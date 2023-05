Flashfish P66 im Test: Mini-Powerstation für den Rucksack

Mobile Stromspeicher mit 230-Volt-Steckdose eignen sich nicht nur zum Laden von Smartphone und Actioncam, sondern versorgen problemlos stärkere Verbraucher wie Notebook, Kühlbox oder RC-Ladegerät. Dank der Möglichkeit, per Netzteil, 12-V-Steckdose oder Solarpanel zu laden, bieten sich die Geräte für die autarke Versorgung fernab des Stromnetzes und bei Stromausfällen an.

Dieser Einzeltest gehört zur Themenwelt Powerstation. Die getestete Flashfish P66 hat uns Onlineshop Banggood zur Verfügung gestellt. Dort kostet die kompakte und leichte Powerstation inklusive Lieferung aus einem europäischen Warenlager 228 Euro. Wie sich der Stromspeicher im Miniformat in der Praxis schlägt, klären wir in diesem Einzeltest.

Design & Ausstattung

Die Powerstation Flashfish P66 ist mit einem Gewicht von 3,2 kg und Abmessungen von gerade einmal 29 × 20 × 21 cm deutlich kleiner als die meisten der bisher getesteten Solargeneratoren. Der kompakte Stromspeicher passt beinahe ins Zubehörfach des XL-Stromspeichers Oukitel Abearl P5000 (Testbericht) und ist nur etwa vergleichbar groß wie ein Päckchen Waschmittel. Die Farbgebung in Anthrazit-Orange finden wir auch bei anderen Solargeneratoren von etwa Jackery, Revolt oder Xmund.

Bild: TechStage.de

Das Kunststoffgehäuse ist ordentlich verarbeitet und besitzt einen klappbaren Handgriff auf der Oberseite. Das ist praktisch, denn so lässt sich das Gerät beim Transport besser stapeln und während der Nutzung können Verbraucher darauf Platz nehmen. Das hat sich Flashfish zunutze gemacht und dort ein kabelloses Ladepad mit 5 Watt integriert. Insgesamt wirkt die Powerstation sehr stabil. Schade nur, dass hier alle Anschlüsse offen liegen und nicht gegen Dreck oder Feuchtigkeit geschützt sind.

Ganz oben auf der Vorderseite sitzt die breite Notleuchte, bestehend aus sechs COB-LEDs. Mittig darunter zeigt das einfarbige, aber helle und kontrastreiche Display relevante Betriebsparameter. Darüber befinden sich die Power-Taster für die 230-Volt-Steckdose, die USB-Ports, die Beleuchtung und die Gleichstromausgänge. Links vom Display ist die einzige 230-V-Steckdose (Schuko) platziert worden. Rechts davon findet sich die 12-Volt-Kfz-Buchse (Zigarettenanzünder) mit bis zu 10 A. Darunter sitzen der On-Off-Taster und die Rundsteckbuchse zum Anschluss an Netzteil oder Solarpanel. Unter dem Display gibt es vier USB-Ports. Neben 2x USB-A mit 2,1A leistet ein USB-A-Slot mit QC bis zu 18 Watt, genauso viel schafft der USB-C-Port daneben. Schade, dass hier nicht wenigstens 60 oder 65 Watt möglich sind, dann könnte man sein Netzteil vom Notebook zu Hause lassen. Für stärkere USB-Verbraucher sind die Ausgänge leider zu schwach. Rechts von den USB-Ausgängen sind noch zwei Rundsteckverbinder für Gleichstrom zu finden. Neben 12 Volt (10 A) stehen auch 24 Volt (4 A) zur Verfügung.

An den beiden Seiten des Gehäuses sind die Öffnungen für die Lüftung zu erkennen. Auf der Rückseite gibt es nur einen Aufkleber mit technischen Daten.

