30 Euro.

Nahezu gleich teuer ist die Amazfit Bip U Pro mit GPS. Die Variante ohne GPS Amazfit Bip U (Testbericht) hinterließ bei uns einen guten Eindruck für den Preis. Bei Amazon findet sich ein Smartwatch-Klon von Fitpolo für 35 Euro, der optisch der Medion-Uhr gleicht. Ab 39 Euro bekommt man weitere Smartwatches mit GPS, etwa die Ulefone Watch GPS oder Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Die ähnliche Hama Fit Watch 5910 (Testbericht) kostet mindestens 45 Euro.

Fazit

Die Medion Fitness-Watch P4000 betet für den günstigen Preis von 35 Euro starke Hardware-Features wie integriertes GPS. Obendrein gibt der Hersteller eine Garantie von 3 Jahren. Günstigere Alternativen gibt es nur bei No-Name-Anbietern.