Einparkhilfe im Test: Lescars Solar-Funk-Rückfahrkamera mit Parksensoren

Der Monitor wird mit einer Saugnapfhalterung am Armaturenbrett befestigt. Die Stromversorgung des Monitors erfolgt über den Zigarettenanzünder oder das mitgelieferte USB-C-Kabel. Die Nachrüstung ist daher sehr einfach und auch ohne Bohren möglich. Damit lassen sich KFZ ohne Kameras nachrüsten, also auch Hänger, die nicht leicht zu überblicken sind, insbesondere ein Pferdehänger. Der Einsatz ist auch in Wohnmobilen, Minivans, Lieferwägen oder beim Einsatz von Wohnwägen denkbar. Bei einem sehr langen Gespann könnte die Funk-Reichweite zu einem Hindernis werden.

Seine Energie erhält die Kamera aus einem integrierten Akku, den zusätzlich Solarpanels aufladen, die rechts und links von der Kamera angebracht sind. Es ist also keinerlei Bohren notwendig und die Inbetriebnahme kann ohne professionelle Hilfe in kurzer Zeit erfolgen. Die Datenübertragung erfolgt per Funk zum Monitor, der den Steckplatz mit 12 Volt oder 24 Volt im Cockpit betreiben wird.

Ähnliche Produkte stellen wir im Ratgeber Funk-Rückfahrkameras mit Akku & Solar: Einparkhilfe für Auto einfach nachrüsten vor.

Design

Der Nummernschildhalter macht einen stabilen und festen Eindruck, die Kamera ist passend integriert und fällt nicht großartig auf. Mit dabei sind Ultraschallsensoren, die den Abstand zu anderen KFZ oder Personen anzeigen. Diese Sensoren sind links und rechts am Nummernschildhalter integriert und erfordern ebenfalls keinerlei Montage.

Der Farbmonitor hat eine Größe von 5 Zoll (12,7 cm) und eine Auflösung von 1280 × 720 Pixeln (720p). Die genauen Maße des Monitors sind 130 × 86 mm, er wiegt 130 Gramm. Das Gerät wirkt nicht hochwertig, aber auch nicht billig, sondern ist dem Preis angemessen. Nicht sehr attraktiv ist die etwa 3 cm lange Antenne, die hinter dem Gerät hervorsteht. Klar, eine Antenne ist notwendig, diese könnte aber etwas unauffälliger positioniert werden.

Der Bildschirm verfügt über einen Blendschutz, sodass der Monitor auch bei relativ starker Sonnenstrahlung genutzt werden kann. Auch bei Nacht ist die Verwendung möglich.

Ausstattung

Zum Lieferumfang gehören Nummernschildhalter (Einzeilige EU-Nummern, 520 mm x 110 mm) mit integrierter Kamera und Sensoren sowie ein Monitor für die Anzeige des Videobilds im Fahrzeugraum. Kamera und Sensoren sind nach IP67 wasserdicht. Die genauen Maße des Nummernschildhalters sind 528 × 150 × 30 mm, sein Gewicht beträgt 650 Gramm.

Die Übertragung der Daten erfolgt per Funk, es sind keine Kabel zwischen Kamera und Monitor vorgesehen. Dazu kommen Parksensoren, die ebenfalls in den Halter integriert sind.

Für die Stromversorgung der Kamera und der Sensoren dient ein Lithium-Ionen-Akku. Die Solarpanels links und rechts am Nummernschildhalters laden wiederum den Akku. Das Laden per USB-Kabel ist ebenfalls möglich. Um nicht jedes Mal die Halterung abmontieren zu müssen, bietet sich hier eine Powerbank (Ratgeber) an. Das ist dann von Vorteil, wenn das Fahrzeug in einer Tiefgarage steht.

Der Monitor erhält seine Energie über ein Kabel, das mit dem Zigarettenanzünder verbunden werden muss. Der Stecker verfügt über einen Typ-A-USB-Steckplatz, an den sich auch andere Geräte parallel anschließen lassen (5 Volt, 2,1 Ampere, 10,5 Watt) und einen integrierten Ein- und Ausschalter für Ebenfalls dabei ist der Saugnapfhalter, der gut festhält, vier Schrauben für den Nummernschildhalter sowie ein USB-C-Kabel.

Die Kamera hat einen Blickwinkel von 170 Grad und ist justierbar. Per Hand kann der Kamerahalter nach oben und unten in verschiedene Positionen eingerastet werden. Der Monitor zeigt außerdem Hilfslinien zum Einparken an. Die Sensoren haben eine Erfassungsdistanz von 30 bis 220 cm, der Winkel beträgt 60 Grad.

Inbetriebnahme und Bedienung

Die Bedienung erfolgt über vier Tasten am Rand des Monitors. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, baut sie eine Verbindung zur Kamera auf. Es sind an dieser Stelle keine komplizierten Einstellungen notwendig. Wenn der Monitor startet, beginnt die Datenübertragung in Echtzeit. Am besten ist die Stromversorgung über den mitgelieferten Stecker des Zigarettenanzünders. Hier lässt sich die Kamera ebenfalls über den integrierten Schalter ein- und ausschalten.

Das in den Bildschirm integrierte Menü erlaubt verschiedene Einstellungen, die Bedienung ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Besser wäre im Fahrzeug ein Touchscreen, aber das würde vermutlich den Preis nach oben schrauben. Dafür passt der Monitor die Helligkeit automatisch an.

Auf dem Monitor ist der Abstand in Meter zu sehen, den die Ultraschallsensoren messen, die Hilfslinien und auch der Ladezustand des Akkus. Die Verwendung ist daher natürlich auch nachts möglich oder wenn keine Sonne scheint. Der Akku lässt sich am Nummernschild direkt über ein USB-Kabel laden, wenn das Fahrzeug etwa längere Zeit in der Garage steht.

Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr Bild: TechStage.de Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr Bild: TechStage.de Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr Bild: TechStage.de Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr Bild: TechStage.de Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr - Bilderstrecke Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr - Bilderstrecke

Bild- und Tonqualität

Bei einer Auflösung von 1280 × 720 Pixel (720p) ist die Auflösung absolut in Ordnung und zeigt alles in guter Schärfe an. Die Helligkeit passt sich automatisch an und die Hilfslinien sind ebenfalls sehr gut zu sehen.

Die Lautstärke für den Abstand, den die Ultraschallsensoren messen, ist ebenfalls sehr laut, sodass hier das Erfassen des Signals auch für ältere Menschen kein Problem darstellen sollte. Dazu kommen die übersichtlichen und farblich gekennzeichneten Linien sowie die Abstandsanzeige in Metern, die ebenfalls groß auf dem Monitor zu sehen ist.

Preis

Die Lescars Solar-Funk-HD-Rückfahrkamera PA-720.slr kostet bei Amazon derzeit 240 Euro. Damit gehört sie zu den höherpreisigen Produkten dieser Art, sie bietet dafür aber auch Parksensoren.

Fazit