Bild: TechStage.de

Außer der Powerstation, dem 45-W-Netzteil und einem 12-V-Kfz-Stecker gehört noch eine Kurzanleitung zum Lieferumfang. Ein Solarpanel ist nicht beigepackt, für den Test benutzen wir Modelle anderer Hersteller. Die in der P66 genutzten Li-Ion-Akkus sind etwas leichter als vergleichbare LiFePO4-Akkus. Der Nachteil ist die deutlich kürzere Lebensdauer von nur etwa 500 bis 800 Ladezyklen – das ist vergleichsweise wenig. LiFePO4-Akkus, wie in der Bluetti EB70 (Testbericht), behalten 80 Prozent nutzbare Kapazität auch nach über 3000 Zyklen.

Praxistest

Die Bedienung der Powerstation von Flashfish ist dank Beschriftung und übersichtlicher Aufteilung einfach und selbsterklärend. Zum Ein- und Ausschalten der Powerstation und der jeweiligen Ausgänge reicht ein kurzer Druck auf den entsprechenden Power-Taster. Gleiches gilt zum Aktivieren und Durchschalten der Lichtmodi der hellen Notlampe.

Bild: TechStage.de

Nach dem Einschalten oder dem Anschluss einer Stromquelle leuchtet das Status-Display auf und zeigt die Ladekapazität in Prozent. Neben der Eingangsleistung werden auch die Ausgabeleistung von Wechsel- und Gleichstrom angezeigt. Welche Ausgänge gerade aktiv sind, zeigt eine kleine LED im jeweiligen Power-Taster. Dank gutem Kontrast und ausreichend Helligkeit sind die Werte auch im Freien ausreichend ablesbar. Eine Restlaufanzeige ist nicht vorhanden.

Vor dem Vollladen überprüfen wir die maximale Leistung des mobilen Stromspeichers. Dazu stecken wir verschiedene Verbraucher, wie Werkzeuge, Computer oder Küchengeräte an. Die angegebenen 300 Watt leistet die Powerstation nur, wenn man Gleich- und Wechselstrom gleichzeitig nutzt. Auch die angegebenen 260 Watt an der 230-Volt-Dose können wir leider nicht bestätigen. Im Test sind dauerhaft bestenfalls bis 200 Watt möglich. Sporadisch deaktiviert die P66 die Steckdose auch schon ab 190 Watt Leistung. Zwar sind für wenige Sekunden höhere Peaks möglich, um etwa höhere Anlaufströme zu überbrücken, ein Leistungswunder ist die P66 aber nicht. Das Deaktivieren bei Überlast funktioniert in den Tests zuverlässig. Da die 230 Volt als reine Sinuswelle abgegeben werden, funktioniert auch die Versorgung von empfindlichen Verbrauchern.

Bild: TechStage.de

Letztlich sind 200 Watt aber stark limitierend. Zwar können wir Heißklebepistole, Dremel, Notebook, Ladegeräte von Drohne oder Werkzeug sowie Lampen und Kühlbox anschließen, für Bohrhammer, Rasentrimmer oder Heckenschere fehlt es aber an Leistung. An die Versorgung von Elektrogrill, Wasserkocher, Toaster, Heizlüfter oder Tischkreissäge braucht man bei dieser Mini-Powerstation gar nicht erst zu denken. Die teils über 2000 Watt führen zum sofortigen Abschalten der Steckdose. Für leichte und moderate Verbraucher wie Ladegeräte, Kleinwerkzeug, Lampen oder unser BBQ-Gebläse ist die kleine Powerstation aber gut geeignet.

Bei zugegebenermaßen kühlen Außentemperaturen blieb die P66 in den Tests fast immer still und leise und wurde maximal handwarm. Die niedrige Leistung sorgt auch für weniger Abwärme und so ist lediglich in direkter Nähe ein wirklich leises elektrisches Surren wahrnehmbar. Laute Lüfterorgien wie bei anderen Powerstations sind hier nicht zu erwarten, auch wenn die Lüftung ab 170 Watt sporadisch anspringt. Beim Ladevorgang ist keinerlei Lüftung aktiv. Insgesamt ist die Geräuschentwicklung somit sehr positiv zu bewerten.

