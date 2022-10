Livy Alive im Test: Alarmanlage mit Überwachungskamera, Akku, LTE und Luftgütesensoren

Für wen ist Livy Alive gedacht?

Mit den integrierten Raumluftsensoren behält sie wesentliche Werte des Raumklimas im Auge und warnt gegebenenfalls vor Schimmel, Rauch und schlechter Luftqualität. Last but not least können Eltern Livy Alive auch als Babyfon nutzen. Und dank einer integrierten Mobilfunkanbindung und einem 6.800 mAh starken Akku funktioniert die Lösung auch dann, wenn der Strom gerade mal ausgefallen ist. Aber länger als vier bis fünf Stunden sollte der Stromausfall nicht dauern, da die Kapazität der Batterie dann erschöpft ist.