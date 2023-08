Motorola Moto G73 im Test: Gutes Alltags-Handy mit Top-Kamera für 250 Euro

Hersteller und Anbieter von Produkten haben es gar nicht so einfach, souverän in einem umkämpften Marktbereich aufzutreten – das gilt nicht nur in der Smartphone-Branche. Doch der Bedarf an günstigen Mittelklasse-Smartphones wuchs in den vergangenen Jahren auch in Europa, was schlussendlich dazu führte, dass viele Hersteller wie Xiaomi und Samsung auch auf diesem Kontinent den Smartphone-Markt mit verschiedenen Modellen überschwemmt haben. Nun bringt aber nicht jeder Hersteller gefühlt alle zwei Monate ein neues Smartphone-Modell, wie es beim chinesischen Giganten Xiaomi der Fall zu sein scheint.