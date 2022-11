Mobiler Monitor LG Gram 16 +View im Test: Bequem unterwegs arbeiten

Design

Optisch erinnert der LG Gram 16 +View an ein übergroßes Tablet im 16-Zoll-Format (40,6 Zentimeter). Das rechteckige Gehäuse aus Aluminium hinterlässt einen hochwertigen Eindruck ohne störende Spaltmaße. Zum Lieferumfang gehören ein USB-C-Kabel sowie eine Abdeckung zum Schutz des Displays. Diese haftet magnetisch am Monitor. Zusammengefaltet dient sie gleichzeitig als Ständer – so wie man es von Tablets her kennt. Einen ausklappbaren Aufsteller bietet der Bildschirm leider nicht, sodass immer die Abdeckung benötigt wird – diese steht nicht immer ganz stabil. Das setzt wiederum eine ebene Fläche voraus, beim Arbeiten im Zug etwa könnte der Monitor leicht umkippen. Möglich sind zwei Einstellungswinkel: 105 und 120 Grad.