E-Bike nachrüsten: Hinterradmotor Bikight SW900 mit Akku für 460 Euro im Test

Lieferumfang

Montage

Während die Montage von Mittelmotoren wie dem Bafang MM G340 (Testbericht) oder dem Bafang BBS-01B (Testbericht) bis zu sechs Stunden in Anspruch nehmen kann, gelingt uns die Montage des Bikight SW900 in knapp zwei Stunden. Grund dafür ist der deutlich geringere Arbeitsaufwand.

Zuerst muss das Hinterrad ab. Hier entfernen wir den Mantel, den Schlauch, den Reifen sowie den Zahnkranz. All diese Komponenten müssen nämlich auf das neue Rad. Dann entfernen wir die Kurbeln und das Innenlager (hier braucht man einen Innelagerschlüssel) und befestigen den Geschwindigkeitssensor. Nun kommen die Kurbeln wieder dran. Danach montieren wir die Steuereinheit in der mitgelieferten Tasche unter dem Sattel und den Akku an der vorgesehenen Halterung für Getränkeflaschen am Rahmen. Zum Schluss nehmen wir die alten Bremshebel ab, montieren die neuen und bauen den Bordcomputer an den Lenker. Danach verlegen wir die Kabel entlang des Rahmens und fixieren sie mit Kabelbindern.