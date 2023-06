Magmove CEH55M im Test: Richtig gutes E-Citybike mit Mittelmotor für 1300 Euro

Ein E-Bike ist ein probates Mittel, um sich in der Stadt fortzubewegen. Egal, ob man nach der Arbeit im Büro für mehr Bewegung sorgen oder sich überfüllte öffentliche Verkehrsmittel oder das Stehen im Stau sparen will, es gibt gute Gründe aufs Pedelec umzusatteln. Dank elektrischer Unterstützung ist die Fahrt nicht ganz so schweißtreibend wie mit einem herkömmlichen Drahtesel. E-Scooter (Bestenliste) überholt man dafür mit wenig Mühe.

Vor dem Kauf des E-Bikes stellt sich die Frage nach der Wahl der Motorisierung. Gerade günstige E-Citybikes setzen vor allem auf Heck- oder Frontantrieb. E-Bikes mit Mittelmotor (Ratgeber) bieten Vorteile, da sich die Kraft unmittelbar entfaltet. Sie sind allerdings deutlich teurer. Mehr zu dem Thema erklärt unser Ratgeber E-Bike für die Stadt: Gute E-Citybikes gibt es schon ab 700 Euro.

Das Magmove CEH55M ist ein echtes Schnäppchen unter den Mittelmotor-E-Bikes. Derzeit kostet es mit dem Coupon-Code P6IATL46 bei Geekmaxi aktuell nur 1292 Euro statt regulär 1500 Euro. Wir haben das E-Bike getestet und zeigen, ob man zuschlagen sollte.

Aufbau & Verarbeitung

Wie wir es von chinesischen Anbietern gewohnt sind, kommt das E-Bike teilmontiert in einem Karton verpackt in der Redaktion an. Das nötige Werkzeug und eine ausführliche Anleitung in deutscher Sprache sind dabei. Der Aufbau ist in 45 Minuten allein zu schaffen. Wir empfehlen dringend, sämtliche Schrauben fest nachzuziehen – und den Reifen mit ausreichend Luftdruck zu versorgen (3 bis 4,5 bar). Passendes Equipment dazu zeigen wir in der Top 5: Die besten elektrischen Luftpumpen mit Akku für Fahrrad & Auto.

Das Magmove CEH55M sieht richtig schick aus und wirkt hochwertig verarbeitet. Die mattschwarze Lackierung verleiht dem Zweirad einen coolen und seriösen Look. Das einzige Haar in der Suppe betrifft den Akku, der nicht ganz bündig mit dem Rahmen abschließt und ungewöhnlich große Spaltmaße aufweist. Zudem klappert das Ganze bei der Fahrt ein wenig. Der Rest wirkt aber tadellos. Die Verkabelung aus dem Frontlicht und Display führt durch den Hauptrahmen und hängt so nicht störend im Weg. Lediglich beim Vorderlicht mussten wir die Stecker nochmals richtig einstöpseln, damit sie angehen.

Der Rahmen ist trapezförmig. Die dicke Hauptstange unten wird von einem dünneren Stab verstärkt. Um einen Tiefeinsteiger handelt es sich also nicht. Das Lenkrad ist seitlich leicht gebogen, eine typische Form für Stadträder. Sehr schick sieht der Gepäckträger mit seinem Holzbrett aus. Leider fehlt dort eine Klemme, sodass man zum Befestigen von Gepäck einen Spanngurt besorgen muss. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 150 Kilogramm. Das Rad selbst wiegt mit Akku etwa 27 Kilogramm, sodass es für Personen bis etwa 123 Kilogramm zugelassen ist.

Lenker & Licht

Der gebogene Lenker sitzt nahe am Fahrer und liegt mit einem flachen Lenkkopfwinkel gut in den Händen. Er sorgt für einen stabilen Geradeauslauf und wackelt nicht. Die Griffe schmiegen sich angenehm an die Handflächen, das sorgt für einen hohen Fahrkomfort. Links am Lenker befindet sich das LC-Display, Glocke und Schalthebel sind rechts und stets gut zu erreichen. Die Anzeige ist auch bei Sonnenschein gut ablesbar. Neben der aktuellen Geschwindigkeit und der zurückgelegten Strecke macht die Anzeige auch Angaben zur Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit.

Bild: TechStage.de

Zum Aktiveren des E-Bikes drückt man etwas länger auf den mittleren Schalter. Über die Plus- und Minus-Taste wählt man eine von fünf vorhanden Unterstützungsstufen. Durch mehrsekündiges Halten der Plus-Taste schaltet man das Frontlicht ein – das erschießt sich mangels eines Icons nicht auf den ersten Blick. Das Vorderlicht leuchtet ausreichend hell. Das Rücklicht geht automatisch an, sobald das Rad rollt.

