Ecoflow Powerstream im Test: Dieses Balkonkraftwerk läuft auch nachts

Balkonkraftwerke sind einfach zu installieren, günstig und helfen die Stromkosten zu reduzieren. Um dauerhaft starke Verbraucher zu versorgen sind die aktuell zulässigen 600 Watt Einspeisung zwar zu wenig, um die Grundlast zu tragen, ist die Leistung aber meist ausreichend. Zumindest tagsüber, denn bei Dunkelheit liefern die Solarpanels keinen Strom.

Häufig wird zumindest an sonnigen Tagen sogar mehr Strom produziert als verbraucht. Dieser wird dann kostenlos ins Stromnetz eingespeist. Wer den tagsüber zu viel produzierten Strom auch bei Nacht nutzen möchte, benötigt eine Speichermöglichkeit. Und genau hier setzt Ecoflow, bekannt für seine Powerstations, mit dem Wechselrichter Powerstream an.

Wie ein komplettes Balkonkraftwerk inklusive Speicherlösung von Ecoflow funktioniert, zeigt unser Einzeltest. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber Balkonkraftwerke ab 500 Euro: Kaufen, einstecken und sofort sparen. Mobile Lösungen für Strom zeigen wir in der Top 10 Powerstations: Die besten Stromspeicher für Photovoltaik im Test.

Lieferumfang

Wer sich für das Balkonkraftwerk von Ecoflow entscheidet, hat vielfältige Möglichkeiten, denn letztlich handelt es sich bei Powerstream um ein modulares System, welches rund um den smarten Wechselrichter von Ecoflow aufgebaut wird.

Zwar bietet der Hersteller auch Komplettpakete an, diese sind aktuell aber nur zum Teil verfügbar. Die meisten bisher gelisteten Bundles kommen zusammen mit flexiblen 100-Watt-Panels zum Kunden. Diese sehr leichten Module sind neben der Verwendung auf Caravan und Boot auch etwa zur Montage an Balkon und Hauswand geeignet, passen aber nicht auf klassische Panel-Halterungen. Die dafür geeigneten 400-Watt-Panels Ecoflow Rigid sind aber ebenfalls seit kurzer Zeit erhältlich.

Aufbau und Montage

Da Ecoflow bei den Solarpanels auf die Standardanschlüsse MC4 setzt, funktioniert der Wechselrichter problemlos mit Panels anderer Hersteller bis maximal 800 Watt Peak (Wp). Da wir im Test die volle Leistung testen wollen, nutzen wir deshalb zusätzlich ein bereits montiertes 410-Watt-Panel vom Netto-Balkonkraftwerk (Testbericht).

Für den Test haben wir dann die sehr leichten 100-Watt-Module auf das zweite, bereits aufgeständerte und starre Solarpanel gelegt und die Kabel per 4-in-1-Adapter zusammengefasst. So montiert, liefern die vier kleinen Panels in der Praxis annähernd vergleichbare Leistungsdaten wie das nominal stärkere, starre Modul. Die Ausgangsleistung des Wechselrichters ist hierzulande aktuell auf die maximal zulässigen 600 Watt begrenzt. Im Falle einer Änderung der Vorschriften sind nach einem Firmwareupdate zukünftig auch 800 Watt möglich.

Die beiden Anschlussstränge der Solarmodule werden als Erstes mit dem Wechselrichter verbunden. Die MC4-Verbindungen sitzen allerdings nicht direkt im Gerät, sondern am Ende eines herstellerspezifischen Adapterkabels, welches in einen der drei Ports des Wechselrichters eingesteckt wird. Das erlaubt eine sehr aufgeräumte Montage, wir belassen es aber zunächst bei einem behelfsmäßigen Versuchsaufbau auf dem Boden unseres Balkons.

Nun wird, wenn gewünscht und vorhanden, der mobile Stromspeicher mit dem Wechselrichter verbunden. Je nach Typ der Powerstation kommt hier eines von insgesamt drei verschiedenen Adapterkabeln zum Einsatz. Bei der im Test eingesetzten Ecoflow Delta 2 Max (Testbericht) und der Delta Pro (Testbericht) wird das Adapterkabel zum Wechselrichter mit einem der beiden Akku-Ports angeschlossen. Die kleine River-Serie (Testbericht River 2 Max) wird hingegen per 12-Volt-Kfz-Anschluss verbunden. Nach dem Koppeln von Wechselrichter und Stromspeicher schaltet sich die verbundene Powerstation zunächst automatisch ein. Wie in der Anleitung gefordert, schalten wir sie wieder aus.

Im letzten Schritt wird der Wechselrichter mittels Schuko-Stecker mit der heimischen Steckdose verbunden. Da das Adapterkabel nur knapp zwei Meter lang ist, muss man sich hier im Zweifel mit einem Verlängerungskabel behelfen. Nach dem Einstecken schaltet sich die Powerstation wieder automatisch ein und das System ist fertig aufgebaut.

