Logitech Z533 im Test: Kräftige 2.1-Lautsprecher für PC und Fernseher

Logitech ist ein großer Name bei PC-Ausstattung, das gilt auch bei PC-Lautsprechern. So haben wir unter anderem die besonders günstigen 2.0-Lautsprecher Z200 (Testbericht) und das 2.1-System Z407 (Testbericht) getestet und waren für den jeweiligen Preis angetan. Jetzt schauen wir uns das 2.1-System Logitech Z533 an, das zwar ohne Bluetooth und kabellose Fernbedienung zum Kunden kommt, dafür aber mit Sound und Kabelfernbedienung punktet.

Wer mehr zu PC-Lautsprechern wissen will, sollte einen Blick in unseren Ratgeber zum Thema werfen, außerdem haben wir eine Bestenliste für 2.0-Lautsprecher im Angebot.

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist schnell abgewickelt: Es gibt den Sub mit fest angeschlossenem Kabel der Kabelfernbedienung, die beiden Lautsprecher mit Cinch-Anschluss und ein Klinken-Kabel zum Anschluss vom Smartphone oder an den PC sowie etwas Lesestoff.

Design und Verarbeitung

Im Gegensatz zum bereits angesprochenen Logitech Z407 setzt der Hersteller beim Z533 nicht auf einen Downfire-Subwoofer. Der kompakte Bass-Spender drückt den Tiefton durch ein nicht abnehmbares Stoffgeflecht auf der längeren Querseite. Der Treiber ist darunter nicht zu sehen, entsprechend wirkt der ganze Subwoofer eher unauffällig, zumal er mit rund 26,5 x 25,5 x 19,5 Zentimetern auch recht klein ist. Je nach Sichtweise könnte man den Auftritt des Z533-Subs auch als altbacken empfinden. Nur der Bassreflex-Port auf der rechten Seite verrät, dass hinter dem Stoff kein normaler Lautsprecher, sondern ein Sub sitzt.

Passend für ein Gerät, das bei den meisten Nutzern in Fußreichweite unter dem Schreibtisch stehen dürfte, ist die Lautsprechermembran unter der Stoffabdeckung von einem Kunststoff-Gitter geschützt. Die Anschlüsse befinden sich gegenüber der stoffbespannten Seite auf der Rückseite, der Tieftöner geht also an seinem Aufstellort weniger in die Tiefe, dafür mehr in die Breite.

An Anschlüssen gibt es zwei Cinch-Doppel-Anschlüsse für Fernseher und Computer, außerdem einen Klinke-Anschluss für einen externen Zuspieler wie ein Smartphone. Zudem werden hier die kompakten Stereo-Lautsprecher des Systems angestöpselt, deren Stecker und Buchsen praktischerweise farbig kodiert sind. Zusätzlich sind die Speaker auf der Rückseite mit einem großen L sowie R markiert.

Logitech Z533 Bild: TechStage.de Logitech Z533 Bild: TechStage.de Logitech Z533 Bild: TechStage.de Logitech Z533 Bild: TechStage.de Logitech Z533 Bild: TechStage.de Logitech Z533 Bild: TechStage.de Alle Bilder zum Logitech Z533 im Test

Grundsätzlich finden wir Bluetooth als Anschlussmöglichkeit für ein Smartphone wie beim Z407 deutlich praktischer. Da sich an der Kabelfernbedienung zudem Klinkenanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon befinden, ist der Klinken-Anschluss auf der Rückseite außer für die Verbindung zum PC eigentlich überflüssig. Sinnvoll wird er erst dann, wenn man mehrere Geräte – etwa Fernseher oder PC über Cinch (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten!) und Smartphone über 3,5-Millimeter-Klinke anschließt. Dann darf der Nutzer zwischen beiden Quellen wählen, indem einfach die aktuelle Wiedergabe auf Gerät A gestoppt und auf dem anderen Zuspieler B gestartet wird. Das klappt bei Anschluss an der Kabelfernbedienung nicht.