Ergonomie

Wegen des oberen Rohrs ist der Zustieg für kleine Personen, weniger komfortabel als bei einem Tiefeinsteiger. Der Hersteller gibt an, dass das Rad für Personen bis 195 Zentimeter geeignet ist. Ausprobiert haben wir es bei einer Körpergröße von 185 Zentimetern und kamen mit dem E-Bike gut zurecht. Die Sattelstange ist per Schnellspanner verstellbar. Der Neigewinkel des Lenkers kann nicht angepasst werden. Alles in allem sitzt es sich auch als großgewachsene Person gut auf dem Magmove CEH55M.

Fahrverhalten

Gleich auf Anhieb lernt man die Vorzüge eines Mittelmotors kennen. Die elektrische Unterstützung greift unmittelbar nach dem ersten Lostreten und hilft so, schnell vom Fleck zu kommen. Gerade bei leichten Steigungen ist das eine sehr willkommene Hilfe. Die Unterstützung setzt ab einer Umdrehung von 90 Grad ein. Lediglich, wenn man nach dem ersten Lostreten zu früh aufhört zu pedalieren, merkt man ein leichtes Stottern, wenn der Mittelmotor nicht mehr anschiebt.

Magmove Ceh55m Das E-Bike sieht echt schick aus. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Typisch für ein Cityrad: Der Lenker ist leicht gebogen. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Der Rahmen ist trapezförmig, damit ist der Zustieg weniger bequem als bei einem Tiefeinsteiger. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Der Gepäckträger bietet ein schickes Holzbrett, aber keine Klammer. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Beuqme sit auch der Sattel. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Es ist ein echtes Prachtstück. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Das LCD ist gut ablesbar bei Sonnenschein. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Fünf Unterstützungsstufen stehen zur Auswahl. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Klingel und Schaltung sind rechts. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Die 8-Gangschaltung stammt von Shimano. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Der Bafang-M200-Mittelmotor treibt das Rad kräftig an. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Das Drehmoment beträgt 65 Nw. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Scheibenbremsen sind bei dem Rad der Standard. Bild: TechStage.de Magmove CEH55M Die Spaltmaße am Akku sind sehr unschön. Bild: TechStage.de Magmove CEH55M Akku Bild: TechStage.de Magmove CEH55M Akku Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Die Anzeige bietet mehrere Daten, hier ist die Höchstgeschwindigkeit zu sehen. Bild: TechStage.de Magmove Ceh55m Die Durchschnittsgeschwindigkeit gibt es ebenfalls. Bild: TechStage.de Magmove CEH55M - Bilderstrecke Karton mit Fahrrad nach Anlieferung Bild: TechStage.de Magmove CEH55M - Bilderstrecke Das E-Bike wird teilmontiert geliefert. Bild: TechStage.de Magmove CEH55M - Bilderstrecke Bauteile Bild: TechStage.de Magmove CEH55M - Bilderstrecke Anleitung und Werkzeug Bild: TechStage.de Magmove CEH55M - Bilderstrecke Magmove Ceh55m - Bilderstrecke

Das Fahrverhalten des Magmove CEH55M mit 28-Zoll-Rädern ist erstklassig, man gleitet wie auf Schienen stabil dahin, der Elektromotor schiebt stets schnell und direkt an. So macht Radfahren wirklich einen großen Spaß. Damit gehört es definitiv zu den Rädern mit dem bisher besten Fahrverhalten, die wir getestet haben. Die Scheibenbremsen packen gut zu und bringen das Rad frühzeitig zum Stehen.

Motor & Akku

Der Mittelmotor stammt von Bafang, leistet die gesetzlich zulässigen 250 Watt und schiebt kräftig mit bis zu 65 Newtonmeter an. Das Getriebe regelt eine 8-Gangschaltung von Shimano. Diese scheint nicht ganz ideal eingestellt worden zu sein, sodass der leichteste Gang nicht immer auf Anhieb hineingeht. Zudem sorgt der Zahnkranz in der Mitte für ein hörbares Knarzen. Im Zweifel sollte man in einer Fahrradwerkstatt fürs Feintuning vorbeischauen.

Die elektrische Unterstützung ist in fünf Stufen wählbar. Bei Stufe eins ruft der Motor etwa 25 Prozent der Leistung ab, bei Stufe fünf sind es 100 Prozent, bis eine Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde erreicht ist. Wir haben ausschließlich die höchste Unterstützung gewählt.

Bild: TechStage.de

Der Akku bietet üppige 450 Wattstunden. Der Hersteller gibt sehr optimistisch eine Reichweite von 60 bis 100 Kilometer an. Wie lange der Akku hält, hängt von vielen Faktoren ab, wie Steigung, Wetter oder Gewicht des Fahrers. Bei einer Person mit 85 Kilogramm halten wir etwa 50 Kilometer in der Stadt für realistisch.

Preis

Normalerweise kostet das Magmove CEH55M etwa 1500 Euro. TechStage-Leser bekommen das E-Bike mit dem Coupon-Code P6IATL46 bei Geekmaxi aktuell für nur 1292 Euro. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

Fazit