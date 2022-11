Der beste E-Scooter von Xiaomi: Mi 4 Pro im Test

Kaum ein anderer E-Scooter-Hersteller hat mehr Erfahrung mit elektrischen Tretrollern als Xiaomi. Schließlich produzieren die Chinesen bereits seit dem Jahr 2016 E-Scooter. Diese Erfahrung merkt man ihren Elektroscootern an. Nicht umsonst findet sich der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 (Testbericht) in unserer ausführlichen Bestenliste Top 10: Die besten E-Scooter im Test ganz oben wieder. Auch der Xiaomi Mi 1S (Testbericht) kann sich sehen lassen.

Der Xiaomi Mi 4 Pro schickt sich nun an, den sehr guten Xiaomi Mi Pro 2 vom Xiaomi-Thron zu verdrängen. Denn der Neue bietet größere Reifen und dadurch ein besseres Fahrgefühl. Außerdem hat er einen stärkeren Motor und auch sonst verbesserte Xiaomi den E-Scooter an vielen kleineren Stellen. Doch nicht alles ist besser. Der größte Haken: Der Xiaomi Mi 4 Pro kostet mit 800 Euro gut 200 Euro mehrt als der Vorgänger. Ob sich der Aufpreis lohnt, zeigt dieser Testbericht des Xiaomi Mi 4 Pro.

Optik & Verarbeitung

Der Xiaomi Mi 4 Pro kommt im dezenten, matten Grau, unterbrochen durch rote Farbakzente. Das sorge bereits beim Vorgänger für einen stylischen und eindeutig wiedererkennbaren Look. Auch die Kabelführung ist vorbildlich. Ein einziges rotes Kabel führt von der Bremse in die Lenkstange. Im unteren Bereich sind wieder ein paar Kabel zu sehen, die jedoch hervorragend ins Design integriert sind und nicht negativ auffallen. Insgesamt gefällt uns die Optik sehr gut. Der Xiaomi Mi 4 Pro wirkt eher wie ein Business-Roller als ein Spielzeug für Nerds.

Klappmechanismus

Der Hebel zum Umlegen der Lenkstange wurde im Vergleich zum Vorgänger etwas verbessert. Er ist selbsterklärend, leichtgängig und sicher. Besser kann man das Scharnier kaum machen. Einmal umgelegt, rastet die Öse der Klingel in den Haken am hinteren Schutzblech ein. Das kennt man bereits vom Vorgänger. So kann man ihn an der Lenkstange hochheben und tragen.