Deren Kabel ist rund 1,5 Meter lang und damit ausreichend dimensioniert. Neben der Anschlussmöglichkeiten per Klinkenkabel wählen Nutzer über das große Drehrad oben die Lautstärke des Systems, auf der linken Seite gibt es einen kleinen Schieberegler, über den der Bass justiert werden darf. Das ist praktisch, auch wenn wegen der Platzierung direkt übereinander die Gefahr besteht, dass man beim Einstellen einer der beiden Funktionen versehentlich auch die andere mit verstellt.

Die beiden Satelliten-Lautsprecher sehen mit ihrem kantigen Design und der Mischung aus glänzendem und mattem Finish trotz der ausschließlichen Verwendung von Kunststoff recht hochwertig aus. Die glänzenden Elemente der kleinen Speaker (17 x 10 x 8,5 Zentimeter) positioniert Logitech dabei um die Treiber und am unteren Ende der Lautsprecher. Vorne ist dort auf beiden Speakern der „logi“-Schriftzug aufgeprägt. Ihr spürbares Gewicht von je über einem halben Kilo verspricht ordentlichen Klang für so kleine Lautsprecher.

Klang

Wir haben es schon beim Z407 (Testbericht) erstaunt festgehalten und es ist auch beim Z533 nicht anders: Was aus so einem kleinen Sub rauskommt, ist enorm! Das Z533 kommt mir etwa 41,5 Hz noch einmal ein paar Hertz mehr Tiefgang als das ebenfalls kräftige Z407 und erreicht dabei Lautstärken, die für eine Party in einem nicht zu großen Raum reichen.

Der Subwoofer ist dabei kräftig, im Vergleich zum ebenfalls tollen Z407 sind hier die Lautsprecher aber etwas klarer und differenzierter. Das ist für ein solch kleines System bemerkenswert, selbstverständlich kommen die kleinen Speaker aber nicht an ordentliche Regallautsprecher heran. Auch in der Vergangenheit von uns getestete Lautsprecher wie die Edifier G2000 (Testbericht) oder Edifier R1855DB (Testbericht) sind hier besser, aber zumindest die Letztgenannten auch deutlich größer.

Die Lautsprecher des Z533 kommen vor dem Sub an ihre Grenzen, weshalb bei hoher Lautstärke leichtes Klirren zu hören ist. Das macht aber nichts. Wer das für den PC gedachten 2.1-System im typischen Abstand von etwa einem Meter zum Gehör so weit aufdreht, hat bereits einen Hörschaden oder wird ihn demnächst haben und bekommt zwangsläufig Probleme mit den Nachbarn. Die Gesamtleistung von 60 Watt RMS nimmt man dem System auf jeden Fall ab.

Etwas schade ist das – zumindest, wenn man mit dem Ohr näher an die Lautsprecher heranrutscht – hörbare Rauschen der Boxen, sofern die gerade nichts abspielen. Abhilfe schafft im Stand-by das Abschalten des Z533, indem man den Lautstärke-Button ganz nach links dreht. Dann spürt und hört der Nutzer ein leises Klicken, außerdem erlischt die weiße LED auf der Front der Kabelfernbedienung. Alternativ hilft eine Master-Slave-Steckdose (Ratgeber), die das 2.1-System vom Strom trennt, wenn der Rechner abgeschaltet ist. Praktisch sind die Anschlüsse für ein Headset an der Kabelfernbedienung.

Preis

Die UVP des Logitech Z533 liegt bei 129 Euro, zum Testzeitpunkt kostet das Modell rund 88 Euro. Günstigster Preis in der Vergangenheit sind 64 Euro. Die Z533 gibt es theoretisch auch in Weiß, allerdings sind hier keine Geräte verfügbar.

Fazit – für wen lohnt sich das Logitech Z533?

Für die ausschließliche Verwendung am PC sind die Logitech Z533 genau richtig: Die Kabellänge ist gut, das Design schick und der Klang richtig ordentlich. Hinzu kommt eine Kabelfernbedienung, die mit separatem Bass-Regler und Anschlussmöglichkeiten für ein Headset keine Wünsche offen lässt.