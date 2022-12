Edifier G2000 im Test: 2.0-Lautsprecher mit Hifi-Klang für 75 Euro

Es gibt Hersteller, die sich über Jahre hinweg einen guten Ruf für gehobenen Klang gemacht haben. Edifier ist so ein Anbieter. Das chinesische Unternehmen sieht sich selbst als Anbieter gehobener Premium-Hifi-Produkte und macht das oftmals so gut und gleichzeitig günstig, dass er als Geheimtipp für Enthusiasten im Hifi-Bereich gilt. Das klingt teuer und in weiten Teilen ist Edifier auch nichts für den ganz kleinen Geldbeutel. Aber es gibt Ausnahmen. Mit dem G2000-System bietet das Unternehmen nämlich 2.0-Lautsprecher an, die sich dank LED-Beleuchtung ganz klar an jüngere Gamer richten, gut klingen sollen und dennoch für deutlich unter 100 Euro zu bekommen sind. Wir wollten wissen, ob Edifier und PC-Lautsprecher in einem Satz wirklich richtig klingen.

Lieferumfang

Im Lieferumfang befinden sich die beiden mittels eines rund 1,3 Meter langen Kabels verbundenen Lautsprecher, die selbst eine Aufstellung seitlich von Monitor-Ultrawide-Riesen wie dem AOC Agon AG493UCX (Testbericht) ermöglichen. Außerdem sind ein EU-Netzteil, ein rund 1 Meter langes Kabel für USB-A auf USB-A, ein etwa 0,8 Meter langes Kabel mit Klinke auf Klinke sowie eine mehrsprachige Bedienungsanleitung im Lieferkarton.

Design und Ausstattung

Beim Design geht Edifier klar eigene Wege. Während viele Lautsprecher im Segment unter 100 Euro eher einfache Kastenformen haben und für Gamer bestenfalls ein paar bunte LEDs integriert sind, geht Edifier das Thema ganzheitlich an. So setzt der Hersteller nicht auf Kastenform, sondern integriert die 6-Zentimeter-Treiber in ein hexagonales Gehäuse und verpasst den Lautsprechern zu den Seiten und nach hinten abstrahlende RGB-Beleuchtung. Die hintere Beleuchtung dient dabei als indirektes Licht, das etwa die Wand anstrahlt und so die Umgebung in – falls gewünscht – buntes Licht taucht. Möglich sind hier diverse fest eingestellte Farben sowie pulsierende Farbdarstellung oder ein Farbwechsel. Abschalten lassen sich die bunten LEDs ebenfalls.

Mit etwa 13 x 10,5 x 11 Zentimeter sind die G2000 nicht übermäßig groß und finden auch auf kleineren Schreibtischen Platz. Je nach Vorliebe gibt es sie in Schwarz und Weiß. Unser schwarzes Testmodell überzeugt trotz Kunststoff-Kleid durch gute Verarbeitung und hohe Passgenauigkeit. Die Mischung aus matten und glänzenden Kunststoffteilen gefällt uns außerdem ziemlich gut, insgesamt vermitteln die G2000 ausreichend hohe Wertigkeit. Im Gegensatz zu Modellen wie den Logitech Z200 (Testbericht) oder den Creative T60 (Testbericht) installiert Edifier die Bedienelemente zur Steuerung der G2000 auf der Seite des Hauptlautsprechers, alle Anschlüsse befinden sich zudem auf der Rückseite. Dadurch sehen beide Lautsprecher von vorn gleich und sehr clean aus.

Statt eines Drehreglers entscheidet sich Edifier für einen Kippschalter für die Lautstärke, außerdem gibt es je einen Druckknopf zum Ein- und Ausschalten sowie für den Klangmodus. Die beiden Druckknöpfe sind zudem doppelt belegt: Einfaches Drücken des oberen Knopfes schaltet zwischen den Wiedergabe-Modi USB, AUX und Bluetooth durch, wobei eine farbige LED den gewählten Modus zeigt – blau steht dann etwa passend für Bluetooth. Der untere Knopf wechselt bei kurzem Druck die Soundmodi zwischen Musik, Spiel und Film, längeres Drücken wechselt durch 12 LED-Darstellungsoptionen. Die Änderungen der Grundeinstellungen werden per englischer Sprachausgabe unterstützt. Die Bedienung ist einfach und präzise.

Klang

Mit ihren 2 x 8 Watt RMS sollten Interessenten kein Pegelgewitter erwarten, dennoch werden die G2000 ausreichend laut und bleiben dabei klanglich schön differenziert. Optisch beeindruckend ist dabei nicht nur die LED-Beleuchtung, sondern auch der deutlich sichtbare Hub der Membranen sowie die Menge an Luft, die hinten aus den Bassreflex-Tubes gedrückt wird. Dass dabei trotzdem kein Tiefbass herauskommt, sollte bei den Dimensionen des Lautsprechers klar sein. Zwar spielen die G2000 sogar noch bis etwa 40 Hz herunter, ohne zu starken Lautstärkeverlust gelingt das aber nur bis etwa 60 Hz. Damit tönen die Lautsprecher insgesamt aber schön ausgewogen und klar, im Vergleich zu günstigen PC-Lautsprechern wie den oben genannten Modellen von Logitech oder Creative und erst recht im Gegensatz zu den besonders billigen Speedlink Daroc (Testbericht) klingen die Edifier-Speaker geradezu nuanciert.

Das gilt vor allem für den Klangmodus Musik. Im Spielemodus werden die Tieftöne verstärkt, beim Filmmodus sind es offenbar Höhen und Tiefen. Auf höchster Lautstärke kommen die G2000 allerdings gerade bei per Software-Equalizer angehobene Tieftöne an ihre Grenzen und fangen an zu klirren. Dann herrschen allerdings auch schon Pegel, die fast an Partybeschallung heranreichen. Wer noch mehr Bass will, darf sich freuen: Edifier bietet – in diesem Preissegment alles andere als normal – einen Subwoofer-Ausgang per 3,5-Millimeter-Klinke an. Kleine aktive Subs findet man gebraucht bei Kleinanzeigen zuhauf für sehr schmales Budget und damit macht man die G2000 dann mit geringem finanziellem Extraaufwand zur Mini-Hifi-Anlage. Dank Bluetooth-Konnektivität bieten die Lautsprecher ohnehin ein über reine PC-Nutzung hinausgehendes Nutzungsprofil.

Preis

Zum Testzeitpunkt kosten die Edifier G2000 ab 74 Euro, als Farben gibt es Weiß und Schwarz zur Auswahl.

Fazit – für wen sind die Edifier G2000?

Die Edifier G2000 haben uns ziemlich beeindruckt. Zwar sind rund 75 Euro für PC-Lautsprecher weit von der untersten Preisgrenze entfernt, aber in Relation zu vielen bislang von uns getesteten Modellen überzeugen die Hexagon-Lautsprecher mit ihrem feinen Klangbild, das sowohl ausreichend voll, als auch klar daherkommt.