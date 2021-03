Als wir uns vor wenigen Monaten den Blitzwolf BW-VP5 (Testbericht) genauer anschauten, waren wir überrascht davon, wie gut ein Beamer für nur 60 Euro sein kann. Auch der 65 Euro teure Blitzwolf BW-VP7 (Testbericht) und der 90 Euro teure Blitzwolf BW-VP8 schnitten jeweils gut ab. Alle drei Projektoren und mehr vergleichen wir hier: Billig vs teuer: Sechs Beamer von 60 bis 700 Euro im Vergleich .

Ihre größte Schwäche: Sie lösen maximal mit 720p auf und sind teilweise viel zu laut. Genau hier setzt der Wanbo T2 Max an. Er bietet eine Auflösung von 1080p und ist einer der leisesten von uns je getesteten Beamer. Dabei ist er mit knapp 130 Euro der mit Abstand günstigste native Full-HD-Projektor auf dem Markt. Was er sonst noch kann und wo seine Schwächen liegen zeigt der Testbericht.

Optik & Verarbeitung

Der Wanbo T2 Max ist mit seinen Maßen von 11 x 13 x 15 Zentimeter recht kompakt und wiegt etwa 900 Gramm. Ein externes Netzteil liegt bei. Er kleidet sich in matteweißen Kunststoff, an seiner Front sitzt in schwarzer Klavierlackoptik gefasst die große Glaslinse. Unterhalb der Linse ist der Kunststoff perforiert, dahinter sitzt ein Lüfter. Gleiches gilt für die Rückseite. Dort verfügt der Wanbo T2 Max außerdem über den Anschluss für das Netzteil, einen 3,5-Millimeter-Klinkenport für den Anschluss externer Audiogeräte, einen HDMI-Eingang und einen USB-A-Port.