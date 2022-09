E-Bike Samebike LO26 - II im Test: Was kann dieses E-MTB eigentlich nicht?

Als wir im September 2021 das E-Mountainbike Eleglide F1 (Testbericht) in die Redaktion bekamen, waren wir von seiner Vielseitigkeit begeistert. Schließlich sieht man nur selten ein ausgewachsenes 26-Zoll-E-Bike mit Federung vorn und hinten und einer guten 21-Gang-Schaltung, welches sich auch noch zusammenklappen lässt. Dabei kostete es nur gut 700 Euro. Allerdings war das E-Bike nur wenige Wochen erhältlich, bevor es wieder vom Markt verschwand.

Nun gibt es mit dem Samebike LO26 – II eine verbesserte Neuauflage, die jedoch mit einem Preis von gut 1000 Euro auch etwas teurer ist. Ob es sich genauso wie das günstigere Eleglide F1, soll dieser Test zeigen.

Eines haben beide Modelle gemeinsam: Sie dürfen nicht legal als Pedelec auf deutschen Straßen fahren. Wer damit allerdings ohnehin nur im Wald unterwegs ist, dem sollte das wenig kümmern. Einen guten Überblick bietet unsere Bestenliste: Top-7 E-Mountainbikes von 800 bis 1600 Euro.

Optik

Schon auf den ersten Blick sieht man dem Samebike LO26 – II an, dass es sich hier um ein außergewöhnliches E-Bike handelt. Das liegt vor allem an seinem Rahmen, in dessen optisch dominanten Quersteg sich der Akku verbirgt und welches eine Federung für das Hinterrad bietet. Auch die dicken Felgen sind schick. Als weniger gelungen empfinden wir die wahlweise schwarze oder weiße Farbwahl. Denn während das Eleglide F1 dank der Kombination aus Blau und Orange ein echter Hingucker ist, fehlen dem Samebike LO26 – II jegliche Farbakzente.

Bild: TechStage.de

Display

Am Lenker dominiert das sehr große, farbige LED-Display. Hinter einer Abdeckung verbirgt sich ein USB-A-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten wie Smartphones. Das Display ist beleuchtet, lässt sich aber bei direkter Sonneneinstrahlung nicht gut ablesen. Es zeigt in Anlehnung an eine analoge Geschwindigkeitsanzeige, wie schnell man unterwegs ist. Das sieht gut aus, ist aber wenig praktisch. Egal, schließlich gibt es diese Anzeige auch in großen Zahlen. Zusätzlich zeigt es den Akkustand, die gefahrenen Kilometer, die Zeit und auf Wunsch vieles mehr.

Wer am Bordcomputer die zwei Tasten zum Einstellen der Unterstützungsstufe gedrückt hält, kommt in ein umfangreiches Untermenü. Dort bestimmt der Fahrer unter anderem die maximal Unterstützungsgeschwindigkeit. Diese kann auf 100 Kilometer pro Stunde gesetzt werden. Das ist jedoch Augenwischerei. Selbst bei vollgeladenem Akku erreicht das Samebike LO26 – II selten 35 Kilometer pro Stunde oder mehr.

Bild: TechStage.de

Bremsen & Gangschaltung

Die Handgriffe am Lenker sind dank ihrer ergonomischen Form recht bequem. Auf jeder Seite sitzt je ein Bremshebel für die mechanischen Scheibenbremsen vorn und hinten. Diese sind von Haus aus recht ordentlich eingestellt. Dennoch greifen sie wie so häufig bei billigen E-Bikes aus China nicht optimal. Wer sie über die mitgelieferten Inbusschlüssel noch etwas einstellt, kann noch etwas mehr Bremskraft herausholen.

Auch die 21-Gang-Schaltung Shimano funktioniert auf Anhieb gut. Alle Gänge rasten so ein, wie sie sollen. Überhaupt begrüßen wir es, dass das Samebike LO26 – II derart viele Gänge bietet. So ist es mit dem E-Fully dank sehr niedriger Gänge auch möglich, steile Berge zu bezwingen oder auf einem anspruchsvollen Trail langsam große Wurzeln zu überwinden.

Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bild: TechStage.de Samebike LO26 – II Bilder Samebike LO26 – II

Licht & Schutzblech

Das Frontlicht lässt sich über den Bordcomputer steuern, ist ausreichend hell und kann im Abstrahlwinkel variiert werden. Hinten gibt es kein Licht, welches dringend nachgerüstet werden soll. Dazu empfehlen wir unseren Ratgeber Fahrradleuchten: Helles Licht mit Akku oder Batterie ab 15 Euro.

Das Samebike LO26 – II kommt mit einfachen Schutzblechen aus Kunststoff. Diese wirken nicht besonders robust. Trotzdem sind sie ein klarer Pluspunkt. Denn gerade bei billigen E-Mountainbikes aus China verzichten Hersteller gerne auf dieses praktische Zubehör.

Bild: TechStage.de

Federung

Die Federgabel am Vorderrad, welches sich dankenswerterweise über einen Schnellspanner entnehmen lässt, ist zu weich eingestellt. Über einen Drehregler kann der Fahrer sie fixieren. Die Federgabel scheint über eine Dämpfung zu verfügen. Diese ist jedoch zu hart. So knallt sie etwas ruppig zurück in ihre Ursprungsposition.

Für die Federung des Hinterrads zeichnet sich der 125-Millimeter-Dämpfer FA-688 verantwortlich. Er fängt leichte Stöße gut ab und erleichtert die Fahrt über Stock und Stein erheblich. Dennoch sollte man von ihm keine Wunder erwarten. Mit hochwertigen Fullys kann die Hinterradfederung des Samebike LO26 – II nicht mithalten.

Der Sattel ist ausreichend bequem. Nach hinten gerichtet sitzt ein rotes Katzenauge. Allerdings ist die Sattelstütze für Fahrer ab 180 Zentimeter zu kurz. Hier hat Samebike an der Länge des Rohrs gespart. Das ist schade, schließlich war das Rohr des Eleglide F1 (Testbericht) deutlich länger. Große Fahrer, die auf das Samebike LO26 – II schielen, sollten sich gleich eine längere Sattelstütze kaufen.

Bild: TechStage.de

Klappen

Ein echtes Novum stellt die Möglichkeit dar, das Samebike LO26 – II zusammenklappen zu können. Dafür legt der Fahrer den Sicherungshebel in der Mitte des Rahmens um und faltet das E-Bike zusammen. Die Pedale können nicht angelegt werden. Dafür sind sie aus Metall und machen den Eindruck, einiges auszuhalten. Auch der Lenker kann nicht, wie man es von vielen E-Klapprädern (Bestenliste) gewohnt ist, nach unten geklappt werden. Trotzdem ist der Faltmechanismus praktisch. So passt das Samebike LO26 – II in größere Kofferräume, um es etwa zu seinem Lieblings-Trail zu transportieren, ohne dass man verbotenerweise auf deutschen Straßen fahren muss.

Für uns hat der Klappmechanismus jedoch auch Nachteile. Zum einen könnte das Scharnier bei sehr starken Belastungen nachgeben und quietschen oder im schlimmsten Fall gar biegen und brechen. Zum andern stehen das Scharnier und der Sicherungshebel etwas vom Rahmen ab. Wer wie wir dazu neigt, seine Beine nah am Rahmen zu bewegen, bleibt zuweilen unsanft daran hängen.

Bild: TechStage.de

Motor & Elektronik

Der 500-Watt-Motor am Hinterrad kommt mit einer Spannung von 48 Volt. Er ist außergewöhnlich kräftig und schafft es auch schwerere Fahrer (zugelassen ist das E-Bike bis 150 Kilogramm Zuladung) flott zu beschleunigen.

Die Elektronik funktioniert grundsätzlich gut. So springt der Motor beim Pedaltritt schnell an und hört genauso schnell wieder auf. Die fünf Unterstützungsstufen variieren die maximale Geschwindigkeit, in der der Motor beim Beschleunigen hilft. Praktisch, aber in Deutschland nicht erlaubt, ist der Daumengriff, der den Motor direkt anspricht. Er aktiviert so den vollelektrischen Modus. So schiebt der Motor das Fahrrad an, ohne dass der Fahrer die Pedale auch nur berühren muss.

Unterhalb des Daumengriffs sitzt die elektrische, sehr laute Hupe, die in Deutschland ebenfalls nicht erlaubt ist. Die Einheit mit Griff und Hupe lässt sich dank Steckverbindung recht einfach entfernen. Das macht das Samebike LO26 – II aber noch nicht zum legalen Pedelec, die sich die maximale Unterstützungsstufe zu leicht auf über 25 Kilometer pro Stunde setzen lässt.

Bild: TechStage.de

Egal, wie schnell man mit dem E-Bike unterwegs ist, wir empfehlen dringend das Tragen eines Helmes. Mehr dazu in unserem Beitrag Blinker, Notruf & Musik: Deswegen lohnt sich ein smarter Fahrradhelm.

Akku

Der Akku sitzt im Rahmen und hat eine Kapazität von 499 Wattstunden. Er lässt sich zum Laden entnehmen, kann aber zum Befüllen auch im E-Bike bleiben. Samebike gibt an, dass eine Akkuladung im vollelektrischen Modus für 25 bis 35 Kilometer reicht. Im Unterstützungsmodus sollen 40 bis 80 Kilometer drin sein. Diese Angaben sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Hier spielen Faktoren wie Geschwindigkeit, Gewicht des Fahrers, Fahrweise, Bodenbeschaffenheit, Höhenmeter, Temperatur und viele mehr mit ein. In unserem Fall erreichen wir bei gemischter Nutzung gut 25 Kilometer, bevor der leere Akku über das mitgelieferte Netzteil wieder aufgeladen werden muss.

Preis

Das Samebike LO26 – II kostet noch bis zum 12. September 2022 auf Geekmaxi (Kauflink) 1026 Euro. Danach steigt der Preis auf 1159 Euro. Hier im Preisvergleich zeigen wir die günstigsten E-Mountainbikes von deutschen Händlern. Mit dabei auch unsere Kaufempfehlung Eleglide M1 Plus (Testbericht).

Fazit

Das Samebike LO26 – II gehört zu den spannendsten E-Mountainbikes für gut 1000 Euro, die wir bisher gesehen haben. Das liegt vor allem daran, dass es dank 26-Zoll-Rädern eine vernünftige Größe hat, sich wegen seiner Vollfederung auch für schwieriges Gelände eignet und sich etwa für den Transport oder eine platzsparende Lagerung zusammenklappen lässt. Dazu bietet es einen starken Motor, einen großen Akku, ein schickes Display, viele Gänge und sogar Schutzbleche. Allerdings ist seine Sattelstütze zu kurz, es fehlt ein Rücklicht und das Scharnier zum Falten könnte einigen Fahrern beim Pedalieren im Weg sein. Sein größter Nachteil: Es hat keine Zulassung für deutsche Straßen.