Jackery Explorer 1500 Pro im Test: Ausdauernde Powerstation mit 1800 Watt

Dank internem Akku und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten inklusive 230-V-Steckdose, erlauben Powerstations die Versorgung von technischen Geräten fernab vom Stromnetz. Durch die hohe Dauerleistung eignen sich die mobilen Stromspeicher nicht nur für Freizeit, sondern auch für Beruf oder zur Notstromversorgung. Das Nachladen der Geräte geschieht wahlweise per Netzteil über 230 Volt, per 12-V-Zigarettenanzünder oder mithilfe eines Solarpanels. So ermöglichen die kleinen Solarkraftwerke eine höchstmögliche Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz.

Design und Lieferumfang

Bei der Explorer-Pro-Serie sind Anschlüsse und Display auf Vorder- und Rückseite verteilt und nicht zentral angeordnet. An der Frontseite sitzen links das durch eine Gummiabdeckung geschützte Notlicht, samt Lichtschalter und das kontrastreiche, helle und übersichtlich gegliederte Statusdisplay samt Ein- und Ausschalter. Rechts davon ist der ebenfalls durch eine Gummikappe geschützte 12-V-KFZ-Ausgang mit maximal 10 A platziert. Darunter befinden sich insgesamt vier USB-Ports (2x USB-A 18 W, 2x USB-C 100 W), die beiden 230-V-Steckdosen mit einer Leistung von je 1800 W und der dazugehörige Power-Taster. Das Display zeigt neben der vorhandenen Akkukapazität in Prozent, die voraussichtliche Restlaufzeit, sowie Eingangs- und Ausgangsleistung und die aktiven Ausgänge an. Damit stehen alle in der Praxis relevanten Informationen zur Verfügung.

Technische Daten

Praxistest

Bei den folgenden Kapazitätstests prüfen wir, wie viel Strom in Wh wir der Powerstation tatsächlich entnehmen können. In der Praxis zeigen sich hier durch Umwandlungsverluste teils deutliche Unterschiede zur Nennkapazität. Dabei kommt es allerdings auch auf die Art der angeschlossenen Verbraucher an. Die größte Ausbeute erreichen wir bei Nutzung eines Gartenwerkzeugs mit knapp 1400 W Leistungsaufnahme. Hier flossen satte 1400 Wh, was hinsichtlich der Nennkapazität einer Ausbeute von rund 93 Prozent entspricht. Ein überdurchschnittlich guter Wert. Beim Anschluss von PC-Arbeitsplatz und einiger kleinerer Verbraucher (in Summe 180 bis 220 W), ist die Ausbeute dann schon geringer. Die entnommenen rund 1270 Wh, entsprechen noch immerhin 84 Prozent der Nennkapazität. Bei Nutzung der 230-V-Dose und eines schwachen Verbrauchers mit unter 20 W waren die Verluste am höchsten, hier konnten wir lediglich 1195 Wh entnehmen, was nurmehr einer nutzbaren Kapazität von 79 Prozent entspricht. Unseren PC-Arbeitsplatz mit Macbook-Pro, zwei 24-Zoll-Monitoren, Drucker und Telefon (etwa 120 W) versorgt die Explorer 1500 Pro eineinhalb Arbeitstage. Die gemessenen Werte decken sich mit den Erfahrungen aus vorhergegangenen Tests. Wichtig für etwa Camper, die tagsüber die Kühlbox betreiben und gleichzeitig per Photovoltaik laden wollen: Gleichzeitig Laden und Entladen funktioniert mit der Explorer 1500 Pro problemlos. Das ist meistens der Fall, aber leider nicht bei allen Powerstations.