Nach den Leistungstests entladen wir die P66 und laden die leeren Li-Ion-Akkus mit einer Nennkapazität von 288 Wh mit dem mitgelieferten Netzteil auf. Die Ladezeit von fast exakt fünf Stunden ist hinsichtlich der Kapazität zwar lang, aber letztlich durchschnittlich. Wer eine Schnellladefunktion will, sollte sich etwa die Anker Powerhouse 521 (Testbericht) oder die Ecoflow River2 Max (Testbericht) ansehen – die brauchen nur rund eineinhalb Stunden, bei ähnlicher Kapazität.

Bild: TechStage.de

Das Laden per Photovoltaik funktioniert im Test ebenfalls. Zwar sind hier nur maximal 66 Watt (22 Volt bei 3 A) möglich, trotzdem empfiehlt Flashfish die Nutzung eines 100-Watt-Panels. Im Praxistest mit drei verschiedener 100-Watt-Panels und zwei anderen Powerstations zeigt sich auch schnell warum: Die P66 hat eine wenig effiziente Ladeelektronik an Bord. Während Newsmy N1200 P (Testbericht), Alpha ESS Blackbee 2000 (Testbericht) und Ugreen Power Roam 1200 (Testbericht) bei starker Bewölkung immerhin eine Input-Leistung von etwa 22 bis 27 Watt anzeigen, liegt die P66 immer zwischen 10 und 12 Watt hinter den Mitbewerbern. Schade, auch wenn die P66 wegen der geringen Kapazität eher für Kurzeinsätze gedacht ist, funktioniert das Laden per Photovoltaik nur unterdurchschnittlich gut. Bei bestem Sonnenschein dürfte die Ladezeit bei etwa fünf bis sechs Stunden liegen. Immerhin funktioniert die Stromentnahme an der 230-Volt-Steckdose während die Powerstation am Solarmodul lädt.

Bild: TechStage.de

Im Anschluss an die Ladetests überprüfen wir, wie viel Strom wir aus den Akkus entnehmen können. In fünf Durchgängen beziehen wir in je nach angeschlossenen Verbrauchern zwischen 236 und 259 Wh. Im besten Fall entspricht das hinsichtlich der Kapazität einem Verlust von zehn Prozent, im schlimmsten Fall gehen etwa 18 Prozent verloren. Das sind durchschnittliche Werte. Ganz allgemein spricht man von einer nutzbaren Kapazität von rund 85 Prozent, also von 15 Prozent Verlust. Wie hoch dieser in der Praxis ausfällt, ist immer von den angeschlossenen Verbrauchern abhängig. Die geringsten Verluste gibt es beim Einsatz von 12-V-Geräten an den Gleichstromausgängen. Am meisten verliert man erfahrungsgemäß beim Einsatz leistungsschwacher 230-V-Verbraucher. Unseren PC-Arbeitsplatz mit Notebook, zwei 24-Zoll-Monitoren und anderen kleinen USB-Verbrauchern (insgesamt etwa 100 bis 120 W) versorgt die Powerstation knapp über zwei Stunden.

Preis

Die Flashfish P66 kostet in deutschen Shops etwa 270 Euro. Bei Banggood ist das Modell für 228 Euro inklusive Lieferung aus einem EU-Lager erhältlich. Zusammen mit dem klappbaren 100-Watt-Panel kostet die P66 514 Euro.

Fazit

Die Flashfish P66 ist mehr Powerstation als Solargenerator, dazu ist die Eingangsleistung zu gering. Für den gelegentlichen Einsatz, um die Laufzeit des Notebooks zu verlängern oder Akkus unterwegs nachzuladen, ist der sehr kompakte Stromspeicher ideal geeignet. Für den Dauereinsatz als Insellösung oder um starke Verbraucher zu versorgen sind Leistung und Kapazität allerdings zu gering.