App

Nun muss Powerstream mittels der von den Powerstations bekannten Ecoflow-App konfiguriert werden. Hierzu ist zunächst eine Registrierung notwendig. Dann lassen sich neue Komponenten mittels Plus-Symbol suchen und hinzufügen. Da die Powerstation bereits durch den Einzeltest gekoppelt ist, verbinden wir also Wechselrichter und die beiden Steckdosen mit App und unserem WLAN. Obwohl die App darauf hinweist, dass etwa die smarten Steckdosen nur 2,4 GHz unterstützen, klappt das Einbinden trotz eingeschaltetem 5-GHz-Netz problemlos.

Jetzt geht es an die wichtigsten Einstellungen. Bei Powerstream allen voran steht die Frage, ob die Stromeinspeisung ins Heimnetz oder das Laden der Powerstation priorisiert werden soll. Wir entscheiden uns für erstere Möglichkeit, da wir planen keine oder nur eine sehr geringe Menge Strom dauerhaft einzuspeisen. Wir wollen den selbstproduzierten Strom stattdessen abends und bei Nacht nutzen, um damit PC-Arbeitsplatz, Gaming-PC und Playstation zu versorgen. Dank der smarten WLAN-Zwischenstecker funktioniert das dynamisch und automatisch.

Dazu stellen wir zunächst die Grundlast ein, die dauerhaft ins heimische Stromnetz eingespeist werden soll. Da wir im heimischen Büro keine Hintergrundverbraucher wie Kühlschrank oder Kühltruhe haben, stellen wir die Dauereinspeisung auf 0 Watt. Nun stecken wir die smarten Zwischenstecker vor die Mehrfachsteckdosen von PC-Arbeitsplatz und Gaming-Ecke. Abgesehen davon, dass sich die Steckdosen per App ein- und ausschalten und mit einem Timer versehen lassen, melden die beiden Geräte den aktuell anliegenden Verbrauch an den Wechselrichter. Dieser reguliert dann dementsprechend die Einspeiseleistung.

Bei Sonnenschein reicht die Leistung der Solarpanels locker aus, um sowohl die Playstation 5 samt Monitor als auch unseren PC-Arbeitsplatz zu versorgen. Besser noch. Die produzierte Strommenge übertrifft bei direkter Sonneneinstrahlung unsere benötigte Leistung von unter 400 Watt und so bleibt ausreichend Energie, um nebenbei noch die Powerstation zu laden. Liegt die erzeugte Leistung unter der benötigten Leistung, etwa bei Bewölkung oder zu nächtlicher Stunde, beginnt auch die Powerstation Strom abzugeben und einzuspeisen. Die aus dem Stromspeicher entnommene Leistung reguliert sich anhand der Verbrauchsdaten der smarten Steckdosen und der eingespeisten Energie aus den Solarpanels. Im Test funktioniert das sehr zuverlässig und mit nur geringem Zeitversatz.

Neben diesen Einstellungen haben wir per App auch die Status-LED des Wechselrichters dunkler gedreht, den Piepton der Powerstation deaktiviert und den Stromspeicher so eingestellt, dass er für Notfälle eine Restkapazität von 20 Prozent vorhält. Bei einem Stromausfall wären die Heimsteckdosen zwar trotz Powerstream nicht nutzbar, allerdings kann dann der Stromspeicher abgesteckt und ganz regulär als mobile Steckdose verwendet werden. Solange die Powerstation im Balkonkraftwerk eingebunden ist, sind deren Stromausgänge übrigens deaktiviert.

Da unser erster Aufbau nur sehr provisorisch ist, müssen wir die Powerstation zu diesem Zeitpunkt noch abends gegen Feuchtigkeit schützen oder nachts abstecken und vom Balkon hereinholen.

Praxistest

Unser Testbalkon ist Richtung Süd bis Süd-Ost ausgerichtet und bekommt wegen umstehender Bäume und der Hanglage des Grundstücks täglich nur einige wenige Stunden direktes Sonnenlicht. Die Ausbeute ist hier nur von kurz vor Mittag bis etwa sechzehn Uhr interessant, weshalb wir seit einigen Wochen planen, das Balkonkraftwerk an einem anderen Ort zu platzieren. Die Halterungen für das Ziegeldach sind bereits auf dem Weg zu uns.

Trotz der teils bewölkten Testtage und den wenigen Stunden perfektem Lichteinfall beträgt der Tagesertrag zwischen 1,5 und 2,2 kWh, was mit dem Ertrag des Netto-Balkonkraftwerks vergleichbar ist. Das sind bei unserem aktuellen Arbeitspreis etwa 65 bis 90 Cent Ersparnis am Tag oder 192 Euro in den Monaten März bis Oktober bei durchschnittlich 2 kWh pro Tag und einem angenommenen Preis von 40 Cent je kWh. Vielleicht wird unser Ertrag in den Sommermonaten sogar höher ausfallen, aber 2 kWh pro Tag dürften ein guter Durchschnittswert sein – zumindest bei der aktuellen Position unserer Panels. Das Umplatzieren könnte bis zu zwei Stunden längeren direkten Sonnenschein bedeuten, was sich in sofort barer Münze auszahlen würde. Dann sollten wenigstens 3 kWh Tagesdurchschnittsertrag möglich sein.

