Creality Cr-6 Max im Test: 3D-Drucker für XXL-Aufträge und Kleinserien 

3D-Druck eignet sich ideal für Prototypenbau und Kleinserienproduktion. Hierfür kann entweder in eine Druckerfarm, bestehend aus mehreren kleinen 3D-Druckern, oder gleich in einen 3D-Drucker mit XXL-Bauraum investiert werden. Genau in diesem Format bewegt sich der Cr-6 Max mit großem Fertigungsbereich von 400 × 400 × 400 mm. Der Drucker hat trotz seiner Größe eine hohe Präzision und stellt eine solche zuverlässige Serienproduktion sicher. Die Grundlage hierfür bildet der stabile Rahmen mit einer vibrationsarmen Bewegungsmechanik. Der Cr-6 Max punktet nicht nur mit verstärkten Alu-Profilen und einem soliden Eigengewicht von 19 kg.