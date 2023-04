Honor Magic 5 Pro im Test: Echte Konkurrenz zu Galaxy S23 Ultra

Dieses Frühjahr purzelt es Flagship-Smartphones. Mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra (Testbericht) haben die Koreaner die Messlatte verdammt hoch gesetzt. Die Antwort der chinesischen Konkurrenz ließ nicht lange auf sich warten. Mit dem Xiaomi 13 Pro (Testbericht) sowie der preiswerteren Alternative Motorola Edge 40 Pro (Testbericht) sind kürzlich zwei starke Smartphones mit Snapdragon 8 Gen 2 erschienen. Jetzt hat Honor sein neues Flagship enthüllt und das hat es in sich. Das Magic 5 Pro folgt auf das Honor Magic 4 Pro (Testbericht) aus dem Vorjahr. Schon der Vorgänger überzeugte mit guter Ausstattung und exzellenten Kamera. Dem steht der Nachfolger in nichts nach.

Design

Optisch orientiert sich das Magic 5 Pro am Vorgänger. Das Display ist an den Seiten stark abgerundet. Links oben befindet sich eine ovale Notch für die beiden Linsen der Frontkamera. Neu gestaltet ist die Kamera auf der Rückseite. Die drei Linsen, der Laser-Autofokus und der LED-Blitz befinden sich in einem großen, kreisrunden Element, das sich wie ein Vulkan fließend aus dem Gehäuse erhebt. Das verleiht dem Smartphone einen organischen Charakter.