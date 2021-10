Mit der neuen Edge-20-Reihe präsentiert Motorola gleich drei neue Smartphones für den Kampf um die Mittel- und Oberklasse. Das Edge 20 nimmt oberhalb des Motorola Edge 20 Lite (Testbericht) den Platz in der Mitte nach dem Motorola Edge 20 Pro ein. Während das Lite-Modell die untere Mittelklasse bedient, nimmt das Edge auch Top-Smartphones ins Visier. Unser Test zeigt, ob es das neue Mittelklasse-Smartphone von Motorola mit den Flaggschiffen der Konkurrenz aufnehmen kann.

Design

Das Motorola Edge 20 ist für das große Display erstaunlich schlank und leicht. Die Abmessungen betragen 163 x 76 x 7 Millimeter bei einem Gewicht von nur 163 Gramm. Das ist nochmals dünner und leichter als beim preiswerteren Motorola Edge 20 Lite (Testbericht) . Ein dünneres und leichteres Gerät mit 6,7 Zoll ist uns bisher nicht bekannt. Andere Smartphones in diesem Formfaktor wiegen gut 40 Gramm mehr und sind mindestens 8 Millimeter dick, etwa das Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Testbericht) oder das OnePlus 9 Pro (Testbericht) . Dünner und leichter ist nur das Xiaomi Mi 11 Lite 5G (Testbericht) mit 6,55-Zoll-Display.

Die Verbreitung des Smartphones ist tadellos und macht einen soliden Eindruck. Die flache Rückseite ist zwar nur aus Kunststoff, wirkt aber durch die effektvolle Metallic-Lackierung in Dunkelgrau dennoch hochwertig und sorgt fürs leichte Gewicht. Der Rahmen selbst ist aus Metall. Auf der rechten Seite befindet sich die Power-Taste mit integriertem Fingerabdrucksensor sowie die Lautstärketasten. Wie schon beim Lite-Modell platziert Motorola links einen physischen Button für Google Assistant.

Die längliche Kameraerhebung auf der Rückseite weicht deutlich vom Edge 20 Lite ab und beinhaltet drei Linsen. Für unseren Geschmack ragt sie einen Ticken zu weit hervor – stört aber nicht weiter, da das Smartphone sehr dünn ist. Eine transparente Schutzhülle liegt dem Handy bei. Selbst damit wirkt das Edge 20 schlank. Die Frontkamera ist in einer mittigen Punch-Hole-Notch oben am Display eingefasst. Der Schutz vor Staub und Wasser beschränkt sich auf eine IP52-Zertifizierung. Das bedeutet Schutz vor Regentropfen oder leichtem Spritzwasser – mehr aber nicht.

Display

Kamera

Die Ultraweitwinkellinse macht ansprechende Bilder – anders als beim Edge 20 Lite lassen die Bilddetails im Vergleich zur Hauptlinse nicht so stark nach. Die Ecken auf den Fotos bleiben von Verzerrungen weitgehend verschont. Für Nahaufnahmen springt die Ultraweitwinkellinse ein – dann als Makroobjektiv. Das klappt bis zu einer Nähe von wenigen Zentimetern mit einem angemessenen Ergebnis. Eindrucksvoll zeigt sich zudem die Telelinse mit dreifachen Zoom. Diese überzeugt mit Detailreichtum.

Die Frontkamera sorgt bei Selfies für natürliche Aufnahmen. Das Bokeh im Porträtmodus ist weitgehend gelungen und weist kaum Bildfehler auf. Allerdings wirken Selfies im Hochformat zuweilen etwas unscharf – ein Problem, das wir bereits beim Edge 20 Lite festgestellt haben. Dank optischem Bildstabilisator wirken Videoaufnahmen nicht so wackelig wie beim Lite-Modell. Die Farbwiedergabe wirkt zudem sehr natürlich. Aufzeichnungen sind bis maximal 4K mit 30 fps möglich, 60 fps filmt das Smartüphone maximal in Full-HD-Auflösung.

Ausstattung

Die acht Kerne der CPU ergänzt die GPU Adreno 642L. Bei 3Dmark erreichten wir damit 2500 Punkte – hier ist die Adreno 660 beim Snapdragon 888 jedoch mit Werten zwischen 5000 und 6000 Punkten deutlich schneller. In Kombination mit 8 GByte RAM läuft das Motorola Edge 20 absolut flüssig und schnell, Apps öffnen sich in wenigen Augenblicken. Eine Runde Asphalt 9 ist mit hohen Details ebenfalls möglich.

Der interne Speicher beträgt 128 GByte – davon sind 108 GByte verfügbar. Anders als beim Lite-Modell kann der Speicher leider nicht mit einer Micro-SD-Karte erweitert werden. Das ist ärgerlich, wenn man mit größeren Daten hantieren will. Die Ausführung mit 256 GByte ist derzeit nicht in Deutschland erhältlich. Die CPU ermöglicht die Nutzung von 5G-Netzen – auch im Dual-SIM-Betrieb mit zwei Nano-SIM-Karten. Für WLAN-Verbindungen unterstützt das Handy alle gängigen Standards, einschließlich Wi-Fi 6. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.2 und NFC.

Der Fingerabdrucksensor im Power-Button reagiert flott und zuverlässig. Ein Steckplatz für 3,5-Millimeter-Klinken gibt es anders als beim Edge 20 Lite nicht mehr – diese hätte vermutlich nicht mehr in das dünne Gehäuse gepasst. Neben Bluetooth bleibt so nur der USB-C-Anschluss als Verbindungsmöglichkeit für externe Geräte. Dieser unterstützt allerdings zur Datenübertragung nur den langsameren Standard USB 2.0 – hier wäre USB 3.1 schon wünschenswert gewesen. Weniger schön klingt der Monolautsprecher, für Spiele und Videos geht er noch in Ordnung, für Musik eignet er sich nicht.