Wichtig bei der ganzen Rechnerei: Der Strom muss aktiv vom Nutzer umgesetzt werden. Alles, was als Überschuss produziert und eingespeist wird, schenkt man dem Netzbetreiber. Der große Unterschied zwischen der Lösung von Ecoflow und den bisher getesteten Balkonkraftwerken liegt also in der Tatsache, dass der klassische Wechselrichter immer die maximale Ertragsmenge (bis zu 600 Watt) einspeist. In der Realität, bei einer geringeren Grundlast, verschenkt man dann tagsüber Strom, welchen man nachts teuer bezahlen muss. Mit Powerstream ist hingegen der gesamte produzierte Strom nutzbar – jederzeit und bei Wunsch auch mobil.

Bild: TechStage.de

Nach einigen Tagen Testbetrieb haben wir dann allerdings plötzlich ein Problem mit der Verbindung zum Wechselrichter. In der App wird er als offline angezeigt, obwohl wir alles wie die Tage zuvor angeschlossen haben und der Betrieb zunächst unauffällig ablief. Nach einem prüfenden Blick auf den Balkon wird schnell klar, dass wahrscheinlich unser behelfsmäßiger Aufbau schuld ist. Der am Balkon abgelegte Wechselrichter liegt ohne Abstandhalter auf dem von der Sonne überfluteten, aufgeheizten Balkonboden und hat sich wegen Überhitzung deaktiviert. Selbst nach dem Abkühlen unter einem aufgestellten Sonnenschirm haben wir dann zunächst Probleme mit der Anzeige. Trotz Sonnenschein scheinen die Panels keinen Strom zu produzieren. Wir trennen also den Wechselrichter von der Steckdose, vom Speicher und den Panels und schließen dann alles erneut an. Nach diesem Neustart funktioniert dann alles wieder wie gewünscht.

Mittelfristig ist dies aber keine Lösung und so verlängern wir die Zuleitung der Solarpanels und setzten die Fensterdurchführungen ein. Nun wandern Wechselrichter und Powerstation endlich ins Haus, wo sie eigentlich hingehören. Von da an gibt es keinerlei Verbindungsprobleme oder gar Abschaltungen. Die Erfahrung zeigt zwar, dass zumindest der Wechselrichter auch außen aufgehängt werden kann, allerdings sollte er dann im Schatten, etwa hinter den Panels, montiert werden. Wegen der kurzen Leitung zwischen Wechselrichter und Powerstation ist es bei Powerstream aber vernünftiger gleich sowohl Wechselrichter als auch Stromspeicher in den Innenraum zu verlagern.

Preis

Der Wechselrichter Ecoflow Powerstream kostet aktuell 250 bis 280 Euro. Das Bundle mit vier flexiblen 100-W-Modulen kostet 893 Euro. Mit zusätzlicher Powerstation Delta Max 2000 sind dann 2869 Euro fällig. Das XL-Set mit der starken Ecoflow Delta Pro und zwei starren 400-Watt-Panels kommt auf satte 3626 Euro. Die produktspezifischen Anschlusskabel kosten zwischen 19 und 49 Euro.

Balkonkraftwerk anmelden, oder nicht?

Das Thema Anmeldung ist bei Balkonkraftwerken nicht tot zubekommen. Laut Handbuch soll man die Anlage im Marktstammdatenregister anmelden – das geht auch online. Laut Verbraucherzentrale ist das ein unnötiger bürokratischer Aufwand bei Anlagen unter 800 Watt für den Verbraucher (hier nachzulesen). Im schlimmsten Fall drohen hier aber Bußgelder bei Nichtanmeldung.

Fazit

Dank detaillierter und klar bebilderter Anleitung und der übersichtlichen und intuitiven App ist die Einrichtung des Ecoflow-Balkonkraftwerks problemlos auch für Laien umsetzbar. Wer tagsüber nur eine geringe Grundlast benötigt und den selbst produzierten Strom lieber abends und nachts nutzen will, der bekommt hier eine optimale und einfach zu bedienende, modulare Lösung. So bleibt es dem Nutzer überlassen, ob er die teuren Panels von Ecoflow oder die eines Drittherstellers nutzen will. Auch der Stromspeicher ist skalierbar. Wer bei Nacht nur wenig Strom benötigt, kann zur kleinen und günstigen River 2 greifen. Bei hohem Leistungsbedarf kann auch die teure Delta Pro mit 3,5 kWh plus zusätzlichem Akkumodul genutzt werden.

Preislich spannend ist Powerstream für alle, die bereits eine zum System kompatible Powerstation und ein Balkonkraftwerk zu Hause haben. Dann sind lediglich Wechselrichter und Anschlusskabel nötig, um die bestehenden Komponenten weiterzunutzen und auch bei Nacht Strom zu sparen.