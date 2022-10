Ctechi GT500 im Test: Günstige Powerstation für den Notfall – mit Haken

Powerstations versorgen elektrische Verbraucher unabhängig vom Stromnetz. Dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten inklusive 230-V-Steckdose, USB-Ports und einer hohen Dauerleistung bieten sich die Geräte für Freizeit, Beruf und auch als Notstromversorgung an. Das Aufladen der internen Akkus geschieht wahlweise per Netzteil, per 12-V-Steckdose im Kfz oder mithilfe eines Photovoltaik-Panels. So bieten die Geräte eine höchstmögliche Flexibilität.

In diesem Einzeltest geht es um eine im mittleren Leistungssegment angesiedelte Powerstation vom Hersteller Ctechi. Neben der ordentlichen Ausstattung ist hier insbesondere der niedrige Preis interessant. Das Testgerät wurde uns von Geekmaxi zur Verfügung gestellt, wo die GT500 zum Testzeitpunkt mit dem Coupon Vwv3id6P 465 Euro kostet. Bei Amazon gibt es die GT500 aktuell sogar schon für 369 Euro.

Ausstattung

Die Ctechi GT500 ist mit Abmessungen von rund 29 × 23 × 16 cm und einem Gewicht von knapp 7 kg eine durchschnittlich große Powerstation der mittleren Preisklasse. Durch das teils knallig orange Kunststoffgehäuse und die ungewöhnliche Formgebung ist das Modell aber deutlich auffälliger als andere Solargeneratoren. Neben dem GT500 gehören eine Anleitung, Netzteile für 230 V und 12 V, ein Photovoltaik-Adapter und eine Tasche für das Zubehör zum Lieferumfang.

Die GT500 wirkt, als hätte der Hersteller auf das fertige Gehäuse noch eine zusätzliche Einheit mit zwei kabellosen Ladepads und einer breiter Notlampe aufgesetzt. Der in diesem Aufsatz integrierte Handgriff stört immerhin nicht und so kann man auf der ebenen Oberseite etwa Laptop oder sonstige Geräte abstellen. Die vier Gummifüßchen auf der Unterseite sorgen für sicheren Stand.

Bild: TechStage.de

Hauptschalter, Status-Display und Gleichstromanschlüsse sind bei der GT500 im oberen Drittel der Frontseite untergebracht. Ganz links befinden sich der Taster zur Aktivierung der 12-V-Kfz-Dose (Zigarettenanzünder). Mittig sind der Anschluss für Netzteil oder Solarpanel, das Status-LCD und der Hauptschalter platziert. Das Display ist zwar deutlich kleiner als bei einigen anderen Powerstations, aber anders als andere günstige Modelle, ist dieses hier zumindest vernünftig ablesbar. Neben dem Ladezustand in Balkenform werden hier die aktivierten Ausgänge, die Ausgangs- und Eingangsleistung sowie die Temperatur der Powerstation angezeigt. Sollte es zu abnormaler Temperaturentwicklung kommen, wird zusätzlich ein Warnsignal angezeigt. Im Test ist das aber nicht vorgekommen. Schade, dass die Kapazität nur grob in 10-Prozent-Schritte unterteilt ist, mehr dazu im Praxisteil.

Direkt neben der Statusanzeige sitzen die vier USB-Ausgänge samt Power-Schalter. Neben USB-C mit PD bis 60 stehen drei USB-A-Ausgänge mit maximal 2,4 A zur Verfügung. Praktisch, Notebooks zu laden, funktioniert hier somit häufig ohne zusätzliches Netzteil. Die beiden kabellosen Ladepads mit je 10 W befinden sich auf der Oberseite links und rechts vom Handgriff. Sie sind aktiv, sobald die Powerstation angeschaltet ist – aus unserer Sicht wäre hier ein eigener Power-Taster wünschenswert – zumal wir ineffizientes kabelloses Laden bei Powerstations als unnötig empfingen. Die Lüftungsschlitze sitzen seitlich am Gehäuse. Die 230-V-Schuko-Dose hat Ctechi auf der rechten Seite im unteren Drittel platziert. Der LED-beleuchtete Power-Schalter für den Wechselstromausgang sitzt direkt über dem Anschluss.

Die Verarbeitung ist zwar im Großen und Ganzen in Ordnung, hochwertig wirkt der verwendete Kunststoff aber nicht. Das merkt man auch beim Transport. Die GT500 ist die bisher erste Powerstation, bei der der Griff beim Tragen knarzt. Auch des Teils groben Spaltmaßen wirken billig. Schade, dass die Anschlüsse nicht durch Abdeckungen geschützt sind. Insbesondere bei der niedrig liegenden 230-V-Steckdose wäre ein Schutz gegen etwa feuchtes Gras wünschenswert.

Bild: TechStage.de

Ungewöhnlich für diese Preisklasse sind die verwendeten LiFePO4-Akkus mit einer Nennkapazität von 518 Wh. Diese Akkus sind verhältnismäßig unempfindlich, vertragen niedrigere Temperaturen und versprechen eine deutlich längere Lebensdauer. Während andere Powerstations schon nach etwa 500 Ladezyklen nur noch auf etwa 80 Prozent der Nennkapazität kommen, schaffen Geräte mit LiFePO4-Akkus diese 80 Prozent auch nach bis zu 3500 Ladezyklen.

Praxistest

Die Bedienung der GT500 ist dank ordentlicher Beschriftung der Bedienelemente selbsterklärend. Zum Ein- und Ausschalten der Powerstation und der jeweiligen Ausgänge reicht ein mehrsekündiger Druck auf den entsprechenden Taster – dieser muss nur ausreichend lang gedrückt werden. Im Vergleich zu anderen Geräten muss man hier deutlich länger drücken. Gleiches gilt zum Aktivieren und Durchschalten der Lichtmodi, der breiten und hellen Notfall-LED. Nach dem Einschalten aktiviert sich das Status-Display. Der Kontrast des LCDs ist ausreichend hoch und so gibt es hier keine Probleme beim Ablesen, wie etwa bei der Powerstation Revolt ZX3012.

Da der interne Akku bei Ankunft beim Kunden nicht vollgeladen ist, laden wir die Powerstation während einer Autofahrt mit dem beigelegten 12-V-Kfz-Netzteil auf. Während des Ladens ist der Lüfter der Powerstation zu hören. Nicht sehr laut, aber deutlich.

Am Ende der Tour zeigt die Kapazitätsanzeige die vollen zehn Striche und signalisiert, dass die GT500 fertig geladen ist. Nach dem nächtlichen Kapazitätstest mit einigen 230-V-Verbrauchern, sind wir dann allerdings stark verwundert. In der Regel liegt die Nennkapazität rund 15 Prozent über der tatsächlich entnehmbaren Kapazität. Bei der GT500 kommen wir aber nicht auf 15 Prozent, sondern auf deutlich über 23 Prozent Differenz und so laden wir die Powerstation direkt wieder auf und starten den nächsten Durchlauf. Für eine möglichst kurze Ladedauer benutzen wir dieses Mal die Kombination aus mitgeliefertem Netzteil und zusätzlichem USB-C-Netzteil mit PD 60 W. Hier sind die internen Lüfter schon deutlich aktiver als beim Ladevorgang im Kfz. Die vom Hersteller angegebenen dreieinhalb Stunden Ladedauer erreichen wir zwar nicht ganz, nach drei Stunden und vierzig Minuten wird dann aber kein Eingangsleistung mehr angezeigt.

Bild: TechStage.de

Da wir dieses Mal genau hinsehen, erkennen wir, warum unser erster Test so daneben ging. Der zehnte Kapazitätsbalken wird bereits ab 90 Prozent Ladung angezeigt. Ob die Powerstation voll ist, sieht man also nur anhand der Leistungsanzeige. Die Kapazitätsanzeige ist in den Zehn-Prozent-Schritten sehr ungenau. Eine exakte Prozentanzeige wie bei Anker, Bluetti und Ecoflow ist hier deutlich sinnvoller. Beim zweiten, dritten und vierten Kapazitätstest ziehen wir dann auch deutlich mehr Strom aus der Powerstation. Insgesamt entnehmen wir zwischen 428 Wh und knapp 450 Wh, was einer nutzbaren Kapazität von 83 bis 87 Prozent entspricht. Dieser Wert deckt sich mit unseren bisherigen Erfahrungen und der durchschnittlich angegebenen Verlustleistung von 15 Prozent. Wie hoch der Umwandlungsverlust tatsächlich ausfällt, ist immer von den angeschlossenen Verbrauchern abhängig. Die geringsten Verluste gibt es beim Einsatz von 12-V-Geräten an den entsprechenden Gleichstromausgängen. Am meisten verliert man erfahrungsgemäß beim Einsatz leistungsschwacher 230-V-Verbraucher.

Bei unseren Leistungstests erleben wir dann eine Überraschung. Zwar schafft die GT500 die angegebenen 500 W (480 getestet), allerdings hat unser Testgerät massive Probleme bei Lastwechseln. Das zeigt sich folgendermaßen: Schalten wir zuerst die Schreibtischlampe und dann den PC ein, gibt es keine Probleme. Bei umgekehrter Reihenfolge, bootet unser Gaming-PC neu, sobald die Lampe eingeschaltet wird – und das, obwohl die Last hier nie über 260 W ansteigt. Beim Test mit interner Not-LED, angeschlossener Schreibtischlampe und Stichsäge, zeigt sich das Problem ebenfalls. Sobald wir die Säge einschalten, flackern die Lichter und das bei einer Gesamtleistung von gerade einmal 300 W. Richtige Probleme bereitet die GT500 dann beim Test mit unserem Eiswürfelbereiter. Der zieht im laufenden Betrieb zwischen knapp 10 und 140 W und sollte somit eigentlich keine Probleme verursachen. Die ständigen Lastwechsel führen aber nach nur knapp 10 Minuten sogar dazu, dass sich die Powerstation komplett abschaltet. Einschalten ist dann erst nach dem Verbinden mit dem Netzteil möglich. Das haben wir so noch bei keiner Powerstation erlebt!

Zwar wirbt der Hersteller mit reiner Sinuswelle, der interne Wechselrichter scheint aber nicht hochwertig und mangelhaft zu sein. Ob hier ein generelles Problem oder ein Defekt beim Testgerät vorliegt, versuchen wir aktuell zu klären. Sollten wir ein weiteres Gerät zum Testen bekommen und sich herausstellen, dass es sich um einen Einzelfall handeln, werden wir das an dieser Stelle in einem Update ergänzen.

Während der Nutzung der 230-V-Dose ist der Lüfter ab etwa 60 W Ausgangsleistung immer zu hören. Zwar haben wir schon deutlich lautere Powerstations erlebt, leise ist die GT500 aber trotzdem nicht. Wird die Ausgangsleistung von 500 W überschritten, schaltet die Powerstation nach wenigen Sekunden den Wechselstromausgang ab, was im Test zuverlässig funktioniert. Für Wasserkocher, Toaster oder Heizlüfter fehlt es der Powerstation an Leistung. Moderate Verbraucher wie Ladegeräte, Bohrmaschine oder Säge sind für die GT500 theoretisch gut geeignet – bei Lastwechseln können andere angeschlossene Verbraucher aber Probleme bereiten.

Bild: TechStage.de

Die Tests mit verschiedenen Solarpanels von Bluetti, Ecoflow und Jackery waren ebenfalls erfolgreich. Allerdings muss man hier extrem aufpassen, denn beim beigelegten Adapter sind die Anschlüsse umgekehrt belegt als bei allen anderen bisher getesteten Herstellern. Um überhaupt eines der vorhandenen Panels nutzen zu können, mussten wir uns selbst einen Adapter basteln! Ein weiteres großes Problem: Während des Ladens funktioniert der 230-V-Ausgang nicht. Für etwa Camping oder eine dauerhafte Nutzung in etwa der Gartenlaube ist die GT500 deshalb kaum zu gebrauchen. Wer etwa die Kühlbox per Powerstation betreiben will, muss den Akku auch während der Stromabgabe laden können.

Da die Powerstation per Solar nur eine maximale Eingangsleistung von 100 W erlaubt, dauert das Aufladen mit per Photovoltaikpanel (100 W) länger als einen ganzen Tag (Herstellerangabe sind zehn Stunden). Zum Vergleich: Die Jackery Explorer 2000 Pro (Testbericht) mit ihrer mehr als fünfmal so hohen Kapazität (2160 Wh) haben wir in unter 4 Stunden vollgeladen.

Bild: TechStage.de

Preis

Die Ctechi GT500 kostet bei den meisten Händlern etwa 500 Euro. Bei Geekmaxi gibt es die GT500 mit dem Coupon Vwv3id6P für 465 Euro. Dieser Preis ist hinsichtlich der Ausstattung fair, aber man sollte aber die Einschränkungen bedenken.

Fazit

Der mobile Solargenerator Ctechi GT500 hinterlässt ein kontroverses Bild. Einerseits ist das Gerät hinsichtlich der Ausstattung mit LiFePO4-Akkus, kabellosen Ladepads und immerhin über 500 Wh und 500 W wirklich spannend und zudem günstig. Andererseits stört der empfindliche und anfällige Wechselrichter und die damit verbundenen Probleme bei Lastwechseln.