Ecoflow Wave 2 im Test: Mobile Klimaanlage mit Akku für Camper, Auto & zu Hause

Ecoflow kennen die meisten dank ihrer beliebten Powerstations. Hier sticht besonders die Ecoflow Delta 2 (Testbericht) positiv heraus. Sie bietet eine hohe Leistung, viel Kapazität, eine kurze Ladezeit und ist dennoch bezahlbar. Aber das Unternehmen kann noch mehr. Ihr futuristischer autonomer Rasenmäher Ecoflow Blade (Testbericht) gefällt im Test dank seiner schnellen Arbeitsweise und einer Laubsammeloption. Er eignet sich auch für große Flächen. Auch eine mobile Kühltruhe gibt es von Ecoflow. Mehr dazu im Ratgeber Kühlboxen für Auto, Camping & Co. mit App, Akku, Eiswürfelmaschine ab 13 Euro.

Besonders spannend ist das Balkonkraftwerk Ecoflow Powerstream (Testbericht). Als eines der ganz wenigen Balkonkraftwerke speist es dank Integration einer Powerstation auch Energie in den Haushalt ein, wenn keine Sonne scheint. 5 Sterne! Alles rund um Ecoflow gibt es in unserer Ecoflow Themenwelt.

Die Ecoflow Wave 2 (Kauflink) ist die erste mobile Klimaanlage von Ecoflow für den deutschen Markt. Dabei zeigt sie einige sehr spannende Ansätze. So ist sie mit knapp 15 Kilogramm ohne Akku noch mobil genug, um sie etwa auf dem Campingplatz oder im Auto zu betreiben. Außerdem kann ihre Akkulaufzeit mit dem Anschluss einer Ecoflow Powerstation und sogar einem Solar-Panel verlängert werden. Ein Zweischlauchsystem sorgt dafür, dass Abluft und Zuluft außerhalb des zu kühlenden Bereichs liegt. Was die Wave 2 sonst noch kann und wo ihre Schwächen liegen, zeigt dieser Testbericht. Wer sich zunächst ganz allgemein über Klimaanlagen informieren möchte, dem empfehlen wir unseren Ratgeber Klimaanlagen-Grundlagen: So viel kostet gute Raumkühlung.

Optik & Verarbeitung

Wie von den anderen Ecoflow-Geräten gewohnt, ist auch die Ecoflow Wave 2 hervorragend verarbeitet. Die Klimaanlage wirkt wie aus einem Guss, sieht futurisch und perfekt durchdesignt aus. Sie bietet zudem praktische Haltegriffe. Viel Freude kommt beim Tragen dennoch nicht auf, denn mit Akku wiegt die Wave 2 stolze 22 Kilogramm.

Bild: TechStage.de

Die beiden mitgelieferten Schläuche halten über Adapter am Klimagerät. Diese lassen sich einfach anbringen, kommen jedoch mit kleinen Nasen, die vor allem im Outdoor-Einsatz den Eindruck machen, dass sie abbrechen könnten.

Steuerung

Das von sechs Tastern gerahmte Display zeigt unter anderem die Umgebungstemperatur, die Solltemperatur, die Lüfterstufe, die Akkukapazität und den Klimamodus. Die Taster steuern die wichtigsten Funktionen der Klimaanlage. Wer den kompletten Funktionsumfang will, muss die App installieren. Nach einer Registrierung über E-Mail, Region und Passwort kann die schöne und einfach nutzbare App die Wave 2 auf die neueste Firmware-Version bringen und sie umfassend regeln. Auch speziellere Funktionen wie Timer, Gerätefreigaben, Umgebungsbeleuchtung und Wasserablassmodus bestimmt die App. Nett: Über die App kann man die Wave 2 auch ein- und ausschalten. Eine richtige Fernbedienung gibt es nicht.

Bild: TechStage.de

Betrieb

Das Netzkabel ist fest an der Wave 2 angebracht, kann aber mit etwas Schraubarbeit dennoch entfernt werden. Auch der Akku mit 1159 Wattstunden (Lithium-Ionen-Basis) kann für den Netzbetrieb abgenommen werden. Es gibt einen XT60-Anschluss für den Betrieb am Zigarettenanzünder bei 12 Volt und 24 Volt und dank integriertem MPPT-Regler zudem einen Solarladeeingang für Panels mit bis zu 400 Watt. Außerdem läuft die Wave 2 mit Powerstations von Ecoflow.

Im Leistungstest setzt die mobile Klimaanlage im Eco-Betrieb des Kühlmodus gut 200 Watt um, bei maximaler Kühlleistung über 400 Watt. Wenn die Wave 2 nur als Lüfter läuft, zieht sie bis zu 20 Watt. Energiehungrig zeigt sie sich im Standby-Modus, hier braucht sie ohne Akku dauerhaft 4 Watt, mit Akku gar über 10 Watt. Ecoflow gibt für den Akku eine Laufzei beim Kühlen von acht Stunden an. Im Eco-Modus erreicht sie die angegebene Zeit, im Max-Modus halbiert sie sich auf unter vier Stunden. Die Leistungsaufnahme geht auch gerne mal auf über 900 Watt, wenn parallel zum Kühlbetrieb der Akku geladen wird. Wenn die Wave 2 ausgeschaltet am Stromnetz hängt und den Akku lädt, geht in regelmäßigen Abständen für kurze Zeit der interne Lüfter an. Warum das so ist, können wir nicht nachvollziehen.

Die Wave 2 hat zwei Schläuche. So sind der interne Kühlkreislauf und die Zu-, sowie Abluft voneinander getrennt. Einschlauchsysteme ziehen die zu kühlende Luft aus dem Raum und geben die warme Abluft nach draußen ab. So entsteht im Raum ein Unterdruck, der warme Luft nachzieht. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die komplette Wave 2 außerhalb des zu kühlenden Bereichs zu positionieren und nur den Schlauch mit temperierten Luft in den Raum zu leiten.

Kühlleistung

Die Ecoflow Wave 2 kühlt mit 5100 BTU und heizt mit 6100 BTU. Dank Kühl- und Heizfunktion ist das Klimagerät also nicht nur im Sommer, sondern auch Winter zu gebrauchen. Insgesamt ist die Kühlleistung nicht sehr hoch. Selbst die günstigsten Monoblockklimaanlagen ab 150 Euro bieten meist deutlich mehr. Dafür wiegen diese dann aber auch gerne mal über 30 Kilogramm und sind kaum mobil – lassen sich jedoch selbstverständlich ebenfalls über starke Powerstations (Top-10-Bestenliste) betreiben.

Aufgrund der geringen maximalen Kühlleistung brachte die Ecoflow Wave 2 eigentlich nur im Max-Modus einen spürbaren Kühlungseffekt im Büro. Dabei führten beide Schläuche über ein geöffnetes und abgedichtetes Fenster nach draußen. Der Schlafmodus ist zwar angenehm ruhig, aber aufgrund geringer Kühlleistung kaum zu gebrauchen. Im Max-Modus ist die mobile Klimaanlage recht laut. Wir messen per App bei einem Meter Entfernung etwa 42 Dezibel. Effizienter funktionierte die Kühlung, als wir die Klimaanlage in den Büroflur stellen und nur den Schlauch mit der ausgehenden kühlen Luft in unser Büro leiten. So reduziert sich auch die Lautstärke und wir können uns den Einsatz von ANC-Kopfhörern (Bestenliste) sparen. Die Kollegen aus den anderen Büros waren jedoch wenig begeistert von der Auslagerung.

Der Luftstrom ist in seiner Höhe variabel. Eine horizontale Anpassung gibt es nicht, hierfür muss das ganze Klimagerät gedreht werden. Das im Kühlmodus anfallende Kondenswasser tropft aus einem am hinteren Teil angebrachten Schlauch. Alternativ besitzt die Wave 2 auch einen Verdampfer, dann muss das Kondenswasser nicht abgeleitet werden.

Preis

Fazit

Die mobile Klimaanlage Ecoflow Wave 2 ist etwas ganz Besonderes. Es gibt wohl keine andere Klimaanlage mit einem vergleichbar hohen Funktionsumfang. Sie läuft mit einer Akkuladung auf Volllast fast vier Stunden, ist recht kompakt, bietet zwei Schläuche für Zu- und Abluft, einen Verdampfer, eine App-Steuerung, die Möglichkeit sie über eine zusätzliche Ecoflow-Powerstation, den Zigarettenanzünder oder Solar laufen zu lassen und kann neben Kühlen auch Heizen.

Weniger begeistert sind wir von der Kühlleistung, die wohl auch aufgrund der kompakten Maße der Klimaanlage eingeschränkt ist. Zudem ist sie recht laut und es gibt keine horizontale Ausrichtbarkeit des Luftstroms. Auch ist die Wave 2 mit etwa 22 Kilogramm durchaus schwer und beim Preis von 1100 Euro wird der ein oder andere schlucken.

Trotzdem wird die Ecoflow Wave 2 viele Freunde finden. Denn eine Klimaanlage mit einer ähnlich hohen Flexibilität ist uns bisher noch nicht untergekommen. Wir können uns gut vorstellen, dass die Wave 2 zukünftig in so einigen Campern ihr zu Hause finden wird.