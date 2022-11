KTC H27T22 im Test: Gaming-Monitor mit 27 Zoll und 165 Hz für 260 Euro

Die Marke KTC – Kurzform für „Key To Combat“ – bietet preiswerte Monitore fürs Gaming mit guten technischen Spezifikationen an. Beim Modell KTC H27T22 handelt es sich um einen flachen Bildschirm mit einer Diagonale von 27 Zoll. Die technischen Daten lesen sich hervorragend: 165 Hz, Reaktionszeit von 1 ms und IPS als Panel-Technologie. Die Auflösung liegt zudem bei WQHD.

Design

Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, die Verarbeitung wirkt jedoch tadellos. Die Form ist ganz klassisch flach – auch wenn Curved Displays immer beliebter sind bei Gaming-Monitoren. Das macht das Display auch interessant für „normale“ Tätigkeiten im Homeoffice. Ein leuchtendes RGB-Licht auf der Rückseite erzeugt die bei Gamern so beliebte Farbeffekte in Blau, Pink oder Grün. Als Farbe beim Gehäuse dominiert Schwarz, einen markanten Akzent setzt die pinkfarbene Öffnung im Ständer. Einziges kleines Ärgernis ist das proprietäre Netzteil, da dessen Kabel zum Bildschirm für unsern Geschmack etwas zu kurz ausfällt.

Die Verstellmöglichkeiten sind umfassend. Die Höhenverstellung erstreckt sich ohne viel Kraftaufwand über 13 cm, was eine komfortable Einstellung am Schreibtisch erlaubt. Das macht einen zusätzlichen Monitorständer obsolet. Zudem ist die Anzeige stufenlos um bis zu 30 Grad drehbar, eine Neigung ist ebenfalls von 5 bis 20 Grad möglich. Selbst hochkant kann man den Bildschirm drehen (Pivot). Der Bildschirm verharrt in gewünschter Position, auch wenn er leicht wackelt, wenn man daran rüttelt. Gemäß VESA-Standard kann man der Monitor auch fest an der Wand